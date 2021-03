COMUNICADO: El Segador de la Muerte, última oferta de monedas de coleccionista de Royal Canadian Mint

- Rugiente debut para el Segador de la Muerte mientras domina la última oferta de monedas de coleccionista de Royal Canadian Mint

OTTAWA, ON, 2 de marzo de 2021 /PRNewswire/ -- Griego para el "Segador de la Muerte", el Thanatotheristes degrootorum es un hallazgo fascinante para Canadá: la primera nueva especie de tiranosaurio que se descubre en el país en más de 50 años. El paleoartista Julius Csotonyi, que fue el primero en ilustrar el temible animal prehistórico, esbozó el diseño inverso de esta nueva moneda de plata 99,99% pura preservando para siempre esta adición única a la colección de fósiles de dinosaurios de renombre mundial del Royal Tyrrell Museum of Paleontology. Csotonyi replicaba meticulosamente la formación en la que se encontraron los fragmentos fósiles.

https://mma.prnewswire.com/media/1448011/Royal_Canadian_Mint_Roaring_Debut_for_the_Reaper_of_Death_as_it.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1448011/Royal_Canadian_Mint_Roaring_Debut_for_the_Reaper_of_Death_as_it.jpg]

El vídeo del día La serie “The Crown”, gran triunfadora de los Globos de Oro

El descubrimiento del Thanatotheristes degrootorum mejora la comprensión de los paleontólogos en el pasado prehistórico de Canadá. Se estima que está en la cima de la cadena alimentaria, esta especie de tiranosaurio pre-data del Tyrannosaurus rex por 12 millones de años y se estima que tiene ocho metros (26 pies) de largo. Los fragmentos fósiles, encontrados por John y Sandra De Groot mientras estaban en un paseo familiar por el río Bow en Alberta, son la inspiración para esta moneda. El cráneo fosilizado del gigante aparece encima de la moneda plateada de rodio negro, dándole una textura rocosa y capturando verdaderamente la historia de este carnívoro de dos patas, de dentada y aterradora llamada. Esta emocionante moneda, y muchas otras, se pueden pedir a Mint a partir de hoy.

Otras monedas ofrecidas este mes son:

-- 2020 $10 moneda de plata fina - O Canadá. The Great Outdoors, parte de una serie de 6 monedas que representan cada una un famoso símbolo o escena canadiense desde la perspectiva del artista; -- 2020 110 oz. moneda de oro puro - Tributo a Alex Colville - 1967 1-Cent Coin, una pieza atemporal en honor al centenario de su nacimiento; -- 2021 $3 moneda de plata fina - Emblemas florales de Canadá - Nunavut Purple Saxifrage, diseñado por la artista Lisa Thomson-Khan; -- 2021 $5 moneda de plata fina - Silver Maple Leaf - W Mint Mark, una moneda siempre popular entre los coleccionistas y acuñada en las instalaciones de Winnipeg de Mint; -- 2021 $20 moneda de oro puro - 100 Aniversario del Escudo de Armas de Canadá, con el Escudo de Armas creado para Canadá en 1921 con extraordinario detalle; -- 2021 $50 moneda de plata fina - Los primeros 100 años de Confederación - Coming of Age, diseñado por el artista Glen Green, con las efigies de cinco monarcas en una sola moneda; -- 2021 $50 moneda de oro puro - Gold Maple Leaf - W Mint Mark, un tributo de Winnipeg a la famosa moneda de lingotes Gold Maple Leaf de Mint; -- 2021 $125 moneda de plata fina - Triumphant Dragon, la obra de arte de Simon Ng; -- 2021 $200 moneda de oro puro - Celebrando el amor eterno de la diversidad de Canadá, un homenaje de inspiración Celta de Bonnie Ross; -- 2021 Conjunto a prueba de plata fina - 100 Aniversario de Bluenose, con la legendaria goleta en un destello selectivamente chapado en oro; Y -- 2021 Colección especial wrap roll - First Strikes, ediciones no en circulación de las primeras monedas de 2021.

Montajes, precios e información completa sobre cada producto se pueden encontrar en la pestaña "Tienda" de www.mint.ca [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3084089-1&h=827885842&u=https%3A%2F%2Fwww.mint.ca%2Fstore%2Ftemplate%2Fhome.jsp&a=www.mint.ca]. Imágenes de las monedas disponibles aquí [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3084089-1&h=2587889159&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3084089-1%26h%3D1089896441%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.dropbox.com%252Fsh%252Fymoiuq7q8f2l6u4%252FAACcgmpBgtfKqD4zWvo8q-RPa%253Fdl%253D0%26a%3Dhere&a=aqu%C3%AD].

Estos productos se pueden pedir poniéndose en contacto con Mint en 1-800-267-1871 en Canadá, 1-800-268-6468 en EE.UU. o en www.mint.ca [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3084089-1&h=1356236319&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3084089-1%26h%3D3057384195%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.mint.ca%252F%26a%3Dwww.mint.ca&a=www.mint.ca].

Acerca de Royal Canadian MintRoyal Canadian Mint es la corporación de la Corona responsable de la acuñación y distribución de monedas de circulación de Canadá. Mint es reconocida como una de las casas de monedas más grande y más versátil del mundo, ofreciendo una amplia gama de productos especializados, acuñación de alta calidad y servicios a escala internacional. Para obtener más información sobre Mint, sus productos y servicios, visite www.mint.ca [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3084089-1&h=1356236319&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3084089-1%26h%3D3057384195%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.mint.ca%252F%26a%3Dwww.mint.ca&a=www.mint.ca]. Siga a Mint en Twitter [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3084089-1&h=2580868389&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3084089-1%26h%3D954410289%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftwitter.com%252FCanadianMint%26a%3DTwitter&a=Twitter], Facebook [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3084089-1&h=1234077246&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3084089-1%26h%3D1531619822%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.facebook.com%252FCanadianMint%252F%26a%3DFacebook&a=Facebook] e Instagram [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3084089-1&h=3592235237&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3084089-1%26h%3D3138502063%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.instagram.com%252Fcanadianmint%252F%26a%3DInstagram&a=Instagram].

El tiempo (pulsar sobre el mapa para ver el tiempo de hoy)

Medios contactar con: Alex Reeves, director senior, asuntos públicos, Tel.: 613-884-6370, [email protected][mailto:[email protected]]

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/1448011/Royal_Canadian_Mint_Roaring_Debut_for_the_Reaper_of_Death_as_it.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3084089-1&h=2755591587&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3084089-1%26h%3D2374697184%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1448011%252FRoyal_Canadian_Mint_Roaring_Debut_for_the_Reaper_of_Death_as_it.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1448011%252FRoyal_Canadian_Mint_Roaring_Debut_for_the_Reaper_of_Death_as_it.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1448011%2FRoyal_Canadian_Mint_Roaring_Debut_for_the_Reaper_of_Death_as_it.jpg]

Sitio Web: https://www.mint.ca//