COMUNICADO: Spin Master adquiere el famoso Rubik's Cube®

TORONTO, 27 de octubre de 2020 /PRNewswire/ -- Spin Master Corp. ("Spin Master") , destacada compañía global de entretenimiento para niños, ha anunciado hoy que llegó a un acuerdo para adquirir Rubik's Brand Ltd, propietario del famoso Rubik's Cube® y con sede en Londres

Inventado por medio de Erno Rubik en 1974 y lanzado a nivel mundial en 1980, el Rubik'sCube supuso una revolución a nivel mundial, vendiendo cientos de millones de unidades, habiendo inspirado y servido como reto para jóvenes y mayores desde entonces. Como puzle acreditado STEM, el Rubik'sCube apoya al desarrollo cerebral y las habilidades cognitivas al permitir a los niños y adultos utilizar su creatividad, al tiempo que desarrolla e insta a la inteligencia.

"El Rubik'sCube es un puzle icónico que ha permeado la cultura pop y ha cautivado a los aficionados desde hace más de 40 años", explicó Elizabeth LoVecchio, vicepresidenta de marketing de juegos de Spin Master. "Estamos emocionados por la oportunidad de situar la innovación de nuestra marca dentro de la cartera de Rubik y ampliar la distribución a través de nuestra huella mundial".

"Es muy emocionante ver que Spin Master seguirá con el legado del Rubik's Cube y cumplimentará mi visión de nutrir a generaciones futuras más inteligentes en el juego", comentó Erno Rubik. "Hemos seleccionado a Spin Master gracias a su alcance y carácter a largo plazo".

Spin Master ha hecho crecer su posición de liderazgo dentro de la categoría de juegos por medio de adquisiciones de nuevos títulos y asociaciones innovadoras y colaboraciones. La categoría de juegos y puzles es una de las super categorías de crecimiento más rápido en el año 2020* con las familias gastando más tiempo de calidad en el hogar con sus seres queridos. En la actualidad, Spin Master es la tercera compañía mayor de juegos de Estados Unidos**.

"Existen numerosas oportunidades de crecimiento para Spin Master con la marca Rubik al tiempo que llevamos a cabo la transición hacia un modelo más mezclado de las ventas directas en combinación con los socios existentes en todo el mundo", explicó Anton Rabie, presidente y vice-consejero delegado de Spin Master. "Nuestra división de juegos ha crecido de forma continuada en la última década, siendo la piedra angular de la cartera diversificada de Spin Master. La adición del legendario Rubik'sCube a nuestro abanico de juegos supone un momento histórico, y es un honor continuar con este legado".

La adquisición de Rubik's Brand Ltd supone la adquisición número 22 de Spin Master desde que la compañía se fundó en 1994 y la número 12 desde que se puso en marcha la oferta pública inicial en el año 2015. Se espera que la transacción termine el 4 de enero de 2021.

* Fuente: The NPD Group | Retail Tracking Service Projected | G9 | YTD May-20 ** Fuente: The NPD Group YTD August for Games/Puzzle Category

Acerca de Spin MasterSpin Master Corp. es una empresa de entretenimiento infantil líder a nivel mundial que crea, diseña, produce, licencia y comercializa una cartera diversificada de innovadores juguetes, juegos, productos y propiedades de entretenimiento. Spin Master es principalmente conocida por sus galardonadas marcas, como PAW Patrol®, Bakugan®, Kinetic Sand®, Air Hogs®, Hatchimals® y GUND®, y es el licenciatario de juguetes de propiedades populares. Spin Master Entertainment crea y produce contenido completo de múltiples plataformas, historias y personajes adorables por medio de su estudio interno y con las asociaciones con creadores externos, incluyendo el éxito pre-escolar de PAW Patrol y otras 10 series de televisión, que se emite en más de 160 países. La compañía ha establecido una presencia digital anclada en las marcas Toca Boca® y Sago Mini®, que de forma combinada cuenta con más de 25 millones de usuarios activos al mes. Con más de 1.800 empleados repartidos en 28 oficinas de todo el mundo, Spin Master distribuye productos en más de 100 países. Si desea más información visite spinmaster.com o siga en Instagram, Facebook y Twitter @spinmaster.

Contacto para medios de Spin Master: Tammy Smitham, [email protected][mailto:[email protected]]

