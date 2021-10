COMUNICADO: Sanitation and Water for All en la COP26

NUEVA YORK, 28 de octubre de 2021 /PRNewswire/ -- Sanitation and Water for All es socio del primer Pabellón Agua para el Clima en la 26ª Conferencia de las Partes sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas(COP26). El Pabellón, comisariado por 33 organizaciones, destacará el papel fundamental del agua en la acción climática transformadora y ofrecerá asesoramiento de vanguardia basado en la ciencia sobre mitigación y adaptación a los tomadores de decisiones climáticas.

"Se estima que el 90% de los problemas causados por el cambio climático están relacionados con el agua, lo que da lugar a sequías, inundaciones y otros fenómenos meteorológicos extremos. Necesitamos que los responsables de la toma de decisiones den prioridad a los derechos humanos por encima de todos los demás usos y garanticen el agua resistente al clima y estrategias, planes y presupuestos de saneamiento, especialmente para los más vulnerables y marginados", destacó Catarina de Albuquerque, directora ejecutiva de la asociación Sanitation and Water for All organizada por la ONU. "El primer Pabellón del Agua es una oportunidad sin precedentes para alinear las políticas climáticas y de agua de manera que se hagan realidad los derechos humanos, se reduzcan los riesgos climáticos y haya más dinero disponible para la adaptación. Aprovechemos esta oportunidad para trabajar juntos y cumplir nuestros compromisos, en beneficio de todos".

En la COP26 y otros eventos y espacios clave, los socios de SWA están pidiendo a los gobiernos que:

Mejorar el uso eficiente de los recursos hídricos y priorizar su asignación entre usos en competencia de una manera que dé prioridad a la realización de los derechos humanos.

Garantizar que los grupos marginados, incluidas las mujeres y los niños, tengan acceso a agua corriente, jabón e inodoros para su salud y dignidad, que es una parte clave para desarrollar la resiliencia climática.

Trabajar junto con corporaciones e instituciones financieras internacionales para acelerar la inversión en infraestructura y servicios hídricos resilientes al clima, especialmente para países en situaciones vulnerables.

Los eventos virtuales del Pabellón del Agua son:

Financiación climática para apoyar la adaptación de los servicios básicos y desarrollar la resiliencia comunitaria: agua, saneamiento e higiene

Martes, 2 de noviembre, 9:00am GMT. Más información aquí.

Política, rendición de cuentas y control para agua, saneamiento e higiene resilientes al clima: pasando del compromiso al progreso.

Sábado, 6 de noviembre, 11:30 am GMT. Más información aquí.

Lista de otros eventos del Pabellón del Agua.

