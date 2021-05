COMUNICADO: Shanghai Electric Wind Power Group lanza su oferta pública inicial en el mercado SSE STAR

-- Shanghai Electric Wind Power Group lanza su oferta pública inicial en el mercado SSE STAR, inyectando un nuevo impulso a la industria mundial de la energía eólica

SHANGHÁI, 31 de mayo de 2021 /PRNewswire/ -- El 19 de mayo de 2021 se celebró una ceremonia en el Edificio de la Bolsa de Valores de Shanghái para marcar la oferta pública inicial (OPI) de Shanghai Electric Wind Power Group Co., Ltd. ("Shanghai Electric Wind Power Group") (688660), una filial de Shanghai Electric Group Co. Ltd. ("Shanghai Electric" o "la compañía") (601727.SS y 02727.HK), en la Junta de Innovación de Ciencia y Tecnología de la Bolsa de Valores de Shanghái. La cotización marcó el comienzo de una era importante en la historia de la compañía, sirviendo como una nueva plataforma de lanzamiento desde la cual la compañía ayudará a acelerar la transición global hacia una economía impulsada por energía eólica más verde y sostenible.

Shanghai Electric Wind Power Group presentó su solicitud de salida a bolsa a la Bolsa de Valores de Shanghái en junio de 2020. Después de casi un año de preparación, la compañía fue incluida con éxito en la Junta de Innovación Sci-Tech de SSE poco después de una gira en línea.

El vídeo del día Pablo Alborán cumple 32 años en medio de su tour virtual por Latinoamérica

"Las ganancias de la OPI ayudarán a Shanghai Electric Wind Power Group a desarrollar nuevos productos y tecnologías, construir nuevas bases, acelerar la transformación digital e impulsar la capacidad general de prueba de productos. Reforzará nuestro plan para agudizar la ventaja competitiva de la compañía y crear nuevas oportunidades de crecimiento mediante la expansión la inversión en servicios de post-comercialización y fabricación inteligente. Además, también servirá para optimizar la estructura de capital para reforzar la capacidad anti-riesgo de la compañía", destacó Jin Xiaolong, presidente de Shanghai Electric Wind Power Group.

El anuncio de la OPI de Shanghai Electric Wind Power Group se produce en el contexto del compromiso de China de alcanzar el pico de emisiones de dióxido de carbono antes de 2030 y la neutralidad de carbono antes de 2060. La OPI alineará aún más la fuerza y la experiencia de la compañía en energía eólica con la estrategia de China para la transformación energética. con el objetivo de remodelar el papel de la energía eólica en el sector de las energías renovables.

Un líder en la industria de turbinas eólicas marinas de China, Shanghai Electric Wind Power Group es una de las potencias de energía eólica del mundo, con sus negocios que cubren el diseño de turbinas eólicas, los servicios de fabricación, operación y mantenimiento, la inversión y el desarrollo de parques eólicos. Shanghai Electric Wind Power Group ha desarrollado una hoja de ruta para la tecnología de productos que combina licencias de productos, desarrollo secundario, cooperación estratégica e I+D independiente. La compañía ha abierto un camino para promover la evolución de la energía eólica, junto con una fuerte capacidad digital para potenciar el desarrollo futuro de la industria.

En marzo de 2021, Bloomberg New Energy Finance (BNEF) incluyó a Shanghai Electric entre los diez principales fabricantes de turbinas eólicas del mundo. Según datos de BNFE, la capacidad total de las turbinas recién instaladas de Shanghai Electric aumentó en 5,07 GW el año pasado, lo que ayudó a la empresa a situarse entre los 10 primeros en el ranking del mercado mundial de energía eólica. Además, Shanghai Electric lidera el mercado eólico marino de China con una capacidad instalada de 1,26 GW en 2020, superada por Siemens Gamesa.

"De cara al futuro, Shanghai Electric aprovechará las nuevas oportunidades que ofrece la revolución energética global. Dedicados al desarrollo de la energía verde, impulsaremos el desarrollo de la energía inteligente y crearemos un ecosistema industrial 'cero carbono' para el sector de las energías renovables", comentó Jin Xiaolong.

Enlace relacionado

www.shanghai-electric.com

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/1520900/1.jpg

Logo -- https://mma.prnewswire.com/media/1159638/LOGO_Logo.jpg