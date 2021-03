COMUNICADO: Talon refuerza las capacidades OOH de programática internacional con Hivestack

Una nueva asociación amplía el acceso OOH automatizado y basado en datos a los anunciantes.

LONDRES, 30 de marzo de 2021 /PRNewswire/ -- The Talon Group, [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3110340-1&h=3678285681&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3110340-1%26h%3D2518706057%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftalonoutdoor.com%252F%26a%3DThe%2BTalon%2BGroup%252C&a=The+Talon+Group%2C] la principal agencia independiente mundial Out of Home (OOH), anunció hoy una asociación entre sus empresas internacionales y alemanas, con Hivestack [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3110340-1&h=1876054310&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3110340-1%26h%3D1675363138%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.hivestack.com%252F%26a%3DHivestack&a=Hivestack], líder mundial en OOH digital programática (DOOH).

La nueva asociación permite a Talon y su operación internacional Plexus ampliar el acceso al DOOH para anunciantes y agencias globales y proporcionar un único punto de acceso al sector de DOOH programático en rápida evolución. También permitirá a la división internacional Plexus de Talon colocar el negocio internacional de "exportación" a través de las fronteras, posicionando la OOH internacional como un negocio de "plataforma" digital por primera vez.

El vídeo del día Último Consejo de Ministros de Pablo Iglesias

Talon continuará desarrollando Atlas, su tecnología programática patentada para el mercado del Reino Unido. Esta nueva asociación incorporará la plataforma Ada de gestión de datos OOH de Talon en los mercados globales, lo que permitirá a Plexus dirigirse a las audiencias globales que utilizan Hivestack DSP.

Todas las formas de OOH están preparadas para un fuerte repunte este año y, según WARC [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3110340-1&h=2545171894&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3110340-1%26h%3D2836699500%26u%3Dhttps%253A%252F%252Flp.warc.com%252Fglobal-ad-trends-state-of-the-industry-2020-2021%253Futm_medium%253Dpr%2526utm_source%253Dmkt%2526utm_campaign%253Dtoolkit-2021%2526utm_content%253Dnocontent%2526utm_term%253Dnoterm%26a%3DWARC&a=WARC], se prevé que sea el segundo medio de más rápido crecimiento en 2021, con anuncios globales que aumentarán en una quinta parte a 36.300 millones de dólares. Además, con el aumento de la adopción de DOOH, los ingresos de DOOH siguen creciendo a nivel mundial, actualmente estimados en 11.300 millones de dólares.

Barry Cupples, consejero delegado global de Talon, dijo, "A medida que aceleramos nuestro crecimiento en 2021, estamos encantados de expandir nuestra propuesta adtech a nivel mundial a través de inversiones más profundas en tecnología y colaborando con socios innovadores para escalar nuestras capacidades para nuestros clientes en todo el mundo. La experiencia global de Hivestack fortalecerá aún más nuestras capacidades en la construcción de una agencia de servicio completo Out of Home sin igual."

Adrian Skelton, socio administrativo en The Talon Group y responsable para la marca internacional Plexus, comentó: "Esta asociación nos permite combinar la experiencia invaluable de nuestras oficinas de red sobre el terreno con las capacidades de datos propietarios del grupo como Ada. La plataforma y la tecnología de Hivestack permitirán al equipo de Plexus planificar, comprar y ejecutar campañas de clientes de forma inteligente en más de 100 mercados de todo el mundo, consolidando nuestra posición como el principal especialista internacional independiente en OOH."

El responsable financiero de Hivestack, Nigel Clarkson añadió, "Talon tiene una mentalidad avanzada sobre cómo llegar a los consumidores a través de múltiples puntos de contacto, tanto fuera del hogar como dentro del hogar. Esperamos trabajar con Talon para evolucionar las capacidades de Hivestack para poder ejecutar en esta visión multicanal. Una parte adicional e importante de la relación se centrará en la audiencia propietaria de Talon y la solución de medición Ada en HIvestack DSP."

Acerca de Talon: Talon Outdoor es un especialista en medios Out of Home verdaderamente independiente y un desarrollador significativo en el sector de agencias Out of Home con un enfoque en ofrecer comunicaciones OOH más inteligentes, creativas, dirigidas por tecnología e integradas. Combinando la independencia con un enfoque colaborativo, Talon promueve el trabajo abierto entre agencias, clientes y socios de medios.

Talon ha logrado la Campaign Best Places Number 1 Medium sized UK Company to Work For y también ha aparecido en el Sunday Times Fast Track 100, como No. 1 en Best Companies y en LSE's 1000 Companies to Inspire Britain.

Talon maneja los medios Out of Home para varias de las principales marcas publicitarias del Reino Unido a través de las agencias de Omnicom Media Group uk, junto con otras agencias como AMS Media Group, JAA, Havas Media Group, Goodstuff, Ptarmigan Media y Republic of Media.

Talon tiene oficinas en Londres, Manchester, Nueva York y Frankfurt, además de varias otras ciudades estadounidenses, y ha construido una red de planificación y compra OOH que cubre Estados Unidos, Europa, Asia y Latinoamérica que abarca 75 mercados.

www.Talonoutdoor.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3110340-1&h=3554738422&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3110340-1%26h%3D482267820%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.talonoutdoor.com%252F%26a%3Dwww.Talonoutdoor.com&a=www.Talonoutdoor.com]

Acerca de Plexus:Plexus es nuestra Out of Home Network global con oficinas en Londres y Nueva York actuando como centros de operaciones para más de 20 oficinas de Talon y socios en todo el mundo. Esto nos permite planificar, comprar y ejecutar eficazmente campañas de clientes en más de 75 mercados en todo el mundo.

Con la segmentación inteligente, podemos ofrecer comunicaciones claras y consistentes en entornos OOH altamente emotivos y ricos en datos. A través de la tecnología, la creatividad y la medición efectiva, estamos impulsados para dar vida a campañas en todo el mundo que siempre son más inteligentes como estándar.

Plexus es parte del Talon Group.

www.plexusoutdoor.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3110340-1&h=1009193697&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3110340-1%26h%3D693565660%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.plexusoutdoor.com%252F%26a%3Dwww.plexusoutdoor.com&a=www.plexusoutdoor.com]

@PlexusOOH

Acerca de Hivestack: Hivestack es la empresa global, de pila completa, de tecnología de marketing que impulsa la compra y venta de publicidad digital programática fuera del hogar (DOOH). Por el lado de la compra, los vendedores utilizan la plataforma Demand-Side de Hivestack para crear campañas medibles que activan las pantallas DOOH en tiempo real en función del comportamiento del consumidor y los patrones de movimiento de la audiencia. En el lado de las ventas, los propietarios de medios DOOH utilizan la plataforma Supply-Side de Hivestack; el intercambio de anuncios para atraer ingresos programáticos. Los propietarios de medios DOOH también pueden usar el servidor de anuncios de Hivestack para impulsar campañas basadas en el público y vendidas directamente. La atribución es un ciudadano de primera clase en toda la plataforma de Hivestack, ofreciendo a los compradores y vendedores la capacidad de medir los resultados empresariales en todas las etapas del embudo de ventas del consumidor.

Hivestack tiene su sede en Montreal, Canadá, y tiene operaciones globales en Toronto, Tokio, Londres, Nueva York, Ciudad de México, Shanghai, Singapur, Sídney y Guadalajara.

Contacto: Hivestack: Ginny Bourne ginny@hivestack.com[mailto:ginny@hivestack.com]; Talon Group / Plexus: Nick Mawditt - nick.mawditt@talonoutdoor.com[mailto:nick.mawditt@talonoutdoor.com]

Sitio Web: http://hivestack.com//