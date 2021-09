COMUNICADO: Según teknowlogy Group, PTC proporciona la plataforma de RA líder en el mercado

--PTC proporciona la "Plataforma de RA líder en el mercado actual para trabajadores conectados", según teknowlogy Group

-- La Suite de Soluciones de Realidad Aumentada Vuforia Enterprise de PTC alcanza el rango de "Mejor en su clase" por tercer año consecutivo en el análisis PAC Radar de teknowlogy Group

BOSTON, 23 de septiembre de 2021 /PRNewswire/ -- PTC (NASDAQ: PTC) anunció hoy que por tercer año consecutivo, su Vuforia® Enterprise Augmented Reality Suite (AR) ha sido nombrada una tecnología "Mejor en su Clase" en el último análisis de PAC Radar de teknowlogy Group. En el informe, titulado "Open Digital Platforms for the Industrial World in Europe 2021," PTC se posiciona como uno de los mejores proveedores tanto en "competencia" como en "fuerza en el mercado."

Según el informe, PTC ofrece la principal plataforma de RA para trabajadores conectados del mercado actual por tres razones. En primer lugar, PTC es el único proveedor que ofrece una amplia cartera de soluciones para diferentes casos de uso y en diferentes niveles técnicos: código profundo (Vuforia Engine™), código bajo (Vuforia Studio™), y sin código (Vuforia Expert Capture™, Vuforia Instruct™, y Vuforia Chalk™). En segundo lugar, PTC es el único proveedor que impulsa con fuerza la integración de la RA con tecnologías emergentes como el IoT, la IA, el SaaS y la computación espacial. En tercer lugar, PTC tiene una fuerte visión para futuras integraciones de RA, acercando los elementos de su cartera de Vuforia para ofrecer soluciones estrechamente integradas para procedimientos de trabajo holísticos.

Además, el análisis de PAC Radar reconoce a PTC como el primer proveedor en integrar sus capacidades de RA e IoT – Vuforia y su plataforma ThingWorx® IIoT – reconociendo la capacidad de PTC de aprovechar el hilo digital para crear un bucle cerrado entre los mundos digital y físico y transformar el modo en que se diseñan, fabrican y mantienen los productos.

"Ningún otro proveedor ofrece una cartera de soluciones más amplia para diferentes casos de uso y en diferentes niveles técnicos", dijo Arnold Vogt, Jefe de Innovación Digital e IoT en PAC. "PTC tiene una visión clara y ya ha comenzado a acercar los elementos de su cartera de Vuforia para ofrecer soluciones estrechamente integradas para los procedimientos de trabajo holísticos."

"PTC se enorgullece de ser reconocida como la plataforma de RA líder para trabajadores conectados por tercer año consecutivo por el análisis PAC Radar", dijo Michael Campbell, Vicepresidente Ejecutivo y Director General de Productos de Realidad Aumentada de PTC. "El logro subraya nuestro compromiso de ofrecer las mejores soluciones de realidad aumentada de su clase que potencian a las empresas industriales y completan el hilo digital."

Acerca de teknowlogy Group

teknowlogy Group es una empresa europea independiente líder en investigación y consultoría en los campos de la transformación digital, el software y los servicios de TI. Reúne la experiencia de tres empresas de investigación y asesoramiento, cada una de ellas con una sólida trayectoria y presencia local en los fragmentados mercados de Europa: Ardour Consulting Group, CXP, y PAC (Pierre Audoin Consultants).

Acerca de PTC (NASDAQ: PTC)

PTC permite a los fabricantes globales obtener un impacto de dos dígitos con soluciones de software que les permiten acelerar la innovación de productos y servicios, mejorar la eficiencia operativa y aumentar la productividad de la mano de obra. En combinación con una amplia red de socios, PTC ofrece a los clientes flexibilidad en la forma en que su tecnología puede ser desplegada para impulsar la transformación digital - en las instalaciones, en la nube, o a través de su plataforma SaaS pura. En PTC, no solo imaginamos un mundo mejor, sino que lo hacemos posible.

