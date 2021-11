COMUNICADO: Repara tu Deuda cancela 73.250€ en Albacete (Castilla-La Mancha) con la Ley de la Segunda Oportunidad

El despacho de abogados centra su actividad exclusivamente en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad

Repara tu Deuda, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado otra cancelación de deuda mediante la Ley de Segunda Oportunidad. Se trata del caso de LV, vecino de Albacete (Castilla-La Mancha), a quien el Juzgado de Primera Instancia nº1 de Albacete (Castilla-La Mancha) ha concedido el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI), liberándole de una deuda que ascendía a 73.250 euros. VER SENTENCIA.

Quiso ayuda a su anterior pareja a montar un negocio. Por esta razón, pidió varios préstamos a su nombre. Sin embargo, los resultados no fueron los esperados y tuvo finalmente que cerrarlo. Por esta razón, al no poder hacer frente a los pagos, decidió empezar el proceso para cancelar sus deudas.

La Ley de la Segunda Oportunidad continúa ofreciendo una salida airosa para todas las personas que están endeudadas en España. Conscientes de ello, cada vez más acuden a este mecanismo legal para empezar su segunda vida. A día de hoy, se puede decir que más de 15.000 particulares y autónomos han comenzado el proceso con Repara tu Deuda Abogados para acogerse a esta ley y volver a empezar sin deudas.

Repara tu Deuda Abogados centra su actividad exclusivamente en la aplicación de la Ley de la Segunda Oportunidad y es el despacho que España que más casos ha llevado en el país y el que más deuda ha cancelado, superando los 60 millones de euros de deuda.

Estas personas que buscan acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad pertenecen a todas las comunidades autónomas de España, ya que se trata de un procedimiento que se ha implantado en todo el territorio nacional. "Hemos realizado grandes inversiones para acercar y dar a conocer la Ley de la Segunda Oportunidad entre todos los posibles beneficiarios desde que comenzamos hace ya más de seis años", explican los abogados.

La Ley de la Segunda Oportunidad ayuda a particulares y autónomos a no levantarse durante toda su vida con deudas. Para poderlas cancelar, es vital cumplir con una serie de requisitos entre los que destacan no superar los 5 millones de euros de deuda, haber intentado un acuerdo previo de pagos o haber sido un deudor de buena fe, es decir, que no se hayan ocultado bienes ni ingresos durante el procedimiento.

Contacto

Nombre contacto: David Guerrero

Teléfono de contacto: 655 95 67 35