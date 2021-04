COMUNICADO: SPi Global cambia de nombre a Straive; lanza una nueva identidad de marca más audaz y joven

SINGAPUR, 15 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- SPi Global, la empresa líder en tecnología de contenidos del mercado, anunció hoy el lanzamiento de su nuevo avatar como Straive (pronunciado "strive" en inglés). Después de muchos acontecimientos en los últimos años, incluyendo adquisiciones importantes, nuevas fuentes de ingresos y una mayor consolidación de divisiones de negocio clave, la nueva marca reafirma la propuesta de valor de la compañía.

A lo largo de los años, la compañía se ha establecido como un socio líder en soluciones de e-learning para proveedores online K-12 y de educación superior, como un proveedor especializado de soluciones para la información empresarial y plataformas financieras de primer nivel, y como el proveedor líder de servicios de contenido para editores de investigación y educación. Con la adquisición de LearningMate en 2020, Straive cuenta hoy con una sólida cartera integral que abarca generación de contenido, plataformas tecnológicas y entrega para el espacio Ed-Tech. Straive también reconoce el potencial no explotado de los datos no estructurados en todas las industrias. En línea con eso, Ed-Tech, Data Solutions, Research and Education Content Services formarían los pilares fundamentales de la visión a largo plazo de la empresa.

El ejercicio de cambio de marca es una amalgama de varios cambios estratégicos y graduales en la identidad visual de la empresa, incluyendo un nuevo color de marca, logotipo, sitio web renovado y canales sociales. El nombre Straive abarca el mayor enfoque de la compañía en las soluciones impulsadas por la IA y significa el esfuerzo para mejorar continuamente el valor que la empresa aporta a sus clientes, empleados y a la comunidad. El nuevo logotipo de la marca representa el compromiso de Straive de desentrañar el poder de la información mediante "Conectar los Puntos". La imagen renovada con naranja como nuevo color de marca representa la ola de innovación y excelencia que la empresa aporta a sus estimados clientes en investigación, educación, Ed-Tech, finanzas, inmobiliaria, ESG, logística, etc.

Ratan Datta, presidente y consejero delegado de Straive (antes conocida como SPi Global), dijo: "Hemos estado en una senda consistente de crecimiento, expansión y evolución a lo largo de los años. Como una extensión de eso, estamos emocionados de lanzar nuestra nueva marca e identidad visual. El cambio de marca es nuestro compromiso de seguir evolucionando en nuestra búsqueda de elevar el conocimiento para resolver los problemas críticos de nuestro tiempo".

La compañía también lanzó una nueva película de marca y un micrositio para marcar la actualización de la marca.

Acerca de Straive (antes SPi Global)

Straive (antes conocida como SPi Global) es una empresa de tecnología de contenido líder en el mercado que proporciona servicios de datos, experiencia en la materia (PYME) y soluciones tecnológicas a múltiples dominios como contenido de investigación, e-Learning/EdTech y proveedores de datos/información. Con una base de clientes que recorre 30 países en todo el mundo, el grupo de recursos multi-geográficos de Straive se encuentra estratégicamente en ocho países: Filipinas, India, Estados Unidos, China, Nicaragua, Vietnam, Reino Unido y la sede de la compañía en Singapur. En agosto de 2017, Partners Group, el gestor de inversiones de mercados privados globales, invirtió en SPi Global en nombre de sus clientes.

