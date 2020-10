COMUNICADO: Rokt cierra una ronda de inversión de Series D de 80 millones de dólares estadounidenses (1)

- Rokt cierra una ronda de inversión de Series D de 80 millones de dólares estadounidenses al tiempo que la COVID-19 impulsa hacia una demanda importante en el comercio electrónico

El líder tecnológico consigue un aumento de un 42% en su valoración en 2020, hasta alcanzar más de 450 millones de dólares estadounidenses

NUEVA YORK, 26 de octubre de 2020 /PRNewswire/ --Rokt [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2957697-1&h=2149165433&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2957697-1%26h%3D599315971%26u%3Dhttps%253A%252F%252Frokt.com%252F%26a%3DRokt&a=Rokt], líder mundial en tecnología de comercio electrónico, ha anunciado hoy una inversión de 80 millones de dólares estadounidenses. El capital ayudará a acelerar la investigación y desarrollo y apoyará la ampliación de su base de clientes en nuevos mercados verticales y geografías, a la vez que Rokt sigue haciendo que el comercio electrónico sea más inteligente, rápido y mejor.

https://mma.prnewswire.com/media/1317767/Rokt_Logo_RGB_Black.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1317767/Rokt_Logo_RGB_Black.jpg]

La ronda de fondos liderada por el principal accionista industrial de Rokt, TDM Growth Partners [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2957697-1&h=2656287422&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2957697-1%26h%3D2913782990%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.tdmgrowthpartners.com%252F%26a%3DTDM%2BGrowth%2BPartners&a=TDM+Growth+Partners], y apoyada por otros inversores existentes, incluye a Square Peg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2957697-1&h=1765996652&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2957697-1%26h%3D2271746069%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.squarepegcap.com%252F%26a%3DSquare%2BPeg&a=Square+Peg]. En solo este año, la valoración de Rokt ha aumentado un 42% hasta legar a más de 450 millones de dólares estadounidenses.

Mientras que la pandemia de la COVID-19 ha hundido las bases de las corporaciones y empresas que empiezan, ha creado además una demanda de mercado destacada para el comercio electrónico, y por su parte, para Rokt. Limitar en persona las compras y cambiando de forma rápida los hábitos de los gastos de consumo ha llevado a las compañías en todas las categorías a acelerar la transformación digital, y el comercio electrónico ha profundizado su apoyo en las vidas diarias.

"Con la industria enfrentándose a los retos relacionados con la COVID, las marcas necesitan fuentes de ingresos alternativas y canales de adquisición", explicó el consejero delegado, Bruce Buchanan. "Rokt continúa centrándose en el láser en lo que respecta al suministro de valor para cientos de compañías de comercio electrónico que se basan en nuestra tecnología para el despliegue de resultados de línea superior e inferior, y seguiremos impulsando la innovación y desplegando resultados que tato necesita el mercado". Bruce añadió: "Estamos muy contentos de la inversión y dirección estratégica recibida de nuestros accionistas, y estamos impacientes por seguir desplegando nuestra misión".

"A pesar de la pandemia de la COVID-19 y de la incertidumbre resultante, seguimos estando muy convencidos acerca de las compañías de tecnología líderes del mercado. Rokt es uno de estos negocios. Estamos emocionados de aumentar nuestra inversión en Rokt y de continuar con nuestra asociación junto a Bruce y a los negocios", explicó el socio de TDM, Tom Cowan.

El fondo adicional establece una base fuerte para un crecimiento continuado rápido de Rokt. Rokt ha finalizado su ronda de inversión de Serie C de 48 millones de dólares estadounidenses [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2957697-1&h=3266647448&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2957697-1%26h%3D1887773521%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.prnewswire.com%252Fnews-releases%252Frokt-closes-us48m-series-c-investment-round-to-drive-growth-300948038.html%253Ftc%253Deml_cleartime%26a%3DUS%252448M%2BSeries%2BC&a=Serie+C+de+48+millones+de+d%C3%B3lares+estadounidenses] hace menos de un año. Recientemente, ha invertido en el fortalecimiento de su equipo de dirección, contratando a un vicepresidente senior de marketing [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2957697-1&h=2008618276&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2957697-1%26h%3D4125748546%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.prnewswire.com%252Fnews-releases%252Frokts-rapid-growth-continues-with-appointment-of-new-svp-301132671.html%26a%3DSVP%2Bof%2BMarketing&a=vicepresidente+senior+de+marketing], un nuevo responsable de tecnología, y 3 nombramientos ejecutivos adicionales [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2957697-1&h=71094004&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2957697-1%26h%3D732588179%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.prnewswire.com%252Fnews-releases%252Frokt-appoints-cfo-deputy-cfo--chief-people-officer-to-prepare-for-next-stage-of-growth-301089580.html%26a%3D3%2Badditional%2Bexecutive%2Bappointments&a=3+nombramientos+ejecutivos+adicionales] en los últimos 4 meses. Su tecnología de nivel mundial fue reconocida en los premios MarTech Breakthrough como Best Use of AI en MarTech [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2957697-1&h=3045312735&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2957697-1%26h%3D2578551509%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.prnewswire.com%252Fnews-releases%252Frokt-recognized-for-innovation-in-artificial-intelligence-with-2020-martech-breakthrough-award-301135258.html%26a%3D%25C2%25A0Best%2BUse%2Bof%2BAI%2Bin%2BMarTech&a=%C2%A0Best+Use+of+AI+en+MarTech].

Para más información acerca de las compañías visite Rokt [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2957697-1&h=4054914578&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2957697-1%26h%3D1120032825%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.rokt.com%252F%26a%3DRokt&a=Rokt], TDM Growth Partners [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2957697-1&h=2656287422&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2957697-1%26h%3D2913782990%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.tdmgrowthpartners.com%252F%26a%3DTDM%2BGrowth%2BPartners&a=TDM+Growth+Partners] y Square Peg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2957697-1&h=1686225382&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2957697-1%26h%3D1571071528%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.spc.vc%252F%26a%3DSquare%2BPeg&a=Square+Peg].

ACERCA DE ROKT

Rokt es el líder internacional en tecnología de marketing para comercio electrónico, utilizando Transaction Moment(TM) de las mejores compañías de su clase, incluyendo Expedia, Live Nation, Groupon, Staples, Lands' End, Fanatics, GoDaddy, Vistaprint y HelloFresh. La misión de Rokt: Hacer que el comercio electrónico sea más inteligente, rápido y mejor.

Por medio de su tecnología propia, Rokt perite a sus clientes de comercio electrónico aumentar la dedicación de marca y desbloquear los nuevos ingresos con Transaction Moment(TM), permitiéndoles mantenerse en cabeza de la competencia al tiempo que despliega una experiencia superior e individualizada para cada cliente.

Fundada en Sídney, la compañía opera ahora en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Francia, Alemania, Países Bajos, Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia, España, Australia, Nueva Zelanda, Singapur y Japón. Aprenda más en la página web sita en rokt.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2957697-1&h=720494152&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2957697-1%26h%3D2044476195%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.rokt.com%252F%26a%3Drokt.com&a=rokt.com].

ACERCA DE TDM. GROWTH PARTNERS

TDM Growth Partners es una compañía internacional de inversión con oficinas en Sídney y Nueva York.

