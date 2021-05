COMUNICADO: Summit One Vanderbilt se lanza el 21 de octubre anunciando la reapertura de la ciudad de Nueva York (1)

--Summit One Vanderbilt, la experiencia cultural y observatorio más inmersivo del mundo, se lanza el 21 de octubre anunciando la reapertura de la ciudad de Nueva York y el retorno del turismo

SL Green revela su primera mirada a la experiencia multisensorial de 65.000 pies cuadrados de Summit One Vanderbilt, que incluye una terraza Summit al aire libre donde los buscadores de emociones se elevan en un ascensor de cristal hasta el mirador exterior más alto del centro de la ciudad

Union Square Events de Danny Meyer presenta Après – un café inventivo, bar terraza y quioscos de comida

NUEVA YORK, 11 de mayo de 2021 /PRNewswire/ -- SL Green Realty Corp. (NYSE: SLG) reveló hoy los planes para Summit One Vanderbilt, una experiencia inmersiva basada en la historia y observatorio ubicado en la corona de One Vanderbilt, la nueva torre que define el horizonte en el corazón de Manhattan de 1.401 pies de altura. Summit One Vanderbilt está conectado directamente a la Grand Central Terminal en el centro de Manhattan y será la última de una serie de aperturas anticipadas en One Vanderbilt como parte del desarrollo de 3.300 millones de dólares, incluyendo Le Pavillon del chef Daniel Boulud, galardonado con una estrella Michelin.

Summit One Vanderbilt es un nuevo e innovador destino que combina vistas sin precedentes, experiencias multisensoriales seleccionadas y tecnología de vanguardia para ofrecer una experiencia de invitado sin precedentes que abarca arte, naturaleza y diseño. Está producido por SL Green con la experiencia de arte inmersivo diseñada por Kenzo Digital y diseño de interiores por Snøhetta. La oferta culinaria estará dirigida por Union Square Events de Danny Meyer.

A partir del 21 de octubre, Summit One Vanderbilt ofrece algo más que vistas espectaculares, redefinirá la forma en que las personas experimentan la intersección entre la naturaleza y el entorno construido. Incluirá un ascensor cerrado de cristal llamado Ascenso que viaja por el exterior del edificio a impresionantes vistas que se elevan a 1.210 pies sobre la ciudad de Nueva York. Los aventureros también disfrutarán saliendo en cajas de cristal completamente transparentes llamadas Levitation que salen del edificio y suspenden a los huéspedes a 1.063 pies sobre Madison Avenue. El Summit cuenta con un bar al aire libre, zonas de estar para disfrutar de las magníficas vistas y el prado alpino urbano al aire libre más alto del mundo.

"Hemos creado un destino que ofrece una experiencia interactiva que será recordada para toda la vida con las mejores vistas amplificadas de toda la ciudad de Nueva York. Summit One Vanderbilt es impresionante, mágico y necesita ser experimentado para ser entendido," dijo Marc Holliday, presidente y consejero delegado de SL Green. "Es un lugar especial y emocionante que los neoyorquinos y viajeros de todo el país y del mundo querrán visitar una y otra vez."

La emoción continuará este verano cuando Kenzo Digital desvele el diseño de una instalación de arte inmersiva que rompe categorías que ofrece narración novedosa a Summit One Vanderbilt. La instalación toma el lienzo de una plataforma de observación y lo eleva a una experiencia trascendente y eufórica.

"Usando materialidad, diseño de iluminación, diseño de sonido, diseño de producción y animación, esta experiencia inmersiva despertará tus sentidos, transformará tu percepción de Nueva York y reinventará tu relación con la naturaleza. Será el ejemplo último de la democratización del arte- una experiencia reveladora independientemente de la edad, el origen o el caminar de la vida," dijo Kenzo Digital, artista y consejero delegado de Kenzo Digital Immersive.

El espacio de entretenimiento de cuatro niveles es de 65.000 pies cuadrados y ha necesitado años para concebir, diseñar y desarrollar. Como la recreación y el turismo repuntan en la ciudad de Nueva York, Summit One Vanderbilt está idealmente ubicado en el corazón del centro de la ciudad, directamente conectado a Grand Central Terminal, por lo que es un punto de fácil acceso para todos.

"La ciudad de Nueva York estará llena de energía este otoño, y Summit One Vanderbilt es una increíble adición a sus atracciones para los lugareños y visitantes," dijoFred Dixon, presidente y consejero delegado de NYC & Company. "Con el turismo de la ciudad bien posicionado para seguir repuntando, Summit One Vanderbilt llega en un momento ideal para ofrecer una experiencia de plataforma de observación reinventada combinada con una expresión artística verdaderamente única."

Diseño : Snøhetta diseñó el interior de Summit One Vanderbilt como una experiencia urbana sensorial que eleva a los visitantes al cielo. Abierto a Manhattan, el observatorio de última generación y el espacio cultural fue diseñado como un viaje a través de la luz, el sonido y el arte con vistas a los cinco distritos y más allá. El proyecto construye una serie de experiencias interconectadas que comienza en las salas abovedadas de Grand Central Terminal, y el viaje desde la estación al cielo culmina en Summit One Vanderbilt. El equipo reinventó la experiencia urbana de Nueva York como este nuevo y audaz espacio cultural en la ciudad, reuniendo a la gente a través de una serie de espacios elevados. Celebrando Nueva York y su historia, Summit One Vanderbilt crea nuevas perspectivas para el futuro de la ciudad.

"Además de las emocionantes obras artísticas de The Summit, Snøhetta ha creado un elegante diseño interior que guía naturalmente a los visitantes a través de una experiencia edificante. Desde el amplio y tranquilo hall de entrada hasta los espectaculares vestíbulos de arriba, Snøhetta ha diseñado una aventura continua pero en evolución," dijo Craig Dykers, arquitecto socio fundador de Snøhetta. "Esto culmina con el diseño paisajístico de uno de los jardines más altos del mundo en la cima de The Summit. Cada espacio se considera sensiblemente para asegurar la experiencia óptima dentro de una dinámica cambiante, ya que uno se transporta desde el suelo al cielo y de vuelta."

Vea imágenes aquí .

Culinaria: Union Square Events de Danny Meyer proporcionará una experiencia de alimentos y bebidas sin precedentes en Summit One Vanderbilt con varios bares, una cafetería durante todo el día y lugares para tomar aperitivos elevados. Las ofertas gastronómicas combinan sabores globales con influencias de la ciudad de Nueva York para crear una experiencia única tanto para los viajeros como para los lugareños. La progresión culinaria contará con menús que sorprenden y deleitan, además de bebidas únicas, cócteles y platos familiares.

"Union Square Events está eufórico de haber sido seleccionado como socio culinario de Summit One Vanderbilt," dijo Danny Meyer, fundador y consejero delegado de Union Square Hospitality Group. "Nuestro equipo se enorgullece de añadir sabor adicional a este nuevo y emocionante destino que colocará un rotundo signo de exclamación en el renacimiento de la ciudad de Nueva York."

