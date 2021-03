COMUNICADO: Supermicro presenta la cartera más versátil de sistemas basados en AMD EPYC(TM) 7003 (1)

- Supermicro presenta la cartera más versátil de sistemas basados en AMD EPYC(TM) 7003 que ofrecen rendimiento récord mundial -36% de mejora- para las cargas de trabajo más críticas de hoy

La versatilidad y amplitud de los sistemas Ultra, Twin, SuperBlade(®), Storage, GPU Optimized ofrece exactamente el mejor rendimiento de carga de trabajo para Cloud DataCenters, Enterprise, y aprendizaje basado en IA y máquina

SAN JOSE, Calif., 15 de marzo de 2021 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc., un líder global en soluciones de computación empresarial, almacenamiento y networking así como tecnología de computación verde, anuncia la disponibilidad de la línea de servidor más completa que admite los procesadores AMD EPYC(TM) 7003 Series en la industria hoy. El SuperBlade de Supermicro en la SPECjbb 2015-Distributed logró resultados récord mundiales consecutivamente en los test critical-jOPS y max-jOPS. El SuperBlade registró una mejora del 36% de la segunda a la tercera generación de AMD EPYC CPUs(1), lo cual es un impulso significativo para satisfacer las cargas de trabajo empresarial hambrientas de rendimiento.

https://mma.prnewswire.com/media/1455430/Super_Micro_AMD_EPYC_7003.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1455430/Super_Micro_AMD_EPYC_7003.jpg]

La línea Supermicro A+ incluye servidores que incorporan soluciones de diseño de un solo conector o conector doble diseñadas para reducir el tiempo de obtención de resultados e impulsar mejores decisiones empresariales. Por ejemplo, el servidor multi-GPU de dos nodos 2U recientemente anunciado es la plataforma perfecta para reproducción de vídeo, juego cloud de alto nivel e innumerables aplicaciones de redes sociales. Tiene una flexibilidad de sistema líder y los ahorros en el coste ofrecerán un rendimiento ininterrumpido. Con diseños de servidor innovadores que reducen la capacidad requerida mientras lideran la industria en rendimiento, Supermicro lidera el camino con servidores de aplicación optimizada, permitiendo a las empresas modernas reducir los costes y mejorar la experiencia del usuario.

"Supermicro siempre ha liderado la industria en el diseño y fabricación de la mayor cartera de aplicación optimizada de servidores que cubren las demandas de nuestros clientes", dijo Charles Liang, director general y consejero delegado de Supermicro. "Nuestra arquitectura de bloques de construcción nos permite ofrecer una cartera versátil de sistemas que maximizan los beneficios de que los procesadores AMD EPYC de tercera generación para cargas de trabajo específicas sean nuestro 2U 2 Node GPU System con PCIe 4.0 para cloud gaming nuestro sistema de recuento del procesador único 2U CloudDC para aplicaciones de almacenamiento. Estos sistemas reducen el TCO y el Total Cost to the Environment (TCE), que es una medida esencial mientras todos tenemos la responsabilidad de minimizar el efecto del centro de datos en el entorno".

Los nuevos procesadores AMD EPYC 7003 Series de tercera generación están diseñados con el núcleo "Zen3" que ofrece hasta un 19% más de introducciones por ciclo(2) que en la generación anterior y contiene hasta 64 núcleos por conector para un rendimiento excepcional en los resultados populares y cargas de trabajo en tiempo real. El nuevo sistema de Supermicro incluye un rango de sistemas de computación y almacenamiento diseñados para muchas de las aplicaciones más demandadas, para despliegues IA, HPC, Enterprise y Cloud.

"Diseñamos los procesadores EPYC 7003 Series para dar a nuestros clientes exactamente lo que dijeron que necesitaban, rendimiento en todas las cargas de trabajo y la capacidad de dedicar más tiempo al valor, de forma preconfigurada", dijo Ram Peddibhotla, vicepresidente corporativo, gestión de producto EPYC, AMD. "Con características de arquitectura de liderazgo, rendimiento y seguridad moderna, los procesadores EPYC 7003 Series son una opción superior y seguimos impulsando el estándar para el centro de datos moderno".

La nueva línea de producto A+ con procesadores AMD EPYC Series 7003 ayuda a las empresas líderes a reducir tiempo para la solución para un amplio rango de aplicaciones, añadir características de seguridad mejorada y permitir que todas las cargas de trabajo operen en la nube, en premisa o en una nube privada. Supermicro ha certificado muchas soluciones y arquitecturas de referencia que permiten a las organizaciones ganar perspectiva de sus datos más rápido que antes con sencillos despliegues. Estas soluciones incluyen: formación en AI/ML/DL para inferencia de carga de trabajo optimizada, servidores certificados, HCI/SDI o almacenamiento de software definido como VMWare vSAN, RedHat CEPH y Weka.IO. La gestión de datos, como Oracle 19c, Apache Hadoop y Cassandra y la optimización de aplicaciones HPC como Ansys Fluent, OpenFOAM yWRF, muestran todas ellas un mayor rendimiento. .

A+ Portfolio, Supermicro Keynote y Virtual Booth - 16 de marzo [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3095675-1&h=478099300&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3095675-1%26h%3D2791117557%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.supermicro.com%252Fen%252Fproducts%252Faplus%26a%3DA%252B%2BPortfolio%252C%2BSupermicro%2BKeynote%2Band%2BVirtual%2BBooth%2B%25E2%2580%2593%2BMarch%2B16th&a=A%2B+Portfolio%2C+Supermicro+Keynote+y+Virtual+Booth+%E2%80%93+16+de+marzo]

Supermicro celebrará un expositor virtual con un discurso de apertura del vicepresidente sébior y realizará demostraciones de productos sobre los últimos productos y tecnologías AMD para aplicaciones y cargas de trabajo de centro de datos moderno. La experiencia virtual reúne a expertos en productos y líderes de tecnología de Supermicro, analizando los saltos de rendimiento y eficiencia para la nube, IA y cargas de trabajo de almacenamiento, tendencias en el centros de datos moderno, y mostrando nuestros últimos productos en un entorno interactivo.











