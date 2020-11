COMUNICADO: Tanla registra récord en el trimestre impulsado por CPaaS e ingresos digitales (3)

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Rs en Lakhs Consolidado Particulares --- Seis meses finalizados Seis meses finalizados 30-Sept-2020 30-Sept-2019 --- --- Flujos de efectivo de actividades operativas Beneficio antes de impuestos 16.830,56 (15.804,92) Ajustado para : Gastos de depreciación y amortización 2.141,04 22.288,30 Intereses y otros ingresos (1.577,66) (531,83) Pagos basados en acciones 7,13 2.948,53 Recompra de gastos 115,36 Disposición para la disminución de la inversión en asociados - 169,04 Pérdida no realizada en la fluctuación del intercambio de divisas 0,26 Asignación para anticipos - Provisión de deudas dudosas 54,04 235,47 Ganancias operativas antes de cargos de capital de trabajo 17.570,72 9.304,59 Cambios en los activos y pasivos operativos (Aumento)/Disminución de los créditos comerciales (4.716,20) (4.425,29) (Aumento)/Disminución de activos financieros y no financieros 7.553,38 (10.835,36) (Aumento)/Disminución de pasivos financieros y no financieros (163,50) 5.516,58 (Aumento/(Disminución) en el comercio de cuentas por pagar (905,01) 6.972,17 Efectivo generado de operaciones 19.339,40 6.532,69 Impuestos sobre la renta pagados - Efectivo neto generado por las actividades operativas 19.339,40 6.532,69 FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN: (Compra)/venta de activos fijos/ activos intangibles (1.500,25) (1.785,34) Inversiones en filiales - (23.622,44) Ingresos por venta de inversiones - 3.772,43 Dividendo recibido de filiales - Intereses y otros ingresos 1.508,03 531,83 Efectivo neto generado/(utilizado) en actividades de inversión 7,78 (21.103,52) FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES FINANCIERAS: Ingresos de la emisión de acciones 2.009,88 12.590,33 Pago por recompra de acciones, incluido el coste de transacción (16.585,06) Reembolso de préstamos - (383,54) Pago principal de pasivos por arrendamiento 23,59 Intereses pagados por pasivos de arrendamiento (104,37) Dividendo pagado (1.357,88) Efectivo neto utilizado en actividades de financiación (16.013,84) 12.206,79 Cambio neto en efectivo y equivalentes de efectivo 3.333,34 (2.364,04) Efectivo y equivalentes en efectivo al comienzo del período 20.057,47 15.502,49 Efectivo y equivalentes en efectivo al final del período 23.390,81 13.138,45

