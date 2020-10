COMUNICADO: Sophi.io de The Globe and Mail gana el prestigioso Premio de Periodismo Online

Sophi.io, un conjunto de herramientas de inteligencia artificial desarrolladas por The Globe and Mail, gana el premio mundial a la Innovación Técnica en el Servicio del Periodismo Digital

TORONTO, 20 de octubre de 2020 /PRNewswire/ -- Sophi.io [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2954374-1&h=3334481568&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2954374-1%26h%3D2377876647%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fsophi.io%252F%26a%3DSophi.io&a=Sophi.io], el motor de automatización y predicción basado en inteligencia artificial de The Globe and Mail, ganó el Premio de Periodismo Online a la Innovación Técnica en el Servicio de Periodismo Digital, otorgado por la Online News Association (ONA).

"Para el negocio y la estructura del periodismo, prioridades cruciales para la industria en este momento, la entrada ganadora es la innovación técnica de alto impacto. Es especialmente útil para las salas de prensa locales que tienen recursos inferiores", dijo un juez, según la ONA.

Otro juez lo describió como "una forma clásica y elegante de trabajar más inteligente, no más difícil", mientras que otro dijo que la entrada ganadora "presenta una implementación audaz y reflexiva de una herramienta que puede mejorar significativamente la práctica del periodismo online".

Phillip Crawley, redactor y consejero delegado de The Globe and Mail, dijo: "Me alegró saber que la ONA eligió a Sophi como ganadora de un premio que se centra en la innovación. La innovación es una parte clave de nuestra misión en The Globe and Mail, y es gratificante ver esto reconocimiento fuera de nuestras paredes. Seguiremos transformando la industria con Sophi.io."

Sophi es un sistema de inteligencia artificial que ayuda a los editores a identificar su contenido más valioso. Tiene potentes capacidades predictivas: utilizando el procesamiento de lenguaje natural, ayuda a los editores a entender qué contenido pagar para maximizar los ingresos por suscripción, sin sacrificar los ingresos publicitarios.

Sophi Automation [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2954374-1&h=1992741282&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2954374-1%26h%3D1479142205%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fyoutu.be%252FG8gpmUPangM%253Futm_source%253DCNW%2526utm_medium%253DPR%2526utm_campaign%253DSophi-OJA-PR%26a%3DSophi%2BAutomation&a=Sophi+Automation] organiza de forma autónoma el contenido digital para encontrar y promover los artículos más valiosos. Coloca el 99% del contenido en todas las páginas digitales de The Globe and Mail, incluidas sus páginas de inicio y sección. Sophi ha tenido tanto éxito que ahora también se está utilizando para la impresión. Sophi está disponible para editores de todo el mundo para ayudar a sus productores de contenido a centrarse en la creación de los mejores artículos posibles.

Greg Doufas, responsable tecnológico de The Globe and Mail, dijo: "Sophi.io ha sido un tremendo esfuerzo conjunto entre nuestros científicos y desarrolladores de datos, así como nuestra extraordinaria sala de redacción, que colaboraron estrechamente para dar forma y crear algo que realmente ha revolucionado la industria. Estamos muy orgullosos de aceptar un premio global tan prestigioso, y estamos buscando grandes socios que también quieran usar Sophi".

En mayo, Sophi también ganó el North American Digital Media Award 2020 otorgado por The World Association of News Publishers (WAN-IFRA) en la categoría de Mejor Start-up de Noticias Digitales. Este premio honra a los editores de noticias que han entregado proyectos de medios digitales únicos y originales en el último año.

Sophi También fue preseleccionado para otros premios a principios de este año, incluyendo por la International News Media Association para Best New Technology o Digital Product, y por Digiday para Best Revenue Diversification Strategy, así como para Best Digital Product Innovation.

Acerca de The Globe and Maily Sophi.io

The Globe and Mail es la principal compañía de medios de comunicación de Canadá, liderando la conversación nacional y llevando a cabo el cambio de políticas a través de un periodismo valiente e independiente desde 1844. La galardonada cobertura de negocios, política y asuntos nacionales de The Globe and Mail llega a 6 millones de lectores cada semana en formato impreso y online. The Globe cree que el futuro del periodismo radica en su capacidad para traer a los lectores las historias que ambos quieren y necesitan conocer. Es por eso que la empresa invirtió en ciencia de datos innovadora y contrató a científicos de datos de líderes de la industria tecnológica para desarrollar Sophi.io, un sistema de inteligencia artificial con capacidades predictivas, y lo utilizó para automatizar la organización y promoción de contenido.

CONTACTO: Jamie Rubenovitch, responsable de marketing, Sophi, The Globe and Mail, 416-585-3355, [email protected][mailto:[email protected]]

Sitio Web: http://www.theglobeandmail.com//