COMUNICADO: Surge Copper nombra a Leif Nilsson como consejero delegado

VANCOUVER, British Columbia, 5 de enero 2021 /PRNewswire/ -- Surge Copper Corp. ("Surge" o la "Compañía") se complace anunciar el nombramiento de Leif Nilsson como consejero delegado de Surge. El doctor Shane Ebert seguirá siendo director general y vicepresidente de Exploración de la Compañía.

https://mma.prnewswire.com/media/1394512/Surge_Copper_Corp__Surge_Copper_Appoints_Leif_Nilsson_as_Chief_E.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1394512/Surge_Copper_Corp__Surge_Copper_Appoints_Leif_Nilsson_as_Chief_E.jpg]

Nilsson ha dedicado los últimos 15 años a una carrera en asesoría minera y banca de inversión para varias firmas canadienses e internacionales, sirviendo más recientemente como vicepresidente sénior en un banco de inversión multinacional australiano con una práctica de asesoría minera líder en el mercado. Ha asesorado sobre muchas fusiones y adquisiciones australianas y transacciones de mercados de capital canadienses y ha construido una reputación en excelencia e integridad. Nilsson está diplomado en ciencias en Física y Geofísica de Exploración por la Universidad de Toronto y tiene un máster en Finanzas de INSEAD.

El doctor Shane Ebert, director general de Surge, comentó: "Como parte del reciente rejuvenecimiento de la actividad en Surge, incluyendo la incorporación de nuevos miembros a la junta y la adquisición del proyecto Berg, establecimos un nuevo liderazgo para la próxima fase de crecimiento en Surge. La Compañía necesita un ejecutivo con habilidades específicas que Leif trae consigo, y tanto yo mismo como el resto del comité estamos encantados de dar la bienvenida a Leif al equipo".

Pat Glazier, presidente de Surge, comentó: "Estoy encantado de que Leif lidere el negocio mientras avanzamos nuestros proyectos, seguimos construyendo y desarrollando el equipo y continuamos iniciativas de crecimiento. Con el profundo conocimiento y experiencia de Shane en el proyecto Ootsa, y el acumen aportado por la alta experiencia de las recientes incorporaciones del comité y miembros del equipo asesor, estoy ilusionado de lo que nuestro equipo está por ofrecer".

Leif Nilsson comentó: "Estoy encantado de unirme a Surge en este punto de la trayectoria de la compañía. Surge controla activos únicos y de alta calidad que forman una excelente base para construir valor del accionista. El equipo directivo de la Compañía tiene las destrezas y trayectoria adecuadas para cumplir nuestras ambiciones y espero colaborar con todas las partes implicadas de la Compañía para construir un valor sostenible".

La Compañía también anuncia que el comité ha aprobado la concesión de 7.965.000 opciones a ciertos empleados, ejecutivos, directores y consultores de la Compañía. Las opciones se han concedido conforme al plan de opciones de la Compañía, están sujetas a provisiones de adquisición, tienen un precio de ejercicio de 0,69 dólares por acción y expiran en cinco años a contar desde la fecha de concesión.

Acerca de Surge Copper Corp.

La compañía posee el 100% de los intereses de la propiedad Ootsa, proyecto de exploración en fase avanzada que contiene los depósitos de pórfido East Seel, West Seel y Ox situados de forma adyacente para la explotación abierta Huckleberry Copper Mine, propiedad de Imperial Metals. La propiedad Ootsa contiene explotaciones formadas por recursos compatibles NI 43-101 de cobre, oro, molibdeno y plata en las categorías evaluadas e indicadas. Hay dos trabajos de perforación en el proyecto con la perforación centrada en definir el grado del depósito de West Seel y las pruebas de los nuevos objetivos junto a Seel Trend.

El vídeo del día Vox dice que Illa debería de haber dimitido como ministro "hace meses"

La Compañía también ganará un interés del 70% en la propiedad Berg de Centerra Gold. Berg es un amplio proyecto de exploración en fase avanzada localizado a 28 kilómetros al noroeste de los depósitos Ootsa. Berg contiene una gran zona mineralizada de cobre-molibdeno-plata con recursos históricos. Combinadas, las propiedades adyacentes de Ootsa y Berg dan a Surge una posición de terreno dominante en el distrito Ootsa-Huckleberry-Berg y controlan más de cuatro depósitos de porfirio avanzados.

EN NOMBRE DE LA JUNTA DIRECTIVA

"Leif Nilsson"Consejero delegado

Para más información, contacte con:

Leif Nilsson Riley Trimble Consejero delegado Comunicaciones Corporativas E-mail: [email protected] Teléfono: +1 604-416-2978 E-mail: [email protected]

Para más información sobre Surge Copper Corp., visite: http://www.surgecopper.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3025827-1&h=3046757161&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3025827-1%26h%3D2237003687%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.surgecopper.com%252F%26a%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.surgecopper.com&a=http%3A%2F%2Fwww.surgecopper.com].

Ni la TSX Venture Exchange ni su Regulation Services Provider (como término que se define en las políticas de la TSX Venture Exchange) acepta responsabilidad por la veracidad o precisión de este comunicado.

Este comunicado contiene declaraciones prospectivas, que están relacionadas con los eventos futuros. En algunos casos, se pueden identificar por las declaraciones de futuro con terminología como "podrá", "podría", "debería", "espera", "planea" o "anticipa" o la forma negativa de estos términos o de otra terminología comparable. Todas las declaraciones que sean diferentes de las declaraciones de hechos históricos, son declaraciones de futuro, e incluyen pero no se limitan, los planes de la compañía relacionados con la propiedad de Berg y la propiedad de Ootsa. Estas declaraciones solo hacen referencia a predicciones que implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que podrían causar que los resultados reales de la compañía, nivel de actividad, rendimiento o logros difieran materialmente de los resultados futuros, niveles de actividad, rendimiento o logros expresados o implícitos en estas declaraciones prospectivas. Estas incertidumbres y riesgos podrían incluir, entre otros, los resultados reales de las actividades de exploración de la compañía, que son diferentes a las que se esperan por medio del equipo administrativo, retrasos para conseguir o no conseguir los gobiernos necesarios u otras aprobaciones normativas o financieras, incapacidad de conseguir equipamiento de consecución y suministros para cantidades suficientes y a tiempo, roturas de equipamiento y mala meteorología. Aunque estas son declaraciones de futuro, y no se pueden realizar presunciones de lo que se basan, realizadas de buena fe y que reflejan los juicios actuales de la compañía en dirección a sus negocios, los resultados reales casi siempre van a variar, a menudo de forma material, de las estimaciones, predicciones, proyecciones, presunciones u otro rendimiento futuro sugerido. Excepto que sea necesario por la normativa aplicable, la compañía no busca actualizar ninguna de las declaraciones de futuro para estar conformes a estas declaraciones para con los resultados reales.

Logo -- https://mma.prnewswire.com/media/1394512/Surge_Copper_Corp__Surge_Copper_Appoints_Leif_Nilsson_as_Chief_E.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3025827-1&h=1064047646&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3025827-1%26h%3D343042824%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1394512%252FSurge_Copper_Corp__Surge_Copper_Appoints_Leif_Nilsson_as_Chief_E.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1394512%252FSurge_Copper_Corp__Surge_Copper_Appoints_Leif_Nilsson_as_Chief_E.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1394512%2FSurge_Copper_Corp__Surge_Copper_Appoints_Leif_Nilsson_as_Chief_E.jpg]

Sitio Web: https://surgecopper.com//