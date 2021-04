COMUNICADO: Techking utiliza tres palancas para asociarse con fabricantes cuando se va al extranjero

--Creacion de beneficio para todos: Techking utiliza tres palancas para asociarse con fabricantes cuando se va al extranjero

BEIJING, 29 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- El 26 de marzo, Techking organizó la Conferencia de Intercambio de Marketing y Servicios Localizados en el Extranjero en Beijing. Bajo el lema "Going Abroad: Cooperation & Win-win", el evento se centró en cómo las empresas de la cadena industrial de maquinaria de ingeniería trabajan juntas cuando se van al extranjero. Más de 30 empresas asistieron a la conferencia, incluyendo Rio Tinto, Lafarge, China Molybdenum Co., Ltd. y China Railway Group Limited, y fabricantes de maquinaria de ingeniería como XCMG Group y Shaanxi Tonly Heavy Industries Co., Ltd.. También fueron invitados el Secretario General de la China Construction Machinery Association (CCMA), Wu Peiguo, y el Director del Rubber Institute, The Chemical Industry and Engineering Society of China (CIESC) Ma Liangqing.

Wu y Ma compartieron opiniones desde la perspectiva del desarrollo industrial y acordaron la recuperación económica mundial y la iniciativa One Belt One Road para ofrecer oportunidades históricas a las empresas de las cadenas ascendentes y descendentes de la industria china de maquinaria de ingeniería, lo que les permite trabajar juntos en la exploración del mercado global. No obstante, debe prestarse atención a las cuestiones relativas a la entrega de productos y la respuesta de los servicios en los mercados extranjeros, debido a la limitación geográfica y otros factores.

El presidente de Techking, Tech Wang, compartió que la compañía está empleando tres palancas, productos, ecosistemas de canales y servicios profesionales, y cooperando con los fabricantes en la expansión global.

Techking persiste en la I+D de neumáticos hechos a medida trabajando estrechamente con los usuarios y fabricantes y cumpliendo las demandas diferenciadas de los clientes; con respecto a los canales de productos, Techking aprovecha sus filiales y oficinas de representación en el extranjero para construir un ecosistema de alianza industrial con los clientes a través de canales compartidos, plataformas públicas y promoción conjunta; con respecto a los sistemas de servicios profesionales, Techking exige que sus filiales, oficinas de representación y agentes en países clave resuelvan los problemas de servicio en un plazo de 24 horas y comiencen a implementar centros de servicio de Techking (TSC).

Techking ha servido a empresas de industrias mineras y de construcción en más de 160 países y proporciona servicios de apoyo a casi 40 fabricantes, incluyendo SANY, Liebherr, Terex Group, XCMG, Zoomlion y Sandvik Group. Sus cuentas clave cubren a los principales gigantes mundiales en las industrias mineras y de la construcción, como Rio Tinto, Glencore, BHP y Zijin Mining.

El Presidente Wang dijo que Techking continuaría fortaleciendo las tres palancas en virtud de sus ventajas competitivas y fomentando la asociación industrial junto con las empresas ascendentes y descendentes de la cadena; con una fuerte colaboración y valores compartidos, se podría lograr la visión de beneficio para todos en el extranjero.