COMUNICADO: Supermicro implementa un clúster de supercomputación para la Investigación de COVID-19

-Clúster de supercomputación refrigerado por líquido escalable de Supermicro implementado en el Lawrence Livermore National Laboratory para la Investigación de COVID-19

Más de 1.500 nodos de Servidores TwinPro(TM)2U 4 Nodos admiten cargas de trabajo computacionalmente intensivas avanzadas para la experimentación y el análisis pioneros

SAN JOSE, Calif., 12 de noviembre de 2020 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. , un líder mundial en informática empresarial, almacenamiento, soluciones de redes y tecnología de computación verde, ha anunciado hoy que ha desplegado un grupo adicional en el Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) para aumentar las capacidades informáticas existentes disponibles para la seguridad nacional y para ayudar a descubrir las terapias para SARS-CoV-2, el virus que causa la COVID-19.

https://mma.prnewswire.com/media/1332561/Super_Micro_Computer.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1332561/Super_Micro_Computer.jpg]

Los servidores de nodos TwinPro 2U 4 de Supermicro, denominados "Ruby", aprovechan los procesadores avanzados Second Intel® Xeon® Platinum con aceleración de IA integrada y tienen 192 gigabytes (GB) de memoria integrada. El clúster incluye un total de casi 85.000 núcleos que alcanzan un estimado de seis petaflops de rendimiento máximo. Con más de 1.500 nodos en 26 racks y 16 servidores TwinPro de 2U en cada bastidor (64 nodos), los bastidores se enfrían con líquido utilizando un enfoque directo a chip. Estos bastidores muy densos, junto con la refrigeración líquida, permiten un espacio de centro de datos significativamente menor y menores costes de energía. La refrigeración líquida puede proporcionar hasta un 40-50% de ahorro de TCO al reducir el uso del aire acondicionado y el ventilador de refrigeración. Supermicro escenificó, probó y orquestó la integración a nivel de rack y entregó sistemas plug-n-play completos a LLNL.

"Los avanzados servidores de CPU dual TwinPro y Ultra 2U de Supermicro fueron seleccionados por su densidad extrema, soporte para grandes cargas de trabajo de computación y el enfoque flexible de Building Block Solutions(®) para que LLNL pudiera crear exactamente la mejor configuración de clúster para sus requisitos", dijo Charles Liang, presidente y consejero delegado de Supermicro. "Reconocemos la importancia del trabajo de LLNL para apoyar la investigación sobre la devastadora pandemia mundial y ayudar a descubrir una vacuna para la COVID-19."

Financiado por el Programa Avanzado de Simulación y Computación de la Administración Nacional de Seguridad Nuclear (NNSA, por sus siglas en inglés), el programa de multiprogramación y computación institucional (M&IC) del Laboratorio, y la Ley de Ayuda por Coronavirus, Alivio y Seguridad Económica (CARES), el clúster de supercomputación se utilizará para el trabajo programático no clasificado en apoyo de la misión de administración de reservas de la NNSA, la ciencia abierta LLNL, y la búsqueda de fármacos terapéuticos y anticuerpos de diseño contra SARS-CoV-2 , el virus que causa la COVID-19.

"Ruby proporciona un importante recurso informático en nuestra zona de colaboración abierta, que ha experimentado un fuerte aumento de la demanda debido a un repunte en el teletrabajo y un crecimiento en las colaboraciones externas", dijo Chris Clouse, director del programa de actuación del programa ASC de LLNL. "Un recurso como Ruby proporciona un lugar para aprovechar la experiencia y las herramientas de la comunidad abierta para áreas que son importantes para nuestras misiones programáticas."

"El superordenador Ruby ayudará a impulsar enormes avances en la investigación científica y el descubrimiento en una amplia gama de disciplinas, incluida la investigación de COVID-19", dijo Trish Damkroger, vicepresidente de Intel y director general de informática de alto rendimiento de Intel.

