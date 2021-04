COMUNICADO: Supermicro ofrece sistemas optimizados para los procesadores Intel Xeon Scalable de 3ª generación (2)

Los nuevos sistemas X12 han mejorado las capacidades de seguridad y gestión. Con cifrado de memoria completa, la cartera X12 es más segura que cualquier generación anterior de sistemas Supermicro, lo que da a las empresas la confianza para proteger los valiosos datos de los clientes y ofrecer resultados de forma segura. Los SuperServers de Supermicro admiten Software Guard Extensions de Intel, que proporcionan enclaves de memoria protegida para ejecutar aplicaciones y sus datos.

Los servidores Supermicro X12 también cuentan con un nuevo sistema de gestión inteligente con seguridad mejorada con hardware Root of Trust (ROT), soporte Redfish 1.8 y una interfaz web Supermicro Intelligent Management mejorada. El software de administración de infraestructura en la nube de Supermicro, SuperCloud Composer, ahora cuenta con soporte para plataformas X12, lo que aporta velocidad, agilidad y simplicidad a la administración de TI mediante la integración de tareas de centros de datos en una única solución de administración inteligente. SuperCloud Composer también supervisa y administra la amplia cartera de servidores Supermicro multigeneracionales y sistemas de terceros a través de su función de gestión del ciclo de vida del centro de datos.

Próximamente llegarán varias soluciones arquitectadas con los procesadores Intel Xeon Scalable de 3ª generación y estarán disponibles en Supermicro, incluidas las soluciones Oracle Linux y SAP." Muchas cargas de trabajo diferentes se beneficiarán de estos nuevos procesadores, incluidas las cargas de trabajo HPC, AI, Enterprise y Cloud.

Para obtener más información sobre estos productos de última generación, visite el expositor virtual [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3119480-1&h=2938166545&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3119480-1%26h%3D1387805671%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fx12.supermicrovexpo.com%252F%253Futm_source%253DPR%2526utm_medium%253DPR%2526utm_campaign%253DX12%26a%3Dvirtual%2Bbooth&a=expositor+virtual] y la página web X12 [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3119480-1&h=1541942552&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3119480-1%26h%3D982513941%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.supermicro.com%252Fen%252Fproducts%252FX12%26a%3DX12%2Bweb%2Bpage&a=p%C3%A1gina+web+X12] de Supermicro.

* Basado en la plataforma de 2 sockets con la serie Intel Optane de memoria persistente 200 para poder soportar 12 TB por plataforma

