COMUNICADO: Estos son los 14 líderes y equipos de ciberseguridad que están a la vanguardia de confianza de protección

Los 2021 Guardians of Trust Awards de Synack honran el duro trabajo y la dedicación de los profesionales de la ciberseguridad de las principales organizaciones del mundo

REDWOOD CITY, Calif., 23 de junio de 2021/PRNewswire/ -- Mientras los ciberataques han hecho tambalear la confianza de los consumidores en los últimos meses y han llevado a altos funcionarios de la administración estadounidense y a líderes empresariales a calificar el reciente azote del ransomware como "una amenaza para la seguridad nacional", los profesionales de la ciberseguridad luchan cada día entre bastidores para mantener a las organizaciones a salvo.

Su trabajo a menudo pasa desapercibido e incluso no se ve, pero evita que la infraestructura y los sistemas digitales de los que todos dependemos a diario sucumban a los ataques. Los Guardians of Trust Awards reconocen a personas y equipos destacados que lideran el sector en la búsqueda proactiva de la excelencia no sólo en seguridad, sino en confianza. En el mundo digital actual, ganar la confianza que tanto ha costado conseguir es un reto increíblemente difícil y el trabajo que se realiza para mantenerla a menudo se subestima.

Synack lanzó estos premios crowdsourced en 2019 para reconocer a aquellos profesionales no reconocidos que van más allá para proteger a los consumidores, las partes interesadas y las marcas. Las nominaciones proceden de los miembros más respetados de nuestra comunidad y de equipos de seguridad de confianza de todos los sectores. Los ganadores fueron elegidos por el Guardians of Trust Awards Committee de Synack, con amplia experiencia en liderar organizaciones de seguridad y construir marcas de confianza.

Los ganadores de este año han demostrado que protegen a sus clientes en primer lugar, muestran innovación en las prácticas de ciberseguridad, representan la excelencia en la protección de sus marcas y nunca se conforman con el status quo.

Los ganadores de los Guardians of Trust Award 2021 incluyen a:

Most Trusted CISO: Betsy Wille, Abbott

Most Trusted CISO: Mike Baker, GDIT

Most Trusted Pioneer CISO: Jason Lewkowicz, Cognizant

Most Trusted Pioneer CISO: Daniel Hooper, Varo Money

Most Trusted Security Team North America: Domino's

Most Trusted Security Team North America: Abacus Insights

Most Trusted Security Team, EMEA: bp

Most Trusted Security Team, EMEA: Freshfields Bruckhaus Deringer

Most Trusted Security Team, EMEA: RSA Insurance Group

Most Trusted Solution Partner: Azure Security Modernization, Microsoft

Most Trust Partner, EMEA: Ignition Technology

Most Trust Partner, North America: Trace3

Most Trusted Federal Consulting Partner: Accenture Federal Services

Most Trusted Hacker: Özgür Alp, Synack Red Team

Para todos los ganadores, la confianza es un principio esencial en sus funciones como profesionales de la seguridad. Está arraigada en la forma en que hacen su trabajo y también en cómo comunican la importancia de la seguridad en sus organizaciones.

"La confianza es uno de los valores centrales de GDIT; de hecho, es uno de nuestros cuatro valores fundamentales, junto con la transparencia, la honestidad y la alineación. Construir la confianza entre nuestros clientes, nuestros empleados y nuestros equipos cibernéticos es vital para mi papel como CISO", dijo Michael Baker, Director de Seguridad de la Información de General Dynamics Information Technology.

Synack, la principal plataforma de crowdsourcing para la experiencia en seguridad bajo demanda, trabaja estrechamente con los líderes y equipos de seguridad de todos los sectores para ayudarles a mantener la confianza de sus clientes, empleados, ejecutivos y miembros del consejo de administración. En general, Synack vio a los CISOs estar a la altura del desafío a lo largo de los últimos 16 meses y navegar por un territorio inexplorado manteniéndose centrados en permitir las operaciones de negocio mientras reducen el riesgo de ataques maliciosos.

En el 2021 Trust Report, que se basa en los datos de la métrica patentada Attacker Resistance Score (ARS) de Synack, Synack registró un aumento de la resistencia general de las organizaciones contra los ataques desde el comienzo de la pandemia. El Informe de Confianza es una herramienta esencial para los CISOs y otros líderes de seguridad cuando se trata de priorizar los esfuerzos de seguridad y comprender el panorama más amplio de las amenazas y vulnerabilidades.

El 2021 Trust Report de Synack completo explora la métrica ARS para todos los sectores globales. Visite www.synack.com para descargar el informe de forma gratuita y conocer cómo las marcas más fiables del mundo miden su riesgo.

Acerca de Synack:

Synack es la principal plataforma de crowdsourced para la experiencia en seguridad bajo demanda. La plataforma de Synack ofrece pruebas de penetración, gestión de vulnerabilidades y evaluación de vulnerabilidades 24 horas al día, 7 días a la semana, a través de una red global de investigadores de confianza, habilitada por tecnología inteligente, para acelerar las misiones críticas de ciberseguridad de las organizaciones globales. Con sede en Silicon Valley y equipos regionales en todo el mundo, Synack protege a los principales bancos mundiales, agencias federales, activos clasificados del Departamento de Defensa y más de 6 billones de dólares en ingresos de Fortune 500 y Global 2000. Synack, que ha sido nombrada cuatro veces CNBC Disruptor 50, fue fundada en 2013 por los antiguos expertos en seguridad de NSA Jay Kaplan, consejero delegado, y el Dr. Mark Kuhr, responsable tecnológico.

Para más información, visite www.synack.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1549879/Enter_a_title.jpg

Logo -- https://mma.prnewswire.com/media/838158/Synack_Logo.jpg