COMUNICADO: Tata Communications y Cisco Systems amplían la asociación estratégica global

MUMBAI, India y SAN JOSE, Calif., 5 de octubre de 2021 /PRNewswire/ -- Tata Communications, un habilitador del ecosistema digital global, y Cisco Systems, el líder mundial en tecnología que potencia Internet, han anunciado hoy la ampliación de su asociación estratégica global de dos décadas. Este nuevo acuerdo es entre Tata Communications y Cisco Meraki para empoderar a las empresas con una infraestructura de TI sencilla y fácil de desplegar, gestionar y analizar para ofrecer acceso en cualquier momento y lugar.

Cisco Meraki se integra en el ecosistema de Tata Communications para ofrecer un conjunto de clase mundial de servicios Wi-Fi gestionados en la nube de próxima generación basados en la última tecnología Wi-Fi 6 y servicios SD-WAN (red de área amplia definida por software) en varias industrias. La experiencia combinada garantiza una gestión más fluida del ciclo de vida y una experiencia de usuario superior para las partes interesadas de las empresas con mayor seguridad, eficiencia y agilidad.

"Nuestro reciente Leading in a Digital-First World Report, según una encuesta mundial de empresas, revela que el 91% de las empresas reconocen que no son capaces de ofrecer experiencias digitales de alta calidad a sus accionistas. Creemos que la convergencia de los protocolos LAN y WAN con mejores tecnologías inalámbricas y definidas por software es imperativa para los viajes de transformación digital de las empresas", dijo Genius Wong, Director de Tecnología de Tata Communications. "Estamos contentos de mejorar aún más nuestra oferta para permitir a las empresas gestionar la creciente demanda de su transformación empresarial en el nuevo paradigma."

"A medida que las organizaciones aceleran su migración a un mundo de nube híbrida, buscan soluciones que maximicen el valor, incluyendo más servicios gestionados. La galardonada arquitectura en la nube y la facilidad de gestión de Meraki, combinadas con las capacidades y el alcance de los servicios gestionados de Tata Communications, ayudarán a crear nuevos servicios con más visibilidad de la red y resolución de problemas a distancia para implementaciones de cualquier tamaño," dijo Jason W. Gallo, vicepresidente, Cisco Global Partner Sales.

La potencia combinada de Tata Communications y Cisco Meraki permite a las empresas ofrecer experiencias personalizadas y mejoradas a los usuarios finales, como servicios de autenticación Wi-Fi para invitados y análisis basados en la localización en sectores como el comercio minorista, la fabricación, la sanidad y la hostelería, entre otros.

La asociación entre Tata Communications y Cisco Systems facilita la gestión integral de la red de la empresa a través de un único panel de vidrio, ofreciendo una mayor movilidad y un control centralizado del entorno de TI de la empresa. Con una huella de dispositivo más pequeña, la solución es escalable y proporciona mayor flexibilidad a los usuarios. Las empresas estarán ahora mejor posicionadas para proporcionar una experiencia mejorada a su ecosistema de partes interesadas entre empleados, clientes, proveedores y socios.

Acerca de Cisco

Cisco (NASDAQ: CSCO) es el líder mundial en tecnología que potencia Internet. Cisco inspira nuevas posibilidades reimaginando sus aplicaciones, asegurando sus datos, transformando su infraestructura y potenciando sus equipos para un futuro global e inclusivo. Descubra más en The Network y síganos en Twitter.

Cisco y el logotipo de Cisco son marcas comerciales o marcas registradas de Cisco y/o sus filiales en Estados Unidos y otros países. Puede encontrar un listado de las marcas comerciales de Cisco en www.cisco.com/go/trademarks. Las marcas comerciales de terceros mencionadas son propiedad de sus respectivos dueños. El uso de la palabra socio no implica una relación de asociación entre Cisco y cualquier otra empresa.

Acerca de Tata Communications

Como parte de Tata Group, Tata Communications (NSE: TATACOMM) (BSE: 500483) es un ecosistema digital global que impulsa la economía digital actual de rápido crecimiento en más de 190 países y territorios. Liderando con confianza, permite la transformación digital de las empresas a nivel mundial con soluciones de colaboración y conexión, conectividad básica y de nueva generación, soluciones de seguridad y alojamiento en la nube y servicios multimedia. 300 de las empresas de la lista Fortune 500 son sus clientes y la empresa conecta a las empresas con el 80% de los gigantes de la nube del mundo. Su red IP de primer nivel, la red troncal de fibra submarina de su propiedad y la red global de cables del consorcio transportan el ~30% de las rutas de Internet del mundo. Para más información, visite www.tatacommunications.com

