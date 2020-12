COMUNICADO: Schloss Schule Kirchberg facilita el acceso de estudiantes internacionales a las universidades alemanas

El hecho de no tener un gran conocimiento del idioma no debería impedir el acceso a la Universidad KIRCHBERG AN DER JAGST, Alemania, 17 de diciembre de 2020 /PRNewswire/ -- Los títulos universitarios alemanes gozan, en el caso específico de las titulaciones técnicas y de ciencias, de una excelente fama en todo el mundo. A esto hay que añadir que, las universidades son gratuitas o cobran únicamente tasas simbólicas. Alemania es, además, paradigma de estabilidad internacional. Sin embargo, para los estudiantes que no tengan esta procedencia, la universidad supone un reto. El colegio e internado alemán Schloss Schule Kirchberg le ayudará a cambiar de idea. Este centro se ha especializado en habilitar a estudiantes internacionales para su acceso a las universidades alemanas de mayor renombre. En el colegio Schloss Schule Kirchberg estamos seguros de que estudiar en un internado que se vuelca en este propósito proporcionará una contribución decisiva.

El hecho de no tener un gran conocimiento del idioma no debería impedir el acceso a la Universidad KIRCHBERG AN DER JAGST, Alemania, 17 de diciembre de 2020 /PRNewswire/ -- Los títulos universitarios alemanes gozan, en el caso específico de las titulaciones técnicas y de ciencias, de una excelente fama en todo el mundo. A esto hay que añadir que, las universidades son gratuitas o cobran únicamente tasas simbólicas. Alemania es, además, paradigma de estabilidad internacional. Sin embargo, para los estudiantes que no tengan esta procedencia, la universidad supone un reto. El colegio e internado alemán Schloss Schule Kirchberg le ayudará a cambiar de idea. Este centro se ha especializado en habilitar a estudiantes internacionales para su acceso a las universidades alemanas de mayor renombre. En el colegio Schloss Schule Kirchberg estamos seguros de que estudiar en un internado que se vuelca en este propósito proporcionará una contribución decisiva. Uno de los mayores obstáculos para los estudios secundarios y la posterior fase universitaria en Alemania es el idioma. Por ello, el colegio Schloss Schule Kirchberg ha creado un curso preparatorio para la secundaria especializado en las necesidades de los estudiantes internacionales. El objetivo es emprender una estrecha colaboración en la que el colegio acompañe a los jóvenes en el aprendizaje del alemán, ayudándoles a adquirir primero los conocimientos lingüísticos necesarios para asistir al colegio y, posteriormente, los necesarios para la universidad. De ser necesario, esta preparación también está concebida para quienes no tengan conocimientos lingüísticos previos. Los resultados convencen por sí mismos. Los alumnos internacionales que se graduaron en el último curso del colegio Schloss Schule Kirchberg obtuvieron de media 10,5 puntos, 4,5 puntos más que la media del centro, ¡que incluía a un gran número de hablantes nativos! Muchos estudiantes extranjeros consideran que la cultura alemana, a menudo muy poco familiar para ellos, y el sistema educativo, también bastante particular, suponen un obstáculo en su camino a los estudios universitarios en Alemania. Sin embargo, también a este respecto, un internado como el del colegio Schloss Schule Kirchberg, que les ofrece una orientación específica, supondrá un apoyo decisivo. En primer lugar, porque los alumnos internacionales reciben desde el primer momento un total apoyo (recogida en el aeropuerto, ayuda para tramitar el visado, etc.) y un trato muy atento por parte de sus responsables, con la finalidad de introducirlos en la cultura y en el sistema educativo alemanes. Y, en segundo lugar, sobre todo, porque el colegio Schloss Schule Kirchberg se caracteriza por dos ventajas fundamentales. 1. Una atención especialmente intensiva a los alumnos, con ratios entre profesores o educadores y alumnos de 1:6. 2. Un porcentaje aproximado de estudiantes alemanes del 85 %, tanto locales como en régimen de internado, entre el total del alumnado. Este hecho garantiza que los estudiantes internacionales, con su inmersión en clases mayoritariamente alemanas, se familiaricen de una manera totalmente natural con las particularidades de Alemania y con sus sistemas social y educativo. Ir a la versión completa: https://sk.school/PmInternatStudierenEinfacherEs [https://sk.school/PmInternatStudierenEinfacherEs] Colegio Schloss Schule Kirchberg: Fundado en 1914, el colegio Schloss Schule Kirchberg, en el Estado federado de Baden-Wurtemberg, es uno de los centro de educación secundaria con internado más conocidos de Alemania. Como colegio privado aconfesional y centro de educación secundaria reconocido por el Estado alemán, ofrece oportunidades idóneas de aprendizaje y desarrollo a unos 200 alumnos locales y 100 alumnos en régimen de internado. Contacto de prensa: Schloss Schule Kirchberg an der Jagst GmbH centro de educación secundaria reconocido por el Estado alemán, con internadoAdam Cloer, Director del Área InternacionalHead of International Programs Teléfono: +49 7954 9802 23 Correo electrónico: [email protected][mailto:[email protected]] www.schloss-schule.de [http://www.schloss-schule.de/] Sitio Web: https://schloss-schule.de/