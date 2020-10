COMUNICADO: Sensory Cloud lanza Fend, para reducir las gotas respiratorias aerotransportadas

-Sensory Cloud lanza Fend, una higiene reforzada con calcio probada para reducir las gotas respiratorias aerotransportadas no capturadas por máscaras quirúrgicas Los estudios científicos publicados de FEND muestran una reducción del 99% de aerosoles hasta durante seis horas BOSTON, 20 octubre de 2020 /PRNewswire/ -- Sensory Cloud, una empresa emergente de tecnología de salud con sede en Boston, anunció hoy que hará que FEND esté ampliamente disponible en www.hellofend.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2952936-1&h=2974490307&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2952936-1%26h%3D2497541485%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.hellofend.com%252F%26a%3Dwww.hellofend.com&a=www.hellofend.com]. FEND es un nuevo sistema de limpieza que reduce los aerosoles de las vías respiratorias, incluyendo las gotas submicrónicas que no son capturadas por mascarillas y representan una amenaza particular para los contaminantes persistentes en el aire en ambientes interiores.

-Sensory Cloud lanza Fend, una higiene reforzada con calcio probada para reducir las gotas respiratorias aerotransportadas no capturadas por máscaras quirúrgicas Los estudios científicos publicados de FEND muestran una reducción del 99% de aerosoles hasta durante seis horas BOSTON, 20 octubre de 2020 /PRNewswire/ -- Sensory Cloud, una empresa emergente de tecnología de salud con sede en Boston, anunció hoy que hará que FEND esté ampliamente disponible en www.hellofend.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2952936-1&h=2974490307&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2952936-1%26h%3D2497541485%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.hellofend.com%252F%26a%3Dwww.hellofend.com&a=www.hellofend.com]. FEND es un nuevo sistema de limpieza que reduce los aerosoles de las vías respiratorias, incluyendo las gotas submicrónicas que no son capturadas por mascarillas y representan una amenaza particular para los contaminantes persistentes en el aire en ambientes interiores. Disponible para el envío a partir del martes 20 de octubre, FEND es una nueva solución salina nasal, compuesta de sales fisiológicas naturales, que los trabajadores sanitarios, y cualquier persona en riesgo de exposición a SARS-CoV-2, pueden utilizar para la limpieza nasal de las vías respiratorias por inhalación nasal profunda de una niebla salada, generada por un dispositivo Mister de mano. El sistema FEND limpia los conductos de aire de las gotas del líquido de revestimiento de las vías respiratorias que generamos naturalmente mientras respiramos. Estas partículas pueden moverse más profundamente a los pulmones, donde pueden surgir complicaciones de salud, y hacia fuera en el entorno externo, donde no se asientan por gravedad porque son tan pequeñas y pueden acumularse en ambientes interiores, lo que plantea riesgos persistentes de infección por contaminación. El producto es seguro, portátil y sin medicamentos. Descrito en una serie de publicaciones científicas desde la aparición del SARS-1 hasta la pandemia mundial de SARS-CoV-2 (PNAS 2004 [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2952936-1&h=226527632&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2952936-1%26h%3D3021977697%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.pnas.org%252Fcontent%252F101%252F50%252F17383.short%26a%3DPNAS%2B2004&a=PNAS+2004], JCIS 2007 [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2952936-1&h=194143694&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2952936-1%26h%3D3409434410%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fpubmed.ncbi.nlm.nih.gov%252F17161415%252F%26a%3DJCIS%2B2007&a=JCIS+2007], QRB Discovery 2020 [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2952936-1&h=3133779472&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2952936-1%26h%3D853730829%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.cambridge.org%252Fcore%252Fjournals%252Fqrb-discovery%26a%3DQRB%2BDiscovery%2B2020&a=QRB+Discovery+2020], Molecular Frontiers 2020 [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2952936-1&h=2423122566&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2952936-1%26h%3D4155575326%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.worldscientific.com%252Fdoi%252Fabs%252F10.1142%252FS2529732520400040%26a%3DMolecular%2BFrontiers%2B2020&a=Molecular+Frontiers+2020]), FEND reduce las gotas respiratorias de las vías respiratorias mediante la colocación de una solución salina rica en calcio en la superficie de la mucosidad, que de lo contrario tiende a perder fuerza y ruptura en presencia de infección. FEND reduce notablemente el número de partículas de aerosol exhaladas --crucialmente en las vías respiratorias de quienes generan el mayor número de gotas respiratorias-- hasta en un 99% durante un máximo de seis horas, según han demostrado publicaciones científicas recientes, con una reducción general del 75% de partículas exhaladas a los 30 minutos después de la administración. "Las personas y empresas de todo el país están buscando todas las maneras de mantener el virus fuera de las vías respiratorias de las personas y FEND presenta una adición segura y efectiva a su protocolo higiénico", dijo el fundador de Sensory Cloud, científico de aerosoles y ex profesor de la Universidad de Harvard, David Edwards. "Hemos visto que los pedidos provienen de familias, personal sanitario de primera línea, trabajadores esenciales, estudiantes y otras personas que quieren abordar las pequeñas partículas aerotransportadas que dejan las otras medidas higiénicas, incluidas las mascarillas". FEND fue probado recientemente por la compañía de cine Swoon New York durante cuatro días de una sesión de vídeo musical en Los Ángeles, producida por Say Whisky, para mejorar su protocolo de seguridad existente, complementando las mejores prácticas de CDC y la industria para prevenir la transmisión de enfermedades durante el rodaje. Un responsable de la higiene administró FEND a intervalos regulares (aproximadamente cada 4 horas) durante cada día, y evaluó cuantitativamente la reducción de aerosoles exhalados para cada individuo después de la administración de FEND. "Como director comercial y de vídeo musical, he luchado con la idea de poner a nuestros equipos, talento sin máscaras y a mí mismo en riesgo de enfermedad grave o muerte para poder crear contenido para las personas en casa", dijo Ramón J. Goñi, director de cine y jefe de creatividad de Swoon New York. "Espero que nuestro protocolo de seguridad actual, incluyendo FEND como una capa adicional de protección, sirva de ejemplo para nuestros socios de la industria. Era de bajo coste y fácil de usar y podría ser una gran adición para nuestros compañeros de la industria, incluyendo estudios de Hollywood, agencias de publicidad más pequeñas y compañías de producción que están teniendo dificultades de logística y financieras para hacer que la gente vuelva a trabajar". Crítica para su eficacia higiénica es la naturaleza de la nube brumosa producida por el dispositivo que crea gotas FEND. Estas gotas, de aproximadamente 10 micras de tamaño son demasiado grandes para penetrar en los pulmones, pero permiten que las sales fisiológicas se depositen eficazmente en la nariz, la tráquea y los bronquios principales donde se generan muchas gotas respiratorias. FEND Starter Kits, incluyendo un dispositivo Mister reutilizable y 2 botellas FEND de solución (1/2 onza cada una), se venderá al por menor a 49 dólares, mientras que las recargas individuales de botellas FEND se venderán al por menor a 7,50 dólares. Cada botella FEND suministra aproximadamente 125 limpiezas de vías respiratorias. Acerca de Sensory Cloud Sensory Cloud es una empresa emergente de tecnología con sede en Boston que diseña soluciones a problemas de bienestar humano y atención médica a través de descubrimientos pioneros en las fronteras de la olfacción y la biología respiratoria. Sensory Cloud está desarrollando una línea patentada de productos de consumo basada en sus plataformas patentadas de olfacción y sal de calcio para la salud humana y el bienestar. La Compañía lanzará su nuevo producto higiénico FEND (hellofend.com) este mes de octubre de 2020. CONTACTO: CONTACTO: [email protected]