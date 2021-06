COMUNICADO: El sector porcino europeo une deporte, salud y carne de cerdo durante la Eurocopa

La campaña Let*s Talk About Pork From Europe presenta #LaMejorSeleccion para disfrutar del fútbol acompañado de carne de cerdo de capa blanca, un alimento de calidad e ideal en un estilo de vida saludable. Distintas acciones en televisión y digital explicarán a los consumidores por qué el modelo europeo de producción porcino es el de mayor bienestar animal, sostenibilidad y seguridad alimentaria del mundo

Llegan los mejores partidos de fútbol de la temporada. ¿Y qué mejor manera que vivirlos en compañía y con el estómago contento? La campaña Let*s Talk About Pork From Europe se vuelca durante la Eurocopa para explicar el riguroso modelo europeo de producción porcino basado en los mayores estándares de bienestar animal, sostenibilidad y seguridad alimentaria que tiene como resultado una carne de cerdo de capa blanca con la mayor calidad del Mundo.

Durante su segundo año de campaña, Let*s Talk About Pork From Europe centra sus acciones en televisión y digital en el marco de la competición de fútbol que más audiencia va a congregar en este 2021. Su objetivo es amplificar la cobertura y generar notoriedad en un target intergeneracional al que presentará #LaMejorSelección, el once ganador de aperitivos con carne de cerdo de capa blanca para acompañar los encuentros de España y del resto de partidazos que se disputarán hasta el próximo 11 de julio.

De esta forma, el sector porcino une su exigente modelo productivo a una alimentación sana y equilibrada dentro de un estilo de vida basado en el deporte y la Dieta Mediterránea. No en vano, la carne de cerdo es un alimento que destaca por su gran densidad nutricional que ofrece múltiples beneficios, con gran variedad de cortes magros cuyo consumo recomiendan lo expertos entre 3 y 4 raciones por semana.

Un spot de 20 segundos durante los principales partidos

La campaña tendrá un enfoque global con un eje principal: un spot de televisión de 20 segundos de duración que se posicionará en los momentos previos a los partidos de la Selección Española, así como en los decisivos encuentros de octavos, cuartos, semifinales y en la gran final de la Eurocopa.

Además, Let*s Talk About Pork From Europe amplificará las acciones en digital para focalizarse en el target de españoles de 18 a 30 años, a quienes explicará el riguroso modelo europeo de producción porcino que tiene como resultado la carne de cerdo de mayor calidad del mercado, alimento fundamental dentro de un estilo de vida activo, deportivo y saludable como argumentos diferenciales a la hora de la decisión de compra.

Para ello, hará uso de distintas piezas audiovisuales en TikTok, la red social con mayor engagement entre los jóvenes españoles; Twitch, la primera gran plataforma de streaming para gamers; e Instagram, la red social de los foodies. Todo ello apoyado a través de 55 destacados influencers y de acciones en programática, on demand y Spotify.

Campaña Let*t Talk About Pork From Europe

La campaña Let*s Talk About Pork From Europe proporciona información útil y veraz a través de la voz de todas las partes implicadas en el proceso de producción de carne de cerdo en Europa. En el programa, que cuenta con la financiación de la Comisión Europea, también participan los consumidores quienes pueden resolver sus dudas sobre el modelo de producción de carne de cerdo en Europa a través de la página web letstalkabouteupork.com y los perfiles sociales de Twitter (@TalkAboutEuPork) e Instagram (@letstalkabouteupork_es).

Sobre INTERPORC

INTERPORC es la Organización Interprofesional Agroalimentaria del Porcino de Capa Blanca, reconocida por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y tiene entre sus objetivos potenciar la imagen del sector porcino de Capa Blanca ante la sociedad española.

INTERPORC es una organización de carácter privado, de ámbito nacional y constituida por organizaciones de la producción, transformación y comercialización del sector porcino de capa blanca.

www.letstalkabouteupork.com/recetas/

Contacto

Nombre contacto: Antonio Álvarez

Teléfono de contacto: 636706542