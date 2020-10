COMUNICADO: Supermicro Systems elegido por Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) para investigación del COVID-19

Los servidores 4U 8 GPU son parte del núcleo de sistema completo que ofrece hasta 11 petaflops de potencia computacional para investigación de vanguardia

SAN JOSE, California, 7 de octubre de 2020 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. , un líder global en computación empresarial, almacenamiento, soluciones de redes y tecnología de computación verde, anunció hoy que LLNL eligió a Supermicro para ofrecer capacidad de computación adicional y recursos para científicos que trabajan para encontrar una cura para la COVID-19. Los servidores 4U 8 GPU de Supermicro para este cluster equipado con casi 1.000 aceleradores gráficos AMD Radeon Instinct(TM) MI50 y, combinados con las EPYC(TM) 7002 de vanguardia de AMD, expande el clúster para ofrecer hasta 11 petaflops de potencia computacional para cargas de trabajo computacionales avanzadas.

https://mma.prnewswire.com/media/1308630/Lawrence_Livermore_Lab_Image.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1308630/Lawrence_Livermore_Lab_Image.jpg ]

"Nuestros servidores 4U 8-GPU líderes en el mercado se optimizan para el rendimiento de aceleradores de baja latencia que aprovechan nuestro enfoque Building Block Solutions(®) de servidor flexible, que habilita LLNL para personalizar sus requisitos de clúster", dijo Charles Liang, director general y consejero delegado de Supermicro. "Estamos extremadamente contentos de estar trabajando con LLNL para ayudar a los investigadores y científicos a encontrar una vacuna para esta devastadora pandemia mundial de COVID-19, una de las cuestiones más críticas que afronta la sociedad. Es un gran placer trabajar con organizaciones líderes que requieren clústers de computación de alto rendimiento (HPC) y tecnologia de aprendizaje basado en máquina para realizar cargas de trabajo computacionales avanzadas y llevar a cabo una investigación revolucionaria".

El Departamento de Energía de Estados Unidos está expandiendo el superordenador Corona -llamado como el eclipse solar total de 2017- con financiación de la Corona Aid, Relief, and Economic Security (CARES) Act. La potencia computacional adicional permite a los investigadores gestionar las simulaciones dinámicas moleculares computacionalmente intensivas, que son críticas para encontrar una cura.

"El sistema Corona es un gran avance en nuestra capacidad para el modelado biomédico predictivo para la COVID-19", dijo el subdirector asociado de Programas de LLNL, Jim Brase, que dirige el esfuerzo de investigación y respuesta rápida al COVID-19 del laboratorio. "Nos permite desarrollar simulaciones avanzadas de la estructura y funcionamiento del virus y utilizar aprendizaje de máquina a gran escala para descubrir y optimizar nuevos terapéuticos. Este impulso de rendimiento ayudará al sistema Corona a dirigir la forma de acelerar la respuesta a la pandemia".

"Estamos encantados de colaborar con Supermicro para ofrecer sistemas de computación de alto rendimiento (HPC) basados en AMD para LLNL para investigación de la pandemia", dijo Forrest Norrod, vicepresidente y director general de Datacenter and Embedded Solutions Business Group en AMD. "Nuestras AMD EPYC CPUs y AMD Radeon Instinct GPUs permitirán a los científicos aprovechar la nueva capacidad de cómputo para cargas de trabajo computacionales en genómica, desarrollo de vacunas y otras disciplinas científicas".

AMD, el logo de AMD, EPYC, Radeon Instinct, y la combinación de ellos son marcas comerciales de Advanced Micro Devices, Inc. El resto de marcas, nombres y marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

