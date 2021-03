COMUNICADO: RevBits reconocido como Top 10 proveedor de soluciones de ciberseguridad en 2021

MINEOLA, N.Y., 29 de marzo de 2021 /PRNewswire/ -- El vendedor de soluciones de software de ciberseguridad RevBits anunció hoy que CIO Applications Magazine le ha reconocido como uno de los mejores proveedores de soluciones de ciberseguridad en 2021.

Como parte del reconocimiento de la compañía, el director de Tecnología de RevBits, Mucteba Celik, fue entrevistado por la revista para discutir el impulso continuo para la innovación que ha estado en el centro de RevBits desde su creación.

En el artículo "Offering a Refreshed Look at Cybersecurity Software and Service", Mucteba refleja los retos y logros de RevBits.

"Con un historial en servicios de ciberseguridad para grandes organizaciones he utilizado muchos productos de ciberseguridad, pero me sorprendió mucho ver que muchas, incluso las principales soluciones del mercado, contenían defectos sustanciales".

En relación con este tema, Mucteba dijo: "Aún hoy, la mayoría de las compañías se basan en una combinación de soluciones diferentes e ineficaces para su ciberseguridad, que es un importante factor de crisis global y continua de ciberincidentes costosos y destructivos. La mayoría de los ataques, como ransomware o suplantación de página, podrían haberse evitado con la adecuada protección que ofrece RevBits".

RevBits se estableció para cubrir los vacíos dejados abiertos por productos de ciberseguridad generalistas. Basándose en una innovadora arquitectura con varias patentes estadounidenses, lanzó recientemente la RevBits Cyber Intelligence Platform (CIP), conocida cariñosamente como El suelo de todo CISO. Incorpora, en una plataforma integrada, una serie completa de cibermódulos, incluyendo seguridad de e-mail, seguridad de conclusión con EDR, PAM y tecnología de fraude, como principales características.

Una visión centralizada de los componentes más importantes de la ciberdefensa con acciones de módulos cruzadas que ofrece inteligencia accionable en tiempo real eleva el baremo para las soluciones de ciberseguridad.

"Estoy convencido de que este enfoque integrado de vendedor único cambiará la manera en que las compañías ven la ciberseguridad. La alternativa de desplegar soluciones de compartimentos estancos de varios vendedores claramente no ha sido efectiva", concluyó Mucteba.

Acerca de RevBits

Fundada en 2018, RevBits es una innovadora empresa de ciberseguridad dedicada a proporcionar a sus clientes una protección superior basada en el conocimiento experto. Al ofrecer cuatro herramientas de seguridad avanzadas, formadas por diez módulos diferentes, RevBits despliega protección frente a las ciber-amenazas más sofisticadas a las que se enfrentan las compañías.

RevBits tiene su sede central en Mineola, NY, y cuenta con oficinas en Princeton, NJ, Boston, MA, Antwerp (Bélgica) y Londres (Inglaterra). Si desea más información acerca de RevBits visite la página web www.revbits.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3103316-1&h=1647367132&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3103316-1%26h%3D3424791420%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.revbits.com%252F%26a%3Dwww.revbits.com&a=www.revbits.com].

