COMUNICADO: República Dominicana - villas de lujo para relajarse: Se lanza Margaritaville Island Reserve Cap Cana (2)

Hoy empieza el plazo para hacer reservas con tarifas Island Reserve Inclusive que cubren todos los alojamientos con impuestos, ofertas de alimentos y bebidas premium, servicio a la habitación las 24 horas, servicio de conserjería personal Island Ambassador y más. Las tarifas de gran apertura empiezan a un precio de 209 dólares por persona y noche para reservas hasta el 15 de junio de 2021 para viajes a partir del 1 de octubre hasta el 30 de junio de 2022. De cara a garantizar un enfoque integral para con la seguridad y el bienestar de los huéspedes, Karisma Hotels & Resorts creó un programa de bienestar integral denominado Karisma Peace of Mind™, que incluye una prueba de antígeno en el lugar gratuita para los huéspedes que viajan a Estados Unidos según los requisitos CDC.

Si desea disponer de más información y realizar una reserve, llame a su asesor de viajes o visite: www.margaritaville islandreserveresorts.com.

Las imágenes renderizadas están disponibles aquí.

El vídeo del día El 70% de españoles está preocupado por los efectos negativos de los bulos sobre la salud

Acerca de Karisma Hotels & Resorts

Karisma Hotels & Resorts es una prestigiosa colección de hoteles de lujo que cuenta y administra una impresionante cartera de propiedades en Latinoamérica, el Caribe y Europa. Las marcas de su propiedad incluyen Margaritaville Island Reserve by Karisma; El Dorado Spa Resorts by Karisma; Azul Beach Resorts by Karisma; Generations Resorts by Karisma; Karisma Villas; Allure Hotels by Karisma; Resort de playa escondido por Karisma; Nickelodeon Hotels & Resorts; Resorts Sensatori; Resorts Sensimar; y Karisma Hotels Adriatic. Las propiedades han sido premiadas con los principales galardones de la industria, incluyendo los "100 mejores hoteles del mundo" de Conde Nast Traveler, los "30 mejores hoteles de Cancún" de Conde Nast Traveler, los "Mejores hoteles para el romance" de TripAdvisor® Traveler's Choice y el premio Cinco Diamantes de la AAA '' y el "Premio Cuatro Diamantes". Karisma Hotels & Resorts se compromete a dar apoyo a los empleados y la comunidad, a la vez que proporciona experiencias auténticas para los huéspedes y recibe reconocimiento mundial por su enfoque compasivo y creativo de la gestión hotelera y las innovaciones de productos.

Acerca de Margaritaville

Margaritaville, un estado mental desde el año 1977, es una marca de estilo de vida global inspirada en Jimmy Buffett, cuyas canciones evocan la pasión por las escapadas y la relajación tropicales.

Margaritaville dispone de más de 20 ubicaciones de alojamiento y más de 20 proyectos adicionales en fase de trámite, contando con casi la mitad en fase de construcción, dos propiedades de juego y más de 60 lugares de comidas y bebidas que incluyen conceptos exclusivos como Margaritaville Restaurant, el prestigioso JWB Prime Steak and Seafood y el 5 o'Clock Somewhere Bar & Grill. Ya son más de 20 millones de viajeros cada año los que cambian su latitud y actitud gracias a una visita a un resort de Margaritaville, destinos inmobiliarios residenciales, club de vacaciones, alquiler de casas de vacaciones o restaurante. Los consumidores escapan además todos los días por medio de una colección de productos de estilo de vida de Margaritaville, que incluyen ropa, calzado, fabricantes de brebajes congelados, decoración del hogar, una estación de radio por satélite y mucho más.

Si desea conocer más acerca del compromiso de Margaritaville para con la salud, seguridad y sanidad visite la página web: https://www.margaritaville.com/healthandsanitationcommitment.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1506128/BOLB_INC_Logo.jpg