COMUNICADO: Supermicro abre un nuevo centro de mando con autoconfiguración

--Supermicro abre un nuevo centro de mando con autoconfiguración para dar soporte a cualquier nube y aplicaciones empresariales PnP

Supermicro amplía sus campus a más de 5 millones de pies cuadrados para dar soporte a las soluciones totales de TI para miles de despliegues en la nube que ofrecen ahorro de costes energéticos y reducción de la huella de carbono

SAN JOSE, Calif., 17 de septiembre de 2021 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), líder mundial en computación empresarial, almacenamiento, soluciones de red y tecnología de computación ecológica, está añadiendo una nueva instalación a su campus de la sede central de Estados Unidos en San José, California. Los clientes pueden colaborar con los ingenieros de Supermicro en este campus consolidado, accediendo a un centro de datos in situ para desarrollar, probar y crear el equilibrio adecuado de escenarios de carga de trabajo en el sitio, colocación y nube pública optimizados para los retos corporativos del mañana. La nueva construcción tiene un tamaño de más de 200.000 pies cuadrados y es la última adición al Green Computing Park de Supermicro. Incluirá un Centro de Mando para dar soporte a nuevas e innovadoras soluciones que aborden las variadas necesidades de los clientes de todo el mundo. Las nuevas tecnologías como la Inteligencia Artificial y el Aprendizaje Automático (AI/ML), el software y el hardware 5G Edge y On-Prem Cloud pueden incorporarse y probarse rápidamente para las cargas de trabajo más exigentes. La sede de Supermicro en Silicon Valley comprende más de 12 edificios -más de 1,5M de pies cuadrados- que dan soporte a la ingeniería, la fabricación y el servicio al cliente.

"Estamos encantados de añadir B23 con su Centro de Comando y Autoconfigurador en el corazón de Silicon Valley para apoyar a nuestros socios de la nube y de la empresa", dijo Charles Liang, presidente y consejero delegado. "Fundada hace 28 años en Estados Unidos, Supermicro es una de las empresas de servidores y almacenamiento de primer nivel del mundo. Proporcionamos exactamente los mejores productos y servicios a nuestros clientes y seguimos ampliando nuestra oferta de soluciones para satisfacer las necesidades de infraestructura de una amplia gama de clientes". La nueva sede se centrará en soluciones totales de TI, incluyendo software, refrigeración líquida avanzada y sistemas plug and play (PnP) a nivel de rack, aprovechando nuestras soluciones de servidor y almacenamiento probadas en el mercado."

Además, la nueva instalación generará su electricidad limpia basada en pilas de combustible con dos MW suministrados totalmente a partir de gas natural utilizando servidores Bloom Energy, lo que se suma al uso actual de Supermicro de servidores Bloom Energy. El sitio está designado como una instalación LEED (Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental) eficiente en recursos que utiliza menos agua y energía.

"Estoy encantado de que Supermicro continúe ampliando su parque de computación verde basado en Silicon Valley con la adición de un nuevo sitio de fabricación", dijo Sam Liccardo, alcalde de la ciudad de San José. "Durante 28 años, los puestos de trabajo, la innovación y las tecnologías avanzadas de Supermicro han contribuido enormemente a nuestra economía de Silicon Valley y han permitido el éxito de miles de clientes globales."

Las nuevas instalaciones se dedican a ensamblar un gran número de clusters y racks, en los que la refrigeración por agua para los sistemas de servidores puede ser necesaria como parte de la solución. Con el aumento de la demanda de productos Supermicro, se necesitaba una nueva instalación para garantizar la entrega puntual de grandes pedidos que contienen la tecnología más avanzada. Además, el nuevo programa Rack Plug and Play de Supermicro requerirá una entrega rápida de soluciones definidas que deben probarse como una unidad completa, lo que exige una amplia zona de preparación. Estos sistemas alcanzan el máximo nivel de integración y pruebas de fabricación de servidores: L12. Con un espacio dedicado, el equipo de servicios de integración de racks puede trabajar en varios sistemas de clientes de varios racks simultáneamente, lo que aumenta el rendimiento de las entregas. Al combinar la I+D, la fabricación y la ingeniería de soluciones bajo un mismo techo, se agiliza la entrega a los clientes, proporcionándoles antes la tecnología avanzada para resolver los complejos retos de TI.

