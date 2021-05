COMUNICADO: Summit One Vanderbilt se lanza el 21 de octubre anunciando la reapertura de la ciudad de Nueva York (2)

Salud y seguridad: Como líder mundial en iniciativas ambientales, sociales y de gobernanza, SL Green ha invertido fuertemente en características de sostenibilidad en One Vanderbilt, asegurando que la torre mantenga una de las huellas de carbono más bajas en edificios de escala similar en la ciudad de Nueva York. Summit One Vanderbilt tiene desinfección de luz UV-c de vanguardia y filtración de aire MERV 16, y filtros HEPA de compuesto orgánico volátil (VOC) de 9 etapas para garantizar la más alta calidad del aire y superficies más limpias. La atracción fue diseñada con la seguridad y el bienestar como una prioridad durante la época de COVID-19 y funcionará de acuerdo con todas las directrices CDC actuales y mandatos locales.Vistas previas e información adicional: Para obtener más información y registrarse para tener la oportunidad de experimentar Summit One Vanderbilt antes de que se inaugure oficialmente el 21 de octubre, visite SummitOV.com.Summit ofrece venta de entradas cronometrada y la disponibilidad de entradas será limitada. Las entradas salen a la venta este verano, comenzando con un periodo de preventa para los usuarios registrados en el sitio web. Manténgase atento a otras ofertas especiales y más vistas previas siguiendo Summit One Vanderbilt en Instagram y Facebook en @SummitOV.

Acerca de SL Green

SL Green Realty Corp., una compañía S&P 500 y el mayor propietario de oficinas de Manhattan, es un fideicomiso de inversión inmobiliaria totalmente integrado, o REIT, que se centra principalmente en la adquisición, gestión y maximización del valor de las propiedades comerciales de Manhattan. A 30 de junio de 2020, SL Green tenía intereses en 96 edificios que totalizaron 41,0 millones de pies cuadrados. Esto incluyó participaciones de propiedad en 28,7 millones de pies cuadrados de edificios de Manhattan y 11,2 millones de pies cuadrados para asegurar deuda e inversiones de capital preferentes.

El vídeo del día La UE reclama a AstraZeneca una indemnización

Para agregarse a la lista de distribución de la Compañía u obtener los últimos comunicados de prensa y otra información de la Compañía, visite nuestro sitio web en www.slgreen.com o contacte con Relaciones con el Inversor en (212) 594-2700.

Acerca de Kenzo Digital

Somos un estudio de narración inmersivo que crea mundos alternativos emocionalmente poderosos en el espacio físico o virtual. Yuxtaponemos elementos de arte, cine, teatro y arquitectura para producir trabajos innovadores que mejoran su experiencia sensorial al servicio de la historia. Nuestro objetivo no es sólo entretener o excitar, sino involucrarnos en formas que creen recuerdos de significado duradero.

Acerca de Snøhetta

Durante más de 30 años, Snøhetta ha diseñado algunos de los proyectos públicos y culturales más notables del mundo. Snøhetta comenzó su carrera en 1989 con la entrada ganadora de la competición para la nueva biblioteca de Alejandría, Egipto. Esto fue seguido más tarde por el encargo de la Ópera y Ballet Nacional de Noruega en Oslo, y el Pabellón Nacional del Museo Memorial del 11 de Septiembre en el World Trade Center de Nueva York, entre muchos otros. Desde sus inicios, la práctica ha mantenido su enfoque transdisciplinario original, e integra arquitectura, paisaje, interior, producto, diseño gráfico, digital y arte a través de sus proyectos. La naturaleza colaborativa entre las diferentes disciplinas de Snøhetta es una fuerza impulsora esencial de la práctica.

Acerca de Union Square Events

Somos parte de Union Square Hospitality Group de Danny Meyer, que incluye restaurantes, bares, cafés y restaurantes de comida rápida y casual, además de los servicios de eventos a gran escala de Union Square Events, soluciones de servicio de alimentos para instituciones públicas y privadas, consultoría de la industria y programación y asociaciones educativas.

Fundada en 2005 como Hudson Yards Catering, Union Square Events es un líder culinario y de operaciones en la industria hotelera, asociándose con una cartera diversa de los mejores clientes de su clase. Producimos eventos únicos y experiencias gastronómicas sin precedentes en una variedad de lugares culturales, corporativos, de entretenimiento y privados en toda la ciudad de Nueva York y más allá.

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/1507922/Summit_Exterior.jpg

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/1507920/Levitation__ledges.jpg

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/1507904/Apres_Outdoors.jpg

Vídeo -- https://mma.prnewswire.com/media/1507918/Ascent_Video.mp4