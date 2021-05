COMUNICADO: SHEBA® da a conocer Hope Reef: se anuncia el programa de restauración de coral más grande del mundo (2)

Mars Petcare es un negocio diverso y en crecimiento con 85.000 asociados en más de 50 países dedicados a un propósito: A BETTER WORLD FOR PETS™. Con 75 años de experiencia, nuestra cartera de casi 50 marcas atiende las necesidades de salud y nutrición de las mascotas del mundo, incluyendo las marcas PEDIGREE®, WHISKAS®, ROYAL CANIN®, NUTRO™, GREENIES™, SHEBA® , CESAR®, IAMS™ y EUKANUBA™ así como el WALTHAM™ Centre for Pet Nutrition que ha avanzado en la nutrición y salud de las mascotas durante más de 50 años. Mars Petcare también es un proveedor de salud veterinaria líder a través de una red de más de 2.000 hospitales de mascotas, incluyendo BANFIELD™, BLUEPEARL™, PET PARTNERS™, VCA™, LINNAEUS™ y ANICURA™. También somos activos en innovación y tecnología para mascotas, con pruebas genéticas de salud y pruebas de ADN para perros WISDOM PANEL™ , rastreador de perros WHISTLE™ GPS y el acelerador LEAP VENTURE STUDIO y los programas COMPANION FUND™ que impulsan la innovación y la interrupción en la industria del cuidado de mascotas. Como una empresa familiar y guiados por nuestros principios, somos privilegiados con la flexibilidad de luchar por lo que creemos, y elegimos luchar por: UN MUNDO MEJOR PARA LAS MASCOTAS.Acerca de Mars, Incorporated

Durante más de un siglo, Mars, Incorporated ha sido impulsado por la creencia de que el mundo que queremos mañana comienza con cómo hacemos negocios hoy en día. Esta idea está en el centro de lo que siempre hemos sido como una empresa global y familiar. Hoy, Mars está transformando, innovando y evolucionando de maneras que afirman nuestro compromiso de tener un impacto positivo en el mundo que nos rodea.

En nuestra diversa y amplia cartera de productos y servicios de confitería, alimentos y cuidado de mascotas, empleamos a 133.000 asociados dedicados que se mueven en la misma dirección: adelante. Con 40.000 millones de dólares en ventas anuales, producimos algunas de las marcas más queridas del mundo, incluyendo DOVE®, EXTRA®, M&M's®, MILKY WAY®, SNICKERS®, TWIX®, ORBIT®, PEDIGREE®, ROYAL CANIN®, SKITTLES®, BEN'S ORIGINAL™, WHISKAS®, COCOAVIA®, y 5™; y cuidamos de la mitad de las mascotas del mundo a través de nuestros servicios de salud para mascotas AniCura, Banfield Pet Hospitals™, BluePearl®, Linnaeus, Pet Partners™, y VCA™.

Sabemos que sólo podemos tener verdadero éxito si nuestros socios y las comunidades en las que operamos también prosperan. Los Cinco Principios de Mars — Calidad, Responsabilidad, Mutualidad, Eficiencia y Libertad — inspiran a nuestros Asociados a tomar medidas todos los días para ayudar a crear un mundo mañana en el que el planeta, su gente y sus mascotas puedan prosperar. Para obtener más información sobre Mars, visite mars.com.

