COMUNICADO: Surge Copper comienza el programa de perforación 2021 en Berg (2)

Este comunicado de prensa contiene declaraciones a futuro relacionadas con eventos futuros. En algunos casos, puede identificar declaraciones prospectivas por terminología como "hará", "puede", "debería", "espera", "planea" o "anticipa" o lo negativo de estos términos u otra terminología comparable. Todas las declaraciones incluidas en este documento, que no sean declaraciones de hechos históricos, son declaraciones prospectivas, que incluyen, entre otros, los planes de la compañía con respecto a la Propiedad Berg y la Propiedad Ootsa. Estas declaraciones son solo predicciones e involucran riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden causar que los resultados reales, el nivel de actividad, el desempeño o los logros de la compañía sean materialmente diferentes de los resultados, niveles de actividad, desempeño o logros futuros expresados o implícito en estas declaraciones prospectivas. Dichas incertidumbres y riesgos pueden incluir, entre otros, que los resultados reales de las actividades de exploración de la compañía sean diferentes a los esperados por la gerencia, demoras en la obtención o no obtención de las aprobaciones gubernamentales u otras aprobaciones regulatorias requeridas, la capacidad de obtener el financiamiento adecuado para realizar su exploración planificada. programas, incapacidad para adquirir mano de obra, equipos y suministros en cantidades suficientes y de manera oportuna, avería de equipos, impactos de la actual pandemia de coronavirus y mal tiempo. Si bien estas declaraciones prospectivas, y cualquier suposición en la que se basan, se realizan de buena fe y reflejan el juicio actual de la compañía con respecto a la dirección de su negocio, los resultados reales casi siempre variarán, a veces materialmente, de cualquier estimación, predicción, proyecciones, suposiciones u otras sugerencias de desempeño futuro en este documento. Salvo que lo exija la ley aplicable, la compañía no tiene la intención de actualizar ninguna declaración prospectiva para ajustar estas declaraciones a los resultados reales. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1629540/Picture1.jpg

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/1629541/Picture2.jpg

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/1629542/Picture3.jpg