COMUNICADO: Roberto Carlos se convierte en Embajador Global de Football for Friendship

MOSCOW, 8 de octubre de 2020 /PRNewswire/ -- RobertoCarlos, leyenda del Real Madrid y Brasil, ganador de la Copa del Mundo y 3 veces ganador de la Liga de Campeones de la UEFA, se convirtió en el Embajador Global del Programa internacional social para niños Football for Friendship (Fútbol por la Amistad) realizada por Gazprom.

https://mma.prnewswire.com/media/1309257/Roberto_Carlos_F4F_Global_Ambassador.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1309257/Roberto_Carlos_F4F_Global_Ambassador.jpg]

En 2019, Carlos habló personalmente con los participantes y entrenadores de los equipos infantiles, premiados a los ganadores del Campeonato Mundial de Football for Friendship. También participó en los eventos clave del programa que tuvieron lugar en el marco de la Final de la UEFA Champions League en Madrid.

Este año, Roberto Carlos junto con Jóvenes Participantes promueve los valores de Football for Friendship en todo el mundo como Embajador Global.

"Football for Friendship es un proyecto único que brinda igualdad de oportunidades a todos los niños del mundo. Cada año, une a niñas y niños en el campo de un verdadero torneo internacional, les enseña a comunicarse con compañeros de diferentes países. Les brinda esta experiencia positiva y les ayuda a tener éxito en la vida", señala Roberto Carlos.

La nueva plataforma internacional de juegos y educación en línea de Football for Friendship incluirá el Campamento de la Amistad, el Centro de Prensa Infantil, el Foro para entrenadores de equipos infantiles y el juego móvil multijugador F4F World. De esta forma, los participantes tendrán la oportunidad de participar en todos los eventos finales tradicionales de la Octava Temporada de Football for Friendship y adquirir una experiencia valiosa. El eWorld Championship de Football for Friendship 2020 se convertirá en el evento clave.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1309257/Roberto_Carlos_F4F_Global_Ambassador.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1309257/Roberto_Carlos_F4F_Global_Ambassador.jpg]

CONTACTO: International Press Center Football for Friendship,[email protected] , +7 (988) 835-45-35