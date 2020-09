COMUNICADO: SPD Bank y Huawei lanzan el Bank of Things White Paper

- Primer modelo de servicio financiero de la industria orientado a las "Intelligent Things", SPD Bank y Huawei lanzan el Bank of Things White Paper SHANGHÁI, 28 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- En HUAWEI CONNECT 2020, Pan Weidong, director general del Shanghai Pudong Development Bank (SPD Bank), y David Wang, director ejecutivo de Huawei y presidente del Investment Review Board, lanzaron el libro blanco Bank of Things White Paper. El Libro Blanco propone en primer lugar un nuevo modelo de servicio financiero y un sistema de diseño para "intelligent things" en la industria, introduciéndose en una nueva era de servicios "bank of things" (BoT).

- Primer modelo de servicio financiero de la industria orientado a las "Intelligent Things", SPD Bank y Huawei lanzan el Bank of Things White Paper SHANGHÁI, 28 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- En HUAWEI CONNECT 2020, Pan Weidong, director general del Shanghai Pudong Development Bank (SPD Bank), y David Wang, director ejecutivo de Huawei y presidente del Investment Review Board, lanzaron el libro blanco Bank of Things White Paper. El Libro Blanco propone en primer lugar un nuevo modelo de servicio financiero y un sistema de diseño para "intelligent things" en la industria, introduciéndose en una nueva era de servicios "bank of things" (BoT). Según Pan Weidong, estamos pasando de la era de las cosas conectadas a las cosas conectadas inteligentes. La conectividad es productividad y esto es evidente a través de conexiones de redes inteligentes con clouds, edges y dispositivos. Basados en escenarios de conexión de cosas inteligentes, podemos construir un espacio inteligente centrado en las personas para ofrecer servicios integrales. En este espacio, los servicios financieros actuarán como un adhesivo para múltiples partes en el ecosistema inteligente, eficiente y colaborativo para lograr el éxito mutuo y desarrollar una próspera economía real. Bajo la nueva estrategia de infraestructura nacional, las tecnologías emergentes como 5G, IoT, e IA están evolucionando rápidamente, resultando en cientos de billones de "intelligent things" conectadas. Esto tiene enormes ramificaciones en la vida empresarial y diaria, formando una base para coches con sensibilidad inteligente y servicios autónomos, smart homes, smart factories, smart logistics y otras aplicaciones innovadoras. En este contexto, SPD Bank y Huawei proponen un nuevo concepto de marca: BoT. Este concepto amplía los objetivos de servicio directo desde personas a "intelligent things", construye un modelo empresarial centrado en escenario y establece un modelo de gestión del riesgo basado en un sistema de crédito objetivo. El libro blanco elabora formularios empresariales BoT, arquitectura y diseño de escenario en la economía digital. También bucea en los posibles retos técnicos y eleva las expectativas para los servicios panfinancieros y un nuevo sistema de crédito digital. SPD Bank y Huawei fundaron un laboratorio de innovación conjunto en 2018 y el laboratorio ha producido múltiples logros. En agosto de 2020, las dos partes firmaron un acuerdo de cooperación estratégico completo, que alcanzó otro hito cuando se lanzó el Libro Blanco. SPD Bank se centrará en mejorar la experiencia del usuario, aplicar tecnologías digitales y ayudar a la innovación de las industrias, como comercio minorista, comunicaciones, transporte y salud, para crear una próspera economía digital. Para más información y para descargar el Libro Blando, haga clic en el enlace [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2930265-1&h=2449443520&u=http%3A%2F%2F49.4.124.65%3A9000%2FEN-%25E7%2589%25A9%25E7%259A%2584%25E9%2593%25B6%25E8%25A1%258C%25E7%2599%25BD%25E7%259A%25AE%25E4%25B9%25A6.pdf&a=enlace].: http://49.4.124.65:9000/EN-%E7%89%A9%E7%9A%84%E9%93%B6%E8%A1%8C%E7%99%BD%E7%9A%AE%E4%B9%A6.pdf [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2930265-1&h=1111744633&u=http%3A%2F%2F49.4.124.65%3A9000%2FEN-%25E7%2589%25A9%25E7%259A%2584%25E9%2593%25B6%25E8%25A1%258C%25E7%2599%25BD%25E7%259A%25AE%25E4%25B9%25A6.pdf&a=http%3A%2F%2F49.4.124.65%3A9000%2FEN-%25E7%2589%25A9%25E7%259A%2584%25E9%2593%25B6%25E8%25A1%258C%25E7%2599%25BD%25E7%259A%25AE%25E4%25B9%25A6.pdf] Para más información sobre more HUAWEI CONNECT 2020, visite:https://www.huawei.com/en/events/huaweiconnect2020/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2930265-1&h=180226866&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2930265-1%26h%3D3580077067%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.huawei.com%252Fen%252Fevents%252Fhuaweiconnect2020%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.huawei.com%252Fen%252Fevents%252Fhuaweiconnect2020%252F&a=https%3A%2F%2Fwww.huawei.com%2Fen%2Fevents%2Fhuaweiconnect2020%2F] CONTACTO: CONTACTO: Qiwei Li, [email protected] Sitio Web: www.huawei.com/cn/