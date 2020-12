COMUNICADO: SUSE Concluye Adquisición de Rancher Labs; Incrementa la Capacidad de Innovación de Empresas por Toda Parte

LONDRES y CUPERTINO, California, 1er de diciembre del 2020 /PRNewswire/ -- SUSE [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2996786-1&h=2976478256&u=https%3A%2F%2Fwww.suse.com%2F%3Futm_source%3Dpress_release%26utm_medium%3Dreferral%26utm_campaign%3Dsuse_rancher_d1c%26utm_content%3Dpress_release_es%26utm_term%3Dsuse&a=SUSE], líder global en innovación de código verdaderamente abierto, anuncia que ha concluido la adquisición de Rancher Labs [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2996786-1&h=526197741&u=https%3A%2F%2Fwww.rancher.com%2F%3Futm_source%3Dpress_release%26utm_medium%3Dreferral%26utm_campaign%3Dsuse_rancher_d1c%26utm_content%3Dpress_release_es%26utm_term%3Dsuse&a=Rancher+Labs], líder de mercado en gestión de Kubernetes. La empresa combinada une un sistema operativo Linux que es lo mejor de su categoría, una plataforma de gestión de Kubernetes líder de mercado, y diversas capacidades pioneras que brindarán a empresas el poder de innovar por toda parte.

«Nuestros clientes han dejado claro que quieren tecnología potente que sea innovadora y confiable para acelerar la transformación de los negocios», afirma Melissa Di Donato, CEO de SUSE. «Históricamente, hemos entregado soluciones innovadoras que prevén lo que empresas necesitan, y hoy con Rancher debemos hacer historia otra vez. Con nuestro potente y modular abordaje al software de código abierto, nuestros clientes pueden contar con la confiabilidad y agilidad incomparable para innovar por toda parte - desde lo centro de dados a la nube al borde y más allá».

Innovar por Toda Parte con el Poder de Muchos

SUSE y Rancher, en colaboración con una amplia comunidad de código abierto, traen lo mejor de la innovación y de la estabilidad para las empresas.

SUSE, respaldada por un fuerte historial de 28 años y la dedicación a la innovación en código abierto, capacita aplicaciones y sistemas de misión crítica y está incorporada en muchos dispositivos, como automóviles y dispositivos médicos, en todo el mundo. Recientemente, Rancher fue nombrada en el informe de Forrester New Wave(TM): Multicloud Container Management Platforms y ofrece software de código abierto que permite a organizaciones implementar y gestionar Kubernetes en escala, en cualquier infraestructura en centro de datos, nube, oficinas sucursales y el borde de la red.

El compromiso igual de Rancher con la comunidad de código abierto es respaldada por su soporte a múltiples distribuciones de Kubernetes y sistemas operativos. Sin bloqueo de suministradores o límites acerca de dónde ocurre la computación, las empresas pueden innovar uniformemente en sus negocios, desde el borde al centro a la nube. Juntas, las dos empresas desarrollarán soluciones que enfrentan la complejidad actual para corporaciones con enfoque en nuevas innovaciones en computación de borde.

«Sabía que SUSE era la empresa correcta para nosotras por nuestra ética compartida, punto de vista y filosofía de código abierto conduciendo valor a los líderes de negocios», dice Sheng Liang, antiguo CEO de Rancher y, desde hoy, nuevo presidente de Ingeniería e Innovación en SUSE. «Juntos, estamos comprometidos en hacer un impacto significativo en negocios corporativos en todo el mundo, soportando todo y cada cliente mientras navega por soluciones en nube y moderniza infraestructura de una manera que tenga sentido para sus flujos de trabajo».

Devolviendo el «Abierto» al «Código Abierto»

Un compromiso compartido con el verdadero espíritu del código abierto y con la comunidad es lo que unió estas dos empresas independientes y lo que diferenciará SUSE mientras líderes de TI en todo el mundo evalúan opciones para transformación de los negocios.

Los clientes y asociados en común de SUSE y Rancher están de acuerdo.

«Algunas empresas de código abierto son más abiertas que otras. En mi experiencia, SUSE y Rancher son buenos ejemplos y están dispuestas a trabajar para implementar y gestionar soluciones de tecnología verdaderamente diseñadas para servir a las necesidades de nuestro negocio, y esto es increíblemente renovador», afirma Frank Strecker, SVP de Servicios Gestionados en Nube Pública y Big Data en T-Systems

«Necesitamos innovar en el centro de datos y la nube, y para ser ágiles, no podemos comprometernos con solo una pila pesada y vertical. Sólo SUSE y Rancher entregan un abordaje verdaderamente abierto al software de código abierto que puede reaccionar a necesidades digitales siempre en evolución de los ciudadanos británicos de una manera rápida y consistente», dice Jason Daniels, CTO del Portafolio de Leyes y Derecho en Fujitsu.

Di Donato resalta estos puntos. «Sólo SUSE y Rancher brindarán la visión y la especialización para mover el futuro de las empresas. Nuestro abordaje independiente ofrece a los clientes la agilidad para enfrentar los desafíos actuales de flujo de trabajo y la libertad de evolucionar su estrategia y soluciones de TI en el futuro».

Más recientemente, SUSE anunció un cuarto trimestre exitoso que tuvo crecimiento global continuo. Las reservas de ACV (valor de contrato anual) en nube siguieron prosperando, con 87% de crecimiento, logrando 15 trimestres consecutivos año tras año de aumento de ACV en nube. SUSE también tuvo un incremento de 21% año tras año en negocios con clientes en el valor de más de USD 1 millón.

Acerca de SUSE

SUSE es líder global en innovación de código verdaderamente abierto, colaborando con socios, comunidades y clientes para entregar y soportar soluciones robustas de software de código abierto. Las ofertas líderes de mercado de SUSE en Linux, Kubernetes, contenedor y nube permiten que clientes innoven en todo lugar - desde lo centro de datos a la nube al borde y más allá. SUSE pone el «abierto» de vuelta al código abierto, brindando a los clientes la agilidad para enfrentar desafíos de innovación hoy y la libertad de evolucionar su estrategia y soluciones mañana.

Para más informaciones, visite el sitio web www.suse.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2996786-1&h=2398824638&u=http%3A%2F%2Fwww.suse.com%2F&a=www.suse.com].

Declaraciones Prospectivas

Cualesquiera declaraciones en este comunicado de prensa acerca de expectativas futuras, planes y prospectos para la empresa, incluyendo declaraciones conteniendo las palabras «desea», «pretende», «va a», «cree», «anticipa», «planea», «espera» y expresiones similares, pueden constituir declaraciones prospectivas y deben ser leídas con cautela. Los resultados reales pueden ser considerablemente diferentes de los indicados por tales declaraciones prospectivas, como consecuencia de diversos factores importantes, incluyendo escenario competitivo, desarrollo de negocios con clientes, dependencia de relaciones con clientes, gestión de crecimiento y adquisiciones, posibilidad de problemas de software no detectados, riesgos de impactos de la pandemia de Covid-19 y descensos económicos, presiones de precio y viabilidad de la internet. Más allá, cualesquiera declaraciones prospectivas incluidas aquí representan visiones en la fecha de este comunicado de prensa y tales visiones pueden cambiar. La Empresa no tiene ninguna obligación de actualizar sus declaraciones prospectivas. Tales declaraciones prospectivas están sujetas a cambio y no deben usarse como representantes de las visiones de la Empresa en cualquier fecha que no sea la fecha de este comunicado de prensa.

