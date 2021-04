COMUNICADO: Royal Canadian Mint reporta sus ganancias y rendimiento para 2020

OTTAWA, ON, 30 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- Royal Canadian Mint ("Mint") se complace en anunciar sus resultados financieros para 2020 que proporcionan información sobre nuestras actividades, los mercados que influyen en nuestros negocios y nuestras expectativas para los próximos 12 meses.

"En 2020, los empleados de Royal Canadian Mint demostraron su capacidad para innovar y ofrecer grandes productos en un entorno operativo muy desafiante", dijo Marie Lemay, presidenta y consejera delegada de Royal Canadian Mint. "Su arduo trabajo contribuyó al éxito de Mint. Los empleados pivotaron rápidamente ante la interrupción que permitió a Mint generar fuertes ganancias."

"Mint continúa respondiendo a la situación sin precedentes con COVID-19 de una manera proactiva que prioriza la salud y la seguridad de nuestros empleados. Hemos adaptado nuestra producción para poder seguir prestando servicios críticos en apoyo de los sectores minero y financiero esenciales, al tiempo que nos adherimos a nuevos protocolos estrictos para garantizar que nuestro entorno de trabajo sea seguro."

"Una iniciativa muy especial en 2020 fue nuestra Medalla de Reconocimiento, creada para reconocer a los trabajadores de primera línea mientras recaudaba dinero para el Fondo de Emergencia COVID-19 del Breakfast Club de Canadá. Los empleados donaron su tiempo a este proyecto y gracias a su generosidad y las contribuciones de miles de canadienses, Mint fue capaz de hacer una donación de 400.000 dólares al Breakfast Club en 2020."

Los resultados financieros deben leerse junto con el informe anual de Mint disponible en www.mint.ca. Todas las cantidades monetarias se expresan en dólares canadienses, a menos que se indique lo contrario.

Aspectos financieros y operativos destacados

Mint aumentó sus ingresos en un 74% en 2020 como resultado de una demanda excepcionalmente fuerte del mercado mundial de lingotes, mientras que el beneficio consolidado antes del impuesto sobre la renta y otras partidas fue de 27,5 millones de dólares para el año (2019 - 42,3 millones de dólares). Los mayores volúmenes de lingotes vendidos en 2020 aumentaron proporcionalmente los ingresos y el coste de ventas de Mint; sin embargo, el margen de beneficio de Mint se vio afectado en 2020 por menores ingresos de sus otros negocios, sin una disminución correspondiente en los costes. En particular, Mint continuó pagando a sus empleados y no redujo ningún coste fijo durante los períodos de producción suspendida o modificada como resultado de la pandemia que impactó el margen de beneficio de Mint en 2020 en aproximadamente 6 millones de dólares.

Los ingresos consolidados aumentaron a 2.527,6 millones de dólares en 2020 (2019 – 1.453,4 millones de dólares).

Los volúmenes de lingotes de oro aumentaron más del 100% interanual y fueron de 982,8 mil onzas (2019 – 483,0 mil onzas), mientras que los volúmenes de lingotes de plata fueron de 29,5 millones de onzas (2019 - 22.8 millones de onzas) mientras que los volúmenes de lingotes de plata fueron de 29,5 millones de onzas (2019 – 22,8 millones de onzas).

Las ventas de productos numismáticos disminuyeron a 91,9 millones de dólares en 2020 (2019 - 116,8 millones de dólares) debido principalmente a la suspensión temporal de la producción de productos numismáticos como resultado de la COVID-19 en 2020.

Los ingresos del negocio de Circulación Extranjera disminuyeron un 2% a 64,2 millones de dólares (2019 – 65,4 millones de dólares) con producción y/o envíos de 838 millones de monedas en 2020 y cóspeles en comparación con 1.308 millones de monedas y cóspeles en 2019.

Las monedas de circulación canadienses producidas y vendidas al Departamento de Finanzas para su inventario fueron de 229 millones de piezas en 2020 (2019 - 385 millones de piezas), mientras que las monedas vendidas a instituciones financieras para satisfacer la demanda disminuyeron un 8% interanual.

Los gastos operativos, en general, aumentaron un 4% interanual a 98,5 millones de dólares (2019 - 94,5 millones de dólares), ya que Mint se centró en una mayor resiliencia organizativa en 2020 y en el desarrollo de su visión estratégica actualizada a largo plazo y la estrategia para la futura transformación empresarial de Mint.

Los equivalentes en efectivo y efectivo aumentaron a 67,3 millones de dólares (31 de diciembre de 2019 – 65,5 millones de dólares) después de que Mint declarara y pagara un dividendo de 20 millones de dólares a su Accionista, el Gobierno de Canadá, en 2020. El efectivo y los equivalentes de efectivo se mantienen en el nivel requerido para apoyar las operaciones de Mint.

Resultados consolidados y rendimiento financiero

(en dólares canadienses para los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019)

Como parte de su plan de continuidad del negocio, Mint continúa controlando activamente su cadena de suministro global y sus redes logísticas en apoyo de sus operaciones continuas. A pesar de sus mejores esfuerzos, Mint espera que la COVID-19 siga afectando su rendimiento en 2021.

Para saber más sobre el informe anual de Mint de 2020, visite www.mint.ca.

Acerca de Royal Canadian Mint

Royal Canadian Mint es la corporación de la Corona responsable de la acuñación y distribución de monedas de circulación de Canadá. Mint es reconocida como una de las casas de monedas más grande y más versátil del mundo, ofreciendo una amplia gama de productos especializados, acuñación de alta calidad y servicios relacionados a escala internacional. Si desea más información acerca de Mint, sus productos y servicios, visite www.mint.ca. Siga a Mint en Twitter, Facebook e Instagram.

DECLARACIONES PROSPECTIVAS

Este comunicado de ganancias contiene declaraciones prospectivas que reflejan las expectativas de la administración con respecto a los objetivos, planes, estrategias, crecimiento futuro, resultados de operaciones, desempeño y perspectivas y oportunidades de negocio de Mint. Las declaraciones prospectivas normalmente se identifican con palabras o frases como "planea", "anticipa", "espera", "cree", "estima", "pretende" y otras expresiones similares. Estas declaraciones prospectivas no son hechos, sino sólo estimaciones sobre el crecimiento esperado, los resultados de las operaciones, el rendimiento, las perspectivas de negocio y las oportunidades (supuestos). Si bien la administración considera que estas suposiciones son razonables en función de la información disponible, pueden resultar incorrectas. Estas estimaciones de resultados futuros están sujetas a una serie de riesgos, incertidumbres y otros factores que podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de lo que Mint espera. Estos riesgos, incertidumbres y otros factores incluyen, pero no se limitan a, los riesgos e incertidumbres establecidos en la sección Riesgos para el Rendimiento de la Discusión y Análisis de la Administración en el informe anual de Mint de 2020, así como en la Nota 9 – Instrumentos Financieros y Gestión de Riesgos Financieros a los Estados Financieros Consolidados Auditados de Mint para el año terminado el 31 de diciembre de 2020. Las declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado de ganancias se hacen sólo a partir del 30 de abril de 2021, y Mint no se compromete a actualizar públicamente estas declaraciones para reflejar nueva información, eventos futuros o cambios en las circunstancias o por cualquier otra razón después de esta fecha.

Contacto: Alex Reeves, director senior, Public Affairs, Tel: (613) 884-6370, reeves@mint.ca

