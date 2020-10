COMUNICADO: RevBits reconocido por innovación por los 2020 Golden Bridge Awards®

El proveedor de soluciones de ciberseguridad RevBits fue nombrado ganador de oro en cuatro categorías y ganador de bronce en dos más en la 12ª edición anual de los Golden Bridge Business and Innovation Awards

El vídeo del día La pandemia de coronavirus supera los 43 millones de casos con 1,15 millones de muertos.



La pandemia de coronavirus supera los 43 millones de casos con 1,15 millones de muertos.

MINEOLA, N.Y., 26 de octubre de 2020 /PRNewswire/ -- RevBits anunció hoy que fue declarado ganador en seis categorías por los 2020 Golden Bridge Awards® que reconocen a los principales proveedores del mundo por su desempeño organizacional, innovaciones, productos y servicios, liderazgo, iniciativas y más.

RevBits está encantado de ser el ganador de seis premios en las siguientes categorías:

https://mma.prnewswire.com/media/1317681/RevBits_LLC_Gold.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1317681/RevBits_LLC_Gold.jpg ]

-- Oro - Innovator of the Year (11-2.499 empleados) RevBits/Mucteba Celik -- Oro - Deception Based Security -- Oro - Endpoint Security Solution Innovation -- Oro - Privileged Access Management Innovation -- Bronce - Email Security Innovation -- Bronce - Startup of the Year | Security Software

"Es muy gratificante ver que como empresa joven en un entorno muy competitivo somos reconocidos por la innovación que aportamos", dijo David Schiffer, consejero delegado. "Cada producto que lanzamos ha ganado un premio en su categoría, gracias al gran talento de nuestro cofundador y responsable tecnológico Mucteba Celik, quien fue reconocido legítimamente como Innovador del Año. Con más de dos décadas de experiencia en ciberseguridad y habiendo registrado múltiples patentes estadounidenses, es el arquitecto de todo lo que creamos. Con el continuo aumento de los incidentes de ciberseguridad, continuaremos nuestros esfuerzos para traer aún más innovaciones y, por lo tanto, un software de ciberseguridad cada vez más eficaz para proteger mejor a nuestros clientes".

"La innovación es el núcleo de todo lo que hacemos", dijo Mucteba Celik, responsable tecnológico. "Aunque es genial ser reconocido individualmente o como empresa, es aún más gratificante ver que nuestras innovaciones de productos se noten. Nuestros productos son, en última instancia, lo que protege a nuestros clientes contra las amenazas cibernéticas en constante evolución y la innovación continua será clave para mantenerse al día con ellos. Como ejemplo, una de las mayores amenazas de seguridad que existen hoy en día es un ataque de phishing que intenta robar credenciales de usuario utilizando una página de inicio de sesión falsa de un servicio conocido. Basado en una de las cinco patentes estadounidenses que hemos registrado recientemente, RevBits Email Security es la única solución disponible en el mercado hoy en día que ofrece una protección total contra esta gran amenaza".

Las presentaciones de los premios fueron juzgadas por más de 160 expertos de la industria de todo el mundo. Los 2020 Golden Bridge Awards® se presentarán en una ceremonia virtual el miércoles 7 de diciembre a 11:00 AM PST.

Acerca de RevBitsFundada en 2018, RevBits es una empresa integral de ciberseguridad que se dedica a proporcionar a sus clientes una protección y un servicio superiores. Al ofrecer cuatro herramientas de seguridad avanzadas, compuestas por diez módulos diferentes, RevBits ofrece protección contra las amenazas cibernéticas más sofisticadas a las que se enfrentan las empresas. Los desarrollos tecnológicos continúan en RevBits con la oferta creciente de una plataforma integrada para gestionar y controlar las cuatro soluciones en un solo panel de inicio de sesión: RevBits Cyber Intelligence Platform. RevBits tiene su sede en Mineola, Nueva York, con oficinas en Princeton, NJ, Boston, MA y Amberes (Bélgica). Para obtener más información sobre RevBits, visite www.revbits.com/aboutrevbits [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2957632-1&h=1565773056&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2957632-1%26h%3D2347957010%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.revbits.com%252Faboutrevbits%26a%3Dwww.revbits.com%252Faboutrevbits&a=www.revbits.com%2Faboutrevbits].

Contacto:Neal Hesterberg [email protected][mailto:[email protected]]

https://mma.prnewswire.com/media/1317889/2020_gba_bronze.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1317889/2020_gba_bronze.jpg]

https://mma.prnewswire.com/media/1222447/revbits_logo__002.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1222447/revbits_logo__002.jpg]

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/1317681/RevBits_LLC_Gold.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2957632-1&h=3461443476&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2957632-1%26h%3D481018825%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1317681%252FRevBits_LLC_Gold.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1317681%252FRevBits_LLC_Gold.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1317681%2FRevBits_LLC_Gold.jpg]Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1317889/2020_gba_bronze.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2957632-1&h=1570697563&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2957632-1%26h%3D2417913264%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1317889%252F2020_gba_bronze.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1317889%252F2020_gba_bronze.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1317889%2F2020_gba_bronze.jpg]Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1222447/revbits_logo__002.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2957632-1&h=178299976&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2957632-1%26h%3D1807238190%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1222447%252Frevbits_logo__002.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1222447%252Frevbits_logo__002.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1222447%2Frevbits_logo__002.jpg]

Sitio Web: https://www.revbits.com//