COMUNICADO: Shield AI recauda 90 millones de dólares en financiación de serie C de Point72 Ventures y otros inversores (1)

La compañía de software de auto-conducción invierte en el despliegue de nuevos sistemas IA estratégicos para la industria de la defensa

SAN DIEGO, 23 de febrero de 2021 /PRNewswire/ -- Shield AI [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3074914-1&h=260757583&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3074914-1%26h%3D3098215097%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.shield.ai%252F%26a%3DShield%2BAI&a=Shield+AI], una compañía de tecnología de defensa que utiliza software de auto-conducción para permitir que sistemas no tripulados operen sin GPS y comunicaciones, ha anunciado hoy que ha recaudado 90 millones de dólares en una ronda de serie C mediante capital y financiación de deuda. El principal inversor fue Point72 Ventures.

Shield AI utilizará la financiación para ayudar a escalar e integrar su software de auto-conducción, Hivemind [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3074914-1&h=2690337981&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3074914-1%26h%3D1039059602%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.shield.ai%252Fhivemind%26a%3DHivemind&a=Hivemind], en plataformas adicionales en la industria de la defensa. Hivemind opera actualmente en Nova-class SUAS de Shield AI para permitir el reconocimiento en interior-exterior sin GPS o enlaces de comunicación y se ha utilizado en operaciones de combate desde 2018.

Ryan Tseng, consejero delegado de Shield AI, destacó: "La financiación permite a Shield AI acelerar la entrega de capacidades IA de próxima generación para zonas de conflicto a escala". Brandon Tseng, cofundador y ex Navy SEAL, añadió: "Creemos que la capacidad de Shield AI de permitir que sistemas no tripulados operen sin GPS o comunicaciones es crítica para los intereses de seguridad nacional, especialmente en esta área de la Great Power Competition donde las comunicaciones y GPS son atacadas sin descanso".

Daniel Gwak, socio de Point72 Ventures, comentó: "Shield AI ofrece un equipo de ingeniería IA de clase mundial combinado con la experiencia y liderazgo de veteranos distinguidos, para el sector de la seguridad nacional. Creemos que los sistemas de auto-conducción IA probados en combate de la compañía de software, con su capacidad para funcionar sin acceso a GPS o comunicaciones, tienen la capacidad de cambiar las reglas del juego".

Shield AI se asocia con el Departamento de Defensa y los OEM de Defensa para integrar su Hivemind AI y pila de software de autonomía en sistemas no tripulados, incluyendo la retroalimentación entre los existentes. Aplicando aprendizaje de refuerzo a simulaciones escalables, Shield AI forma sistemas no tripulados para aprender tácticas adicionales y conductas para cumplir autónomamente nuevas misiones, desde operaciones de limpieza a infringir sistemas de defensa de aire integrados. La Nova-class SUAS [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3074914-1&h=773230622&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3074914-1%26h%3D3129233846%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.shield.ai%252Fproducts%252Fnova-class%26a%3DNova-class%2BSUAS&a=Nova-class+SUAS] de próxima generación de la compañía se presentará en los próximos meses.

Acerca de Shield AI:Shield AI fue fundada en 2015 por Brandon Tseng [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3074914-1&h=3357623429&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Des%26o%3D2914007-1%26h%3D3798914368%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2914007-1%2526h%253D3738021014%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.linkedin.com%25252Fin%25252Fbrandontseng%25252F%2526a%253DBrandon%252BTseng%26a%3DBrandon%2BTseng&a=Brandon+Tseng], un ex Navy SEAL; Ryan Tseng [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3074914-1&h=245386236&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Des%26o%3D2914007-1%26h%3D3305990338%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2914007-1%2526h%253D2846405021%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.linkedin.com%25252Fin%25252Fryantseng%25252F%2526a%253DRyan%252BTseng%26a%3DRyan%2BTseng&a=Ryan+Tseng], un exitoso emprendedor del sector de la tecnología, y el experto en autonomía Andrew Reiter [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3074914-1&h=1941959848&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Des%26o%3D2914007-1%26h%3D1847604860%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2914007-1%2526h%253D1180851217%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fc212.net%25252Fc%25252Flink%25252F%25253Ft%25253D0%252526l%25253Den%252526o%25253D2883175-1%252526h%25253D1009527126%252526u%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fwww.linkedin.com%2525252Fin%2525252Fandrewreiter%2525252F%252526a%25253DAndrew%25252BReiter%2526a%253DAndrew%252BReiter%26a%3DAndrew%2BReiter&a=Andrew+Reiter]. En la actualidad, el equipo cuenta con más de 150 personas, y el director de Tecnología, el profesor Nathan Michael [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3074914-1&h=1652944186&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Des%26o%3D2914007-1%26h%3D1406456607%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2914007-1%2526h%253D3407983972%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fc212.net%25252Fc%25252Flink%25252F%25253Ft%25253D0%252526l%25253Den%252526o%25253D2883175-1%252526h%25253D2388501383%252526u%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fwww.ri.cmu.edu%2525252Fri-faculty%2525252Fnathan-michael%2525252F%252526a%25253DProf.%25252BNathan%25252BMichael%2526a%253DProf.%2525C2%2525A0Nathan%252BMichael%26a%3Dprofesor%2BNathan%2BMichael&a=profesor%C2%A0Nathan+Michael] de la Universidad Carnegie Mellon, lidera el desarrollo de los sistemas de IA de la compañía que operan entornos desafiantes del mundo real. Shield AI fue premiada por Forbes AI 50 [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3074914-1&h=4085252025&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3074914-1%26h%3D232263862%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.forbes.com%252Fsites%252Falanohnsman%252F2020%252F07%252F03%252Fai-50-americas-most-promising-artificial-intelligence-companies%252F%25232bafd5345c99%26a%3DForbes%2BAI%25C2%25A050&a=Forbes+AI%C2%A050], Fast Company's Most Innovative Companies [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3074914-1&h=4249711253&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3074914-1%26h%3D1022607269%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.fastcompany.com%252Fmost-innovative-companies%252F2020%26a%3DFast%2BCompany%2527s%2BMost%2BInnovative%25C2%25A0Companies&a=Fast+Company%27s+Most+Innovative%C2%A0Companies], WIRED 25 [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3074914-1&h=3015239326&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3074914-1%26h%3D3957338170%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.wired.com%252Fstory%252Fwired25-2020-people-making-things-better%252F%26a%3DWIRED%25C2%25A025&a=WIRED%C2%A025], y reconocida como proveedor de servicios gubernamentales líder en Inc. 5000 [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3074914-1&h=513367004&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3074914-1%26h%3D3471846791%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.inc.com%252Finc5000%252F2020%26a%3DInc.%2B5000&a=Inc.+5000].

