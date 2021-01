COMUNICADO: Supermicro muestra los mejores y más verdes juegos en la nube de la industria (1)

-Supermicro muestra los mejores y más verdes juegos en la nube de la industria, estaciones de trabajo de streaming de vídeo e infraestructura de servidor que ofrecen ahorros excepcionales de TCO y TCE en el CES totalmente virtual

La nueva plataforma Multi-Nodo y Multi-GPU admite mercados de streaming de contenido y juegos en crecimiento

SAN JOSE, Calif., 15 de enero de 2021 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. , un líder global en tecnología de almacenamiento y servidor de alto rendimiento, alta eficiencia y green computing, muestra hoy los juegos en la nube más avanzados, mejores y más ecológicos de la industria, streaming de vídeo, estaciones de trabajo e infraestructura de servidores. Además, Supermicro ha publicado detalles sobre una innovadora plataforma de juegos en la nube, streaming de contenido multinodo y multi-GPU.

https://mma.prnewswire.com/media/1420236/Supermicro_Showcases_Industrys_Best.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1420236/Supermicro_Showcases_Industrys_Best.jpg]

"Supermicro apoya la creciente demanda de estaciones de trabajo de mayor rendimiento y sistemas de escritorio respaldados por los procesadores más avanzados y sistemas de eficiencia energética para ofrecer el máximo rendimiento y experiencia de usuario", dijo Charles Liang, presidente y consejero delegado de Supermicro. "Nuestros sistemas, incluida la nueva plataforma GPU, están diseñados para soportar los requisitos más exigentes de los juegos en la nube y las aplicaciones de alto consumo de computación en múltiples industrias."

Nueva plataforma Multi-Nodo/Multi-GPU

El sistema multinodo ofrece hasta un 10% de ahorro de TCO utilizando energía y refrigeración compartidas. El nuevo sistema de ahorro de recursos y eficiencia energética 2U 2-nodos está diseñado con hasta 64 núcleos y 128 carriles PCIe 4.0 con tres PCIe 4.0 GPU de doble ancho o seis PCIe GPU de ancho único a toda velocidad por nodo.

Es ideal para juegos en la nube de gama alta de varias instancias y muchas otras aplicaciones de centros de datos de uso intensivo de computación. Equipado con el avanzado módulo de I/O (AIOM) de Supermicro para capacidades de red rápidas y flexibles, el sistema también puede procesar un flujo de datos masivo para aplicaciones de AI/ML exigentes, formación en aprendizaje profundo e inferencia.

El diseño único de nodos multi-GPU permite una excelente capacidad de servicio, a diferencia de los productos existentes en el mercado. Los cajones de dos nodos del sistema 2U se pueden extraer para facilitar el mantenimiento gracias a los recursos compartidos de alimentación y refrigeración. Este diseño único y la accesibilidad a las GPU reducen el coste de mantenimiento y las actualizaciones para aplicaciones aceleradas por GPU exigentes, como juegos en la nube que normalmente requieren un uso de alta potencia y mantenimiento frecuente.

El vídeo del día Finaliza la misión de la sonda de calor interno de Marte

Servidor Supermicro/Infraestructura de sistema

La cartera de Supermicro incluye apoyo a las soluciones [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3036814-1&h=3912316181&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3036814-1%26h%3D2685646562%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.supermicro.com%252Fen%252Fproducts%252Fmotherboard%252FX12STN-H%26a%3Dsolutions&a=soluciones] de la serie 11 Gen Intel(®) Core recientemente anunciada (con nombre en código Tiger Lake) y placas madre [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3036814-1&h=3510218212&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3036814-1%26h%3D4212907250%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.supermicro.com%252Fen%252Fproducts%252Fmotherboard%252FC9Z590-CG%26a%3Dmotherboards&a=placas+madre] (con nombre en código Rocket Lake). Además, el IoT y los servidores integrados [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3036814-1&h=3776807961&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3036814-1%26h%3D440030868%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.supermicro.com%252Fen%252Fproducts%252Fmotherboards%252Fembedded-iot-boards%26a%3DIoT%2Band%2Bembedded%2Bservers&a=IoT+y+los+servidores+integrados] de Supermicro para admitir el rápido crecimiento de los dispositivos conectados y las nuevas aplicaciones de la cartera de Supermicro incluyen sistemas de estación de trabajo y escritorio de calidad de servidor que admiten los últimos procesadores escalables Intel® Xeon®, además de varias NVIDIA GPUs [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3036814-1&h=3055810087&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3036814-1%26h%3D4214335458%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.supermicro.com%252Fen%252Fsolutions%252Fnvidia-grid-vdi%26a%3DNVIDIA%2BGPUs&a=NVIDIA+GPUs] para aumentar la productividad y la creatividad de los artistas, diseñadores e ingenieros profesionales. Además, las soluciones de servidor SuperBlade(®) [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3036814-1&h=1073788342&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3036814-1%26h%3D1158665690%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.supermicro.com%252Fen%252Fproducts%252Fsuperblade%26a%3DSuperBlade%25C2%25AE&a=SuperBlade%C2%AE] probadas en el mercado de Supermicro admiten entornos empresariales.

Con el juego en la nube en aumento, nuestro SuperBlade [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3036814-1&h=1998189286&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3036814-1%26h%3D4279307623%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.supermicro.com%252Fen%252Fproducts%252Fsuperblade%26a%3DSuperBlade&a=SuperBlade] ofrece la plataforma de juego más potente y rentable con 40 GPU en un espacio de 8U. Puede soportar los juegos en línea más exigentes del mundo a velocidades de fotogramas más altas. El mismo recinto 8U también puede admitir procesadores escalables de 20 Xeon y servidores basados en procesadores Xeon escalables de próxima generación.

Las estaciones de trabajo Supermicro están optimizadas para aplicaciones que requieren potentes capacidades informáticas y gráficas, con características reales a nivel de servidor, incluidas bahías de almacenamiento hot-swap, IPMI y fuentes de alimentación redundantes a nivel Titanium. Las opciones incluyen configuraciones de procesador único y doble para que los clientes puedan optimizar su sistema para requisitos de aplicaciones gráficas y de ingeniería exigentes. Las estaciones de trabajo Supermicro tienen opciones refrigeradas por aire y agua para soportar el máximo rendimiento informático.

Supermicro aporta el procesamiento de servidores y las soluciones basadas en la nube al edge, [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3036814-1&h=2214237863&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3036814-1%26h%3D1163460679%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.supermicro.com%252Fen%252Fproducts%252Fiot-edge%26a%3Dedge%252C&a=edge%2C] aprovechando el diseño avanzado de productos para proporcionar una informática flexible de baja potencia y ultrafiable, y asociándose con socios de plataforma de software con visión de futuro para crear soluciones completas para una variedad de mercados verticales significativos.

Acerca de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro , líder en innovación de tecnología de servidores de alto rendimiento y alta eficiencia, es uno de los principales proveedores de todo el mundo de sistemas avanzados para servidores, como Building Block Solutions® para centros de datos, computación en la nube, inteligencia artificial y Edge Computing en todo el mundo. Supermicro se ha comprometido a proteger el medio ambiente mediante su iniciativa "We Keep IT Green®" y ofrece a los clientes las soluciones más respetuosas con el medioambiente y más energéticamente eficientes del mercado.

Supermicro, Building Block Solutions y We Keep IT Green son marcas comerciales y/o registradas de Super Micro Computer, Inc.

SMCI--F

(CONTINUA)