COMUNICADO: El sector eléctrico de Arabia Saudita se somete a la transformación más grande y completa a escala mundial (1)

- Los cambios radicales garantizarán la sostenibilidad a largo plazo del sector eléctrico

- Los resultados previstos incluyen una generación de energía más eficiente, una mayor fiabilidad del servicio, una reducción en el uso de combustibles líquidos para la generación de electricidad y la creación de un sector más viable desde el principio y sostenible

RIYADH, Arabia Saudita, 18 de noviembre de 2020 /PRNewswire/ -- El lunes 16 de noviembre de 2020, organizada por el Ministerio de Energía de Arabia Saudita, se celebró una conferencia de prensa para anunciar amplias reformas del sector eléctrico que garanticen la salud y la sostenibilidad a largo plazo del sector eléctrico y los logros del objetivo del Reino bajo Vision 2030.

Estas reformas se consideran un paso crucial para alcanzar los objetivos del Ministerio de Energía para el sector eléctrico que están en línea con los objetivos de Vision 2030, e incluyen los siguientes:

-- Transición a la mezcla energética óptima para la producción de electricidad en el Reino, con cambio a energía renovable y fuentes eficientes de gas natural; y -- Aumentar la eficiencia del sistema y el uso reducido de combustibles líquidos para la producción de energía; y -- Aumentar la seguridad y fiabilidad de la red de transmisión y distribución del sector para permitir la integración efectiva de las energías renovables y la interconexión con los países vecinos; y -- Mayor cumplimiento medioambiental para reducir la huella de carbono del sector

El amplio paquete de medidas de reforma incluye el establecimiento de un mecanismo de necesidades de ingresos para los proveedores de servicios sectoriales y una cuenta de equilibrio tarifario para compensar la diferencia entre el coste eficiente a atender y los ingresos procedentes de las tarifas.

Su Alteza Real el Príncipe Abdulaziz bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Ministro de Energía, Arabia Saudita, dijo:"Este anuncio es un logro importante para Saudi Vision 2030 y para los ambiciosos objetivos del Ministerio de Energía para crear un sector de energía sostenible, fiable y diverso. Las reformas se consideran las más grandes y extensas a escala mundial. Estas reformas sientan bases críticas al ayudar a crear un sector más sólido y financieramente viable que atraiga las inversiones necesarias. Los resultados esperados de este amplio programa de reforma incluyen una generación de energía más eficiente, una reducción en el uso de combustibles líquidos para la generación de electricidad y una mayor protección del medio ambiente.

"Además, las reformas tienen por objeto aumentar la fiabilidad y la calidad del servicio de la red de transmisión de electricidad del Reino y facilitar la producción de electricidad a partir de fuentes de energía renovables, poniéndola en consonancia con la mezcla de energía óptima del Reino para la producción de electricidad."

Su Excelencia el Dr. Khaled bin Saleh Al Sultan, Presidente de Saudi Electricity Co., dijo: "Con este histórico programa de reforma integral, el balance de SEC se volverá más robusto mejorando la capacidad de SEC para financiar proyectos y permitiéndola ejecutar su estrategia para contribuir al desarrollo de un sector eléctrico más fuerte, sostenible y diverso."

Para Saudi Electricity Co. específicamente las reformas marcan la entrada de la Compañía en un marco regulatorio con derechos y obligaciones claras. A cambio, la Compañía tendrá el derecho de recibir una tasa justa de rendimiento del 6% (WACC) en su base de activos regulados y recuperar completamente su coste de servicio eficiente según lo determine el regulador, la Autoridad Reguladora de Electricidad y Cogeneración (ECRA). Es importante destacar que la Compañía operará bajo un marco regulatorio predecible, transparente y estable con relaciones comerciales claras entre los actores y participantes del sector. Las reformas también incluyen la cancelación de las tasas gubernamentales que la Compañía había estado pagando y la reconciliación de los pasivos netos del Gobierno heredados de la Compañía, y la reestructuración de su balance.

HSBC, asesor financiero de Saudi Electricity Co., comentó:"La creación de este instrumento financiero y la introducción de un marco normativo estándar internacional deberían permitir a Saudi Electricity Co. mantener una estructura de capital más sostenible. A través de la Cuenta de Saldo, se espera que el Gobierno siga apoyando al sector y a Saudi Electricity Co. de manera más estructurada y transparente.

"Estas reformas ayudarán a mejorar la eficiencia del sector y, al mismo tiempo, proporcionarán una tasa justa de rendimiento del capital invertido. Además, la reestructuración también apoya un objetivo político clave de un sector energético seguro y fiable que sea financieramente sostenible y capaz de invertir en proyectos que puedan mejorar el servicio al consumidor y mejorar la fiabilidad. En general, se espera que estos anuncios creen un entorno atractivo para la inversión en el sector eléctrico y contribuyan al desarrollo económico de Arabia Saudita, en línea con el programa Vision 2030."

La magnitud de la reforma es un hito trascendental en múltiples frentes, es:

-- La mayor transacción financiera islámica que se ejecutará a nivel mundial con la emisión de un instrumento Mudaraba de 45.000 millones de dólares (intereses del 4,5%) por Saudi Electricity Co. y la mayor conversión a un instrumento no dilutivo similar al de la deuda. -- SEC tendrá la mayor base de activos regulados de cualquier empresa de servicios públicos en la región MENA y tendrá una base de activos regulada comparable a las empresas de servicios públicos más grandes de los países del G20. -- El desapalancamiento inmediato del balance de 128.000 millones de dólares de Saudi Electricity Co. de una relación deuda-equidad de 2,2 a una proporción de 0,6, en línea con lo que generalmente se considera que son niveles de deuda saludables para una empresa de servicios públicos de su escala.

Strategy&, una estrategia global de consultoría empresarial y parte de la red de PwC, y asesores del Ministerio de Energía para la reestructuración del sector eléctrico, añadió:"Esto demuestra cómo las reformas marcaron el botón de reinicio sobre el legado de décadas de métodos ad-hoc para abordar los desafíos financieros del sector eléctrico, y establecieron un marco regulatorio sólido, transparente y estable que garantizará la sostenibilidad financiera y la salud de Saudi Electricity Co. y su capacidad para cumplir con todas sus obligaciones comerciales, incluidos los pagos de combustible , servicio de la deuda y dividendos. También proporciona a Saudi Electricity Co., la 8ª empresa de servicios públicos más grande a nivel mundial por tamaño de activo, la fortaleza financiera para recaudar los fondos necesarios para invertir en el fortalecimiento de la red eléctrica, mejorando la seguridad y la fiabilidad de la red.

"El sistema de energía en el Reino no podía alcanzar sus ambiciones sin una redefinición fundamental de la base financiera y el modelo operativo del sector. Sin embargo, en esta importante coyuntura, las expectativas del sector eléctrico de Arabia Saudita son mucho más altas que nunca. Las reformas han creado importantes instrumentos para lograr los objetivos del responsable de la formulación de políticas para modernizar y transformar el sector de los servicios públicos como parte de Vision 2030 del Reino."

