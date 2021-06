COMUNICADO: SAMANTKA presenta el vídeo musical "Redemption"

MIAMI, 22 de junio de 2021 /PRNewswire/ -- East and West Entertainment - Este fin de semana, SAMANTKA ha estrenado el vídeo musical de su último single, "Redemption". Dirigido por el apreciado director Jack Nine, la conmovedora balada toma un vuelo mágico con visuales elevados y la elegancia que caracteriza a SAMANTKA. Esta nueva aventura melódica se rodó en los Little River Studios de Miami, y mantiene la tradición de vídeos musicales inolvidables de la visionaria intérprete, subiendo la apuesta una vez más.

Ver el vídeo AQUÍ

Escuchar a "Redemption" AQUÍ

"Redemption" fue producido y escrito por "The Pushers" Antonio Olivera, Daniel Perez, Rafael Valencia, Keith Cooper, y Khristopher Hugh Rickards

La influencia de SAMANTKA en las redes sociales va en aumento, con casi 36.000 seguidores solo en Instagram. Siendo una nativa digital, ha utilizado hábilmente su plataforma para catapultar su poder de estrella y lanzará varios singles a lo largo del verano en todas las plataformas de streaming.

