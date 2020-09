COMUNICADO: TED y Future Stewards celebran el evento global Countdown (2)

Countdown pide a las compañías y organizaciones que se unan a la Race to Zero [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2915577-1&h=219534065&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2915577-1%26h%3D1286379141%26u%3Dhttps%253A%252F%252Funfccc.int%252Fclimate-action%252Frace-to-zero-campaign%26a%3DRace%2Bto%2BZero&a=Race+to+Zero] a través de la Business Ambition for 1.5 [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2915577-1&h=1674559625&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2915577-1%26h%3D1652825448%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fsciencebasedtargets.org%252Fbusiness-ambition-for-1-5c%252F%26a%3DBusiness%2BAmbition%2Bfor%2B1.5&a=Business+Ambition+for+1.5]° [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2915577-1&h=28372406&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2915577-1%26h%3D3394330605%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fsciencebasedtargets.org%252Fbusiness-ambition-for-1-5c%252F%26a%3D%25C2%25B0&a=%C2%B0]C [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2915577-1&h=3468061365&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2915577-1%26h%3D3890957636%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fsciencebasedtargets.org%252Fbusiness-ambition-for-1-5c%252F%26a%3DC&a=C], que es un compromiso para establecer objetivos científicos con un calentamiento global limitado al 1,5.ºC y a través del The Climate Pledge [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2915577-1&h=1633391113&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2915577-1%26h%3D2794396700%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.theclimatepledge.com%252F%26a%3DThe%2BClimate%2BPledge&a=The+Climate+Pledge], que pide a los signatarios que haya una huella de carbono neto-cero para 2040,una década antes del objetivo del Acuerdo de París de 2050.

"Podemos inspirar a otros a través de la acción y el ejemplo, porque no hay esperanza sin acción", dijo el activista por la justicia climática de 17 años Xiye Bastida, un organizador líder del movimiento juvenil por el clima Fridays for Future. "Estamos luchando por asegurar que este planeta sobrevive y florece para las futuras generaciones, que requiere la cooperación intergeneracional. Countdown se trata de reunirse por edad y sector para proteger el planeta y asegurar que lo dejamos mejor que lo encontramos". "Cinco años después de la firma unánime del Acuerdo de París, muchos países, compañías y ciudadanos están haciendo lo que pueden en relación con la crisis climática.. Pero esto no es suficiente", dijo Christiana Figueres, ex dirigente del clima de la ONU (2010-2016), ahora cofundadora de Global Optimism. "Esta década es decisiva para lograr lo que es necesario: recortar las emisiones globales a la mitad en los próximos 10 años es vital para llegar al objetivo de emisiones neto-cero para 2050. Estoy encantada de asociarme con Countdown para aumentar este fondo global de optimismo que se necesita para impulsar a cada compañía y país -e involucrar a los ciudadanos- en acciones que desvinculen el carbono de nuestra economía y forma de vida en esta década". Tras el lanzamiento, Countdown facilitará una serie de grupos de trabajo líderes junto con la red de organizaciones socio [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2915577-1&h=523422938&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2915577-1%26h%3D2323061969%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fcountdown.ted.com%252Fteam%26a%3Dnetwork%2Bof%2Bpartner%2Borganizations&a=red+de+organizaciones+socio] de la iniciativa durante el mes de noviembre de 2021. Estos se centrarán en ofrecer un progreso revolucionario para reducir las emisiones de gas de efecto invernadero en la víspera de la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático en Glasgow [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2915577-1&h=3881268021&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2915577-1%26h%3D1188553737%26u%3Dhttps%253A%252F%252Funfccc.int%252Fprocess-and-meetings%252Fconferences%252Fglasgow-climate-change-conference%26a%3DUN%2BClimate%2BChange%2BConference%2Bin%2BGlasgow&a=Conferencia+de+la+ONU+sobre+el+Cambio+Clim%C3%A1tico+en+Glasgow]. Durante la Countdown Summit del próximo año (del 12 al 15 de octubre de 2021, Edimburgo, Escocia), la iniciativa compartirá una huella accionable para un futuro neto-cero y celebrará el progreso que ya se ha hecho. Los ciudadanos son el componente crítico de esta iniciativa y todo el mundo puede unirse a #JoinTheCountdown de las siguientes maneras: -- Unirse a nosotros: registrarse [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2915577-1&h=853482132&u=https%3A%2F %2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2915577-1%26h%3D4207131 418%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fcountdown.ted.com%252F%2523stepfive%26a%3D sign%2Bup&a=registrarse] para ser parte del movimiento -- Llevar el Countdown a su comunidad, siendo el host de su propio evento TEDx [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2915577-1&h=2297432362&u=https%3A%2 F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2915577-1%26h%3D107842 9794%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fcountdown.ted.com%252Fglobal-launch%2523h osting%26a%3Dhosting%2Byour%2Bown%2BTEDx%2Bevent&a=siendo+el+host+de+su+ propio+evento+TEDx+] -- Sintonizando el 10.10.2020 [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2915577-1&h=3794715929&u=https%3A%2 F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2915577-1%26h%3D317491 9490%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fcountdown.ted.com%252Fglobal-launch%26a%3 DTuning%2Bin%2Bon%2B10.10.2020&a=Sintonizando+el+10.10.2020] para ver el evento en vivo -- Comprometiéndose a llevar a cabo e inspirar la acción, en el trabajo [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2915577-1&h=3488669834&u=https%3A%2 F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2915577-1%26h%3D255519 6071%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fcountdown.ted.com%252Fget-involved%252Fat -work%26a%3Dat%2Bwork&a=en+el+trabajo] y en su comunidad [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2915577-1&h=3785359340&u=https%3A%2 F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2915577-1%26h%3D191465 0706%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fcountdown.ted.com%252Fget-involved%252Fin -cities%26a%3Din%2Byour%2Bcommunity&a=en+su+comunidad] -- Corriendo la voz en su propia red social y a través de sus redes Conéctese en [email protected][mailto:[email protected]] Acerca de TEDTED es una organización sin ánimo de lucro dedicada a la "ideas que vale la pena difundir", a menudo en forma de breves charlas realizadas por pensadores y emprendedores líderes. Muchas de estas charlas tienen lugar en conferencias TED, TED Salons para un público más reducido y miles de eventos TEDx organizados de forma independiente en todo el mundo. Los vídeos de estas charlas están disponibles, de forma gratuita, en TED.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2915577-1&h=1854440289&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2915577-1%26h%3D1650547148%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.ted.com%252F%26a%3DTED.com&a=TED.com] y otras plataformas. Las versiones en audio de las charlas de TED se publican en TED Talks Daily [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2915577-1&h=2918921452&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2915577-1%26h%3D3909246654%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fapplepodcasts.com%252Ftedtalksdaily%26a%3DTED%2BTalks%2BDaily&a=TED+Talks+Daily], disponible en todas las plataformas de podcast. 