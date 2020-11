COMUNICADO: Tanla registra récord en el trimestre impulsado por CPaaS e ingresos digitales (2)

P&L CONSOLIDADO (NO AUDITADO) Rs en Lakhs Particulares Q2FY21 Q1FY21 Q2FY20 --- I. Ingresos de operaciones 58.324,7 45.554,8 48.716,4 II. Otros ingresos 474,5 1.322,8 171,8 III. Total Ingresos (I+II) 58.799,1 46.877,5 48.888,3 IV. Gastos Coste de servicios 44.891,7 35.024,6 38.857,9 Gasto de beneficios para empleados 2.283,3 1.990,2 4.597,8 Gasto depreciación 992,3 1.148,8 6.923,8 Gastos conectividad 280,8 197,0 206,8 Coste financiero 8,9 70,0 118,0 Otros gastos 1.115,7 843,0 1.907,2 Total gastos (IV) 49.572,6 39.273,5 52.611,5 V. Beneficio antes de la participación/acción no controladora en el beneficio/ (pérdida) neto del asociado (IV- V) 9.226,5 7.604,0 (3.723,3) VI. Participación en el beneficio neto/(pérdida) del asociado - (149,8) --- VII. Beneficio antes de impuestos (V -VI) 9.226,5 7.604,0 (3.873,1) VIII. Gastos fiscales: Impuestos actuales 1.053,2 553,8 266,8 Impuestos del período anterior/ crédito MAT - (1.074,8) 0,5 Impuestos diferidos 26,0 264,5 561,0 IX. Beneficio del año (VII -VIII) 8.147,3 7.860,6 (4.701,4) X. Otros ingresos integrales (330,5) (1,7) 338,6 7.816,8 7.858,8 (4.362,8) XI. Ingresos totales integrales para el período (X + XI) XII. Ganancias por acción de capital Básicas y diluidas (no anuales) 5,85 5,17 (3,27)

BALANCE: Rs en Lakhs Consolidado Particulares A 30 de sept de 2020 A 31 de marzo de 2020 (no auditado) (auditado) I. ACTIVOS --- (1) Activos no actuales (a) Propiedad, Planta y Equipamiento 3.098,80 3.591,39 (b) Activos Intangibles 7.011,63 8.183,05 (c) Activos Intangibles en desarrollo 2.427,52 1.330,75 (d) Fondo de comercio en consolidación 13.455,69 13.455,69 (e) Activos de derecho de uso 425,15 504,35 (f) Activos financieros (i) Inversiones - (ii) Préstamos y anticipos 618,26 388,56 (iii) Otros activos financieros 82,17 56,86 (g) Activos de impuestos diferidos (neto) 5.275,25 5.674,24 (h) Otros activos no corrientes 5.684,45 7.967,47 Total activos no corrientes 38.078,92 41.152,36 --- --- (2) Activos corrientes (a) Activos financieros (i) Créditos comerciales 37.293,14 32.576,94 (ii) Efectivo y equivalentes en efectivo 19.740,66 17.078,98 (iii) Saldos bancarios distintos del efectivo 3.650,15 2.978,49 y equivalentes en efectivo (iv) Préstamos y anticipos 374,89 294,57 (v) Otros activos financieros 17.073,22 20.472,22 (b) Otros activos corrientes 2.213,44 4.340,91 Total activos corrientes 80.345,50 77.742,11 TOTAL ACTIVOS 118.424,42 118.894,47 --- --- II. EQUIDAD Y PASIVOS (1) Equidad (a) Capital social 1.360,36 1.459,72 (b) Otra equidad 68.538,35 68.713,73 Total equidad 69.898,71 70.173,45 --- --- (2) Pasivos no corrientes (a) Pasivos financieros (i) Pasivos de arrendamiento 327,23 434,91 (ii) Otros pasivos financieros 147,49 22,95 (b) Provisiones 501,93 644,80 (c) Otros pasivos no corrientes 389,00 428,70 Total pasivos no corrientes 1.365,65 1.531,36 --- --- (4) Pasivos corrientes (a) Pasivos financieros (i) Cuentas a pagar comerciales 27.155,25 28.060,26 (ii) Pasivos de arrendamiento 81,27 103,80 (iii) Otros pasivos financieros 19.306,71 16.865,63 (b) Otros pasivos corrientes 494,18 2.014,98 (c) Provisiones 122,64 144,99 (d) Pasivos por impuestos corrientes (neto) - Total pasivos corrientes 47.160,03 47.189,65 --- --- TOTAL EQUIDAD Y PASIVOS 118.424,42 118.894,47

(CONTINUA)