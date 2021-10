COMUNICADO: La supertendencia de la Spielwarenmesse 2022: Toys go Green

-- Sostenibilidad adquiere cada vez más importancia

-- Superficie especial Toys go Green con cuatro islas temáticas

NUREMBERG, Alemania, 13 de octubre de 2021 /PRNewswire/ -- El tema de la sostenibilidad tiene gran importancia en todo el mundo. El TrendCommittee internacional de la Spielwarenmesse también se dedica extensamente a este desarrollo. Para subrayar la enorme importancia de este tema también en el ramo del juguete, los 13 miembros del año 2022 enfocan también una supertendencia: Toys go Green. Junto con expertos, el equipo de la feria líder mundial ha definido cuatro categorías de productos referidas a esta tendencia: „Made by Nature", „Inspired by Nature", „Recycle & Create" y „Discover Sustainability". Entre el 2 y el 6 de febrero de 2022, la Spielwarenmesse permite vivir el tema en una superficie especial del mismo nombre, Toys go Green, en el pabellón 3A. Islas temáticas presentan productos de los cuatro segmentos diferentes.

Made by Nature: Bambú, corcho y compañía

Los juguetes de madera como bloques de construcción o juegos de clasificación tienen desde hace mucho tiempo un sitio fijo en muchas habitaciones de niños. El segmento „Made by Nature" ilustra que se pueden hacer juguetes de otros muchos materiales naturales. La oferta de materias primas en la naturaleza es muy variada. Entre ellas se encuentran maíz, caucho, bambú, lana y corcho.

Inspired by Nature: Plásticos del futuro

El segmento „Inspired by Nature" también se centra en materias primas renovables. Para la producción de plásticos se utilizan sobre todo recursos fósiles como crudo, carbón o gas natural. Esta categoría de productos demuestra que también se pueden hacer de otra manera. Presenta juguetes producidos con plásticos de base biológica y que de ese modo respetan el medio ambiente.

Recycle & Create: Convertir lo viejo en nuevo

Además, los productos producidos de manera sostenible están en el centro de la categoría „Recycle & Create". Por una parte presenta juguetes creados a partir de materias primas recicladas. Y además coloca en el centro de atención la creación de nuevas ideas de juego por suprarreciclado.

Discover Sustainability: aprender jugando

Los juguetes ayudan a que los niños comprendan sencilla e ilustrativamente temas complejos. Estos productos están en el centro de „Discover Sustainability". El segmento muestra juguetes que explican temas como el medio ambiente o el clima de manera lúdica y sensibilizan a los niños a este respecto.

La superficie especial Toys go Green en el pabellón 3A presenta juguetes correspondientes a las categorías de la supertendencia. Cuatro islas temáticas invitan a los comerciantes y compradores a descubrir y probar los productos. Además, la superficie especial ofrece información compacta de fondo sobre el tema de la sostenibilidad. Y adicionalmente, los participantes del ramo pueden informarse justo al lado, en el Toy Business Forum, en charlas de expertos sobre „Toys go Green".

Artículos resumidos sobre el tema de la sostenibilidad y ejemplos de mejores prácticas los ofrece la página web www.spielwarenmesse.de/en/toysgogreen.

Spielwarenmesse®

El ofertor de servicios de ferias y márketing Spielwarenmesse eG organiza la Spielwarenmesse® – la feria líder internacional para juguetes, hobby y tiempo libre. El evento de negocio a negocio es una plataforma muy amplia de comunicación y pedido para expositores nacionales e internacionales. La presentación de novedades y la completa visión general del ramo le ofrecen al comercio especializado de todo el mundo una valiosa fuente de información para la orientación anual sobre e mercado. Desde 2013, la denominación Spielwarenmesse® está protegida en Alemania también como marca verbal.

Fecha de la Feria: Spielwarenmesse® miércoles a domingo, 2 – 6 de febrero de 2022

Photo -- https://mma.prnewswire.com/media/1659179/Spielwarenmesse_1.jpg

Photo -- https://mma.prnewswire.com/media/1659181/Spielwarenmesse_2.jpg

Photo -- https://mma.prnewswire.com/media/1659182/Spielwarenmesse_3.jpg

Photo -- https://mma.prnewswire.com/media/1659183/Spielwarenmesse_4.jpg

Logo -- https://mma.prnewswire.com/media/1659178/Toys_go_Green_Logo.jpg