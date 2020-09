COMUNICADO: La respuesta inmune humoral al SARS-CoV2 en Islandia

Los títulos de anticuerpos contra el SARS-CoV2 no se reducen a los cuatro meses REYKJAVIK, Islandia, 1 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- Los científicos de deCODE genetics en Islandia, una filial de Amgen Inc , la compañía biofarmacéutica con sede en California, y sus colaboradores, han publicado hoy un estudio en The New England Journal of Medicine, que muestra que los anticuerpos antivirales contra el SARS-CoV2 no se reducen cuatro meses después del diagnóstico.

Los títulos de anticuerpos contra el SARS-CoV2 no se reducen a los cuatro meses REYKJAVIK, Islandia, 1 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- Los científicos de deCODE genetics en Islandia, una filial de Amgen Inc , la compañía biofarmacéutica con sede en California, y sus colaboradores, han publicado hoy un estudio en The New England Journal of Medicine, que muestra que los anticuerpos antivirales contra el SARS-CoV2 no se reducen cuatro meses después del diagnóstico. El objetivo del estudio fue obtener conocimientos sobre la naturaleza y durabilidad de la respuesta inmune humoral a la infección por SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19. Para ello, los científicos midieron los anticuerpos en el suero de 30.576 personas en Islandia (8,4% de la nación) utilizando seis ensayos (dos de ellos pan-Ig) y determinaron que la mejor medida de seropositividad era un resultado positivo con ensayos pan-Ig. Probaron 2.102 muestras de 1.237 personas con qPCR-positiva obtenidas hasta cuatro meses después del diagnóstico. También midieron anticuerpos en 4.222 muestras de personas expuestas, en cuarentena, y 19.000 personas que no sabían si habían sido expuestas. De las personas en cuarentena, el 2,3% eran seropositivas y de los que presentaban una exposición desconocida, fueron positivas el 0,3%. Los científicos estiman que el 0,9% de los islandeses fueron infectados por SARS-CoV-2 y el 44% de las personas infectadas con SARS-CoV2 en Islandia no fueron diagnosticadas con qPCR. La tasa de letalidad por infección es del 0,3%. De las 1.797 personas que se recuperaron de SARS-CoV-2 en Islandia, 1.107 (91,1%) eran seropositivas. "Estamos encantados de poder decir que el título de los anticuerpos antivirales puede reducirse a las semanas de infección, dijo Kari Stefansson, consejero delegado de deCODE genetics y autor sénior del documento. Además, está claro que el 99,1% de los islandeses aún son vulnerables al SARS-CoV2. Ahora estamos centrados en estudiar la inmunidad celular en los que no aumentan los anticuerpos". Con sede en Reikiavik, Islandia, deCODE es un líder mundial en el análisis y la comprensión del genoma humano. Utilizando su experiencia única en genética humana combinada con la creciente experiencia en transcriptómica y proteómica de población y una amplia cantidad de datos fenotípicos, deCODE ha descubierto factores de riesgo genéticos para docenas de enfermedades comunes. El propósito de entender la genética de la enfermedad es utilizar esa información para crear nuevos medios de diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades. deCODE es una filial de propiedad absoluta de Amgen .