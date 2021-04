COMUNICADO: La serie HeatPro lleva la defensa perimetral precisa y la detección de incendios al mercado masivo

HANGZHOU, China, 14 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- Hikvision, un proveedor de soluciones de IoT con vídeo como competencia principal, anunció el lanzamiento de HeatPro, una nueva serie térmica de cámaras diseñadas para proporcionar disuasión y alertas asequibles para todo tipo de clima. Es especialmente útil en aplicaciones de protección perimetral y prevención de incendios.

Las cámaras de la serie HeatPro cuentan con análisis de vídeo térmico de aprendizaje profundo para la protección perimetral, medición de temperatura de objetos y detección de incendios con alarmas en tiempo real. Características como la clasificación precisa de humanos/vehículos, alarmas visuales y auditivas para la protección perimetral y alarmas rápidas de excepción de temperatura para la prevención de incendios las hacen ideales para aplicaciones de PYMES (pequeñas y medianas empresas).

Defensa perimetral con IA

Al asegurar un perímetro, una mayor precisión y una baja tasa de alarma falsa pueden ayudar a reducir los costes de operación. La serie HeatPro logra esto mediante el desarrollo de potentes análisis de vídeo basados en algoritmos de aprendizaje profundo, reduciendo radicalmente las falsas alarmas.

Las cámaras se centran en la protección perimetral de corto alcance (0-50 metros), donde ofrecen detección y clasificación de objetivos. El uso de la IA significa que las cámaras pueden distinguir entre una persona y un vehículo. Esto resulta especialmente útil cuando los dos objetivos están juntos. Tradicionalmente, sólo pueden ser reconocidos como un "objetivo", pero los algoritmos inteligentes significan que se pueden detectar por separado, aumentando la precisión.

Las cámaras térmicas también son capaces de localizar fácilmente amenazas potenciales en condiciones de visibilidad cero, donde una cámara convencional no podría. Lo hacen detectando la emisividad de radiación latente de un objeto, por lo que no dependen de la luz visible. Esto significa que pueden operar en todas las condiciones climáticas y la noche más oscura. Tampoco emiten luz, lo que significa que su presencia no es obvia, por lo que son útiles en escenarios donde necesitan estar escondidos.

La serie HeatPro también está diseñada para instalarse de forma eficiente y rápida, con una implementación simple de tres pasos, lo que reduce el tiempo de configuración a 30 segundos. Tradicionalmente, las cámaras térmicas requieren ingenieros especializados para configurar y comprobar dos veces, lo que requiere tiempo y energía adicionales. Las cámaras HeatPro han sido diseñadas teniendo en cuenta el tiempo de instalación y el esfuerzo: son más fáciles de instalar y, por lo tanto, los instaladores pueden pasar más tiempo correctamente configurando para operaciones óptimas, y la tasa de falsa alarma más baja posible.

Medición de temperatura para la prevención de incendios

La serie HeatPro también está equipada con la capacidad de medir la temperatura. Este proceso es muy útil en un escenario en el que el sobrecalentamiento podría provocar incendios. La cámara puede proporcionar medición de temperatura sin contacto para una detección rápida y visible. Esto significa que se pueden tomar medidas antes, lo que podría prevenir un incendio desde el principio. La cámara puede activar una alarma contra incendios más rápido que un sensor de humo.

La función de medición de la temperatura también se puede utilizar para ayudar a comprobar cualquier posible problema de sobrecalentamiento y solucionar problemas.

La serie contiene una serie de diferentes modelos y opciones, con formas de viñeta y torreta, y lentes bi-espectro o individuales. Las cámaras se pueden integrar en una serie de soluciones, por ejemplo, trabajando sin problemas con sistemas de alarma NVR, AX PRO e incluso Hik-Connect para alertas móviles en tiempo real por teléfono. Se pueden utilizar en varios escenarios, entre ellos: edificios residenciales, oficinas, obras de construcción, aparcamientos, puntos de venta y almacenes.

"Dedicadas a llevar soluciones de protección profesional al mercado de masas, estas cámaras proporcionan protección perimetral con una precisión sin precedentes y detección de incendios con sensibilidad superlativa", dijo Stefan Li, director de productos térmicos de Hikvision. "La serie Hikvision HeatPro proporciona protección profesional."

Haga clic aquí para más información sobre HeatPro.

Acerca de Hikvision

Hikvision es un proveedor de soluciones de IoT con el vídeo como su competencia principal. Con una amplia plantilla de I+D altamente cualificada, Hikvision fabrica una completa gama de productos y soluciones para una extensa gama de mercados verticales. Además de la industria de la seguridad, Hikvision extiende su alcance a los sectores de la tecnología doméstica inteligente, la automatización industrial y la electrónica del automóvil a fin de lograr su visión a largo plazo. Los productos de Hikvision también brindan una potente inteligencia empresarial para los usuarios finales, gracias a lo que se pueden lograr operaciones más eficientes y un mayor éxito comercial. Comprometido con la máxima calidad y seguridad de sus productos, Hikvision anima a sus socios a aprovechar los numerosos recursos de seguridad cibernética que ofrece Hikvision, incluido el Centro de Ciberseguridad de Hikvision. Más información en www.hikvision.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1477088/1.jpg