COMUNICADO: Riesgo de sufrir conflictos y desplazamientos a causa de los daños medioambientales (2)

Debido a los bloqueos y cierres de fronteras, la COVID-19 ha amplificado la inseguridad alimentaria y probablemente tendrá un impacto negativo duradero en el hambre mundial debido al estancamiento del crecimiento económico. El estrés hídrico

El ETR revela que en 2040 más de 5.400 millones de personas vivirán en países que sufren un estrés hídrico extremo. Líbano y Jordania son los países con mayor riesgo.

El África subsahariana es la zona que tiene más países con los niveles más bajos de resiliencia social combinados con el mayor crecimiento demográfico. El 70% de su población padece un acceso inadecuado al agua gestionada de forma segura, lo que se verá agravado por el elevado crecimiento demográfico.

Construir la resiliencia ecológica

El IEP colaboró con 60 destacados actores políticos para elaborar recomendaciones políticas que promuevan la resiliencia ecológica global. Entre ellas, la recomendación de combinar la sanidad, la alimentación, el agua, la ayuda a los refugiados, las finanzas, la agricultura y el desarrollo empresarial en un solo organismo integrado en las zonas de alto riesgo. Esto reconoce la naturaleza sistémica tanto de los problemas como de las soluciones, permitiendo una asignación más eficiente de los recursos y una toma de decisiones más rápida basada en el área geográfica de la necesidad.

Aunque las intervenciones militares son necesarias, no resolverán los problemas ecológicos subyacentes que impulsan los conflictos. La lección de Afganistán es que sin un gasto en desarrollo bien planificado y ejecutado, obtener la paz es imposible. La reciente caída de Afganistán en manos de los talibanes pone de manifiesto los límites del ejército y expone una estrategia de gasto deficiente. Se calcula que el gasto federal total de EE.UU. en Afganistán costó 2,261 billones de dólares, 50.000 dólares por cada ciudadano afgano que vive actualmente en el país. Esto supone más de 100 veces los ingresos anuales del afgano medio.

* Los 11 países con peor puntuación ETR son Afganistán, Níger, Madagascar, Malawi, Ruanda, Burundi, Guatemala, Mozambique, Pakistán, Angola y Yemen.

Acerca del Ecological Threat Report (ETR)

Esta es la segunda edición del Informe sobre Amenazas Ecológicas (IEA), que abarca 178 estados y territorios independientes. El ETR es único porque combina medidas de resiliencia con los datos ecológicos más completos disponibles para arrojar luz sobre los países con menos probabilidades de hacer frente a las crisis ecológicas extremas, ahora y en el futuro.

Metodología

El ETR incluye las investigaciones científicas más recientes y respetadas sobre el crecimiento de la población, el estrés hídrico, la inseguridad alimentaria, las sequías, las inundaciones, los ciclones y el aumento de la temperatura. Además, el informe utiliza el marco de Paz Positiva del IEP para identificar las áreas en las que es poco probable que la capacidad de recuperación sea lo suficientemente fuerte como para adaptarse o hacer frente a estos futuros choques. El informe se basa en una amplia variedad de fuentes de datos, como el Banco Mundial, el Instituto de Recursos Mundiales, la Organización para la Agricultura y la Alimentación, las Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Centro de Vigilancia de los Desplazamientos Internos, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, la Organización Internacional para las Migraciones y el IEP.

Acerca del Institute for Economics and Peace

IEP es un grupo de reflexión internacional e independiente dedicado a cambiar el enfoque del mundo hacia la paz como una medida positiva, alcanzable y tangible del bienestar y el progreso humano. Tiene oficinas en Sidney, Bruselas, Nueva York, La Haya, Ciudad de México y Harare.

