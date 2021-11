COMUNICADO: El televisor TCL 8K OD Zero Mini LED y los electrodomésticos inteligentes, premios a la innovación CES 2022

-- El televisor TCL 8K OD Zero Mini LED y los electrodomésticos inteligentes reciben los premios a la innovación CES 2022, incluido el galardonado con el premio a la mejor innovación

HONG KONG, 11 de noviembre de 2021 /PRNewswire/ -- TCL Electronics (1070.HK), uno de los actores líderes en la industria de la televisión global y una empresa líder en electrónica de consumo, anunció hoy que dos productos de TCL han sido nombrados galardonados con los Premios a la Innovación CES® 2022, con el televisor 8K OD Zero Mini LED de TCL - el X9 (X925 PRO) - ganador del prestigioso "Best of Innovation" y el robot aspirador Sweeva 6500 ganador del premio Innovation Awards.

"TCL se enorgullece de que dos de nuestros productos hayan sido reconocidos como galardonados con los premios a la innovación CES® 2022 y agradecemos a la Consumer Technology Association (CTA) ® por este reconocimiento. Este galardón es un testimonio de nuestro esfuerzo continuo para ir más allá de los límites de la innovación y inspirar grandeza. Nuestro objetivo es ofrecer siempre la mejor tecnología posible a nuestros consumidores y esperamos conocerlos en CES 2022 el próximo enero", explicó Shaoyong Zhang, consejero delegado de TCL Electronics.

El X9 (X925 PRO) es el primer televisor con retroiluminación Mini LED de última generación de TCL, tecnología de pantalla OD Zero™. El televisor Mini LED de 85 pulgadas proporciona un rendimiento de imágenes revolucionario, un diseño ultradelgado y un audio envolvente combinado con la experiencia personalizada de Google TV™.

El TCL X9 (X925 PRO) presenta una resolución de pantalla excepcional de 8K con más de 33 millones de píxeles para una claridad brillante que es cuatro veces la nitidez de los televisores 4K. Además de un rendimiento de pantalla impresionante, el TCL X9 (X925 PRO) ofrece una experiencia auditiva que define la habitación con potentes controladores sintonizados por Onkyo para crear un escenario de sonido premium con procesamiento de audio Dolby Atmos® 3D para el sonido envolvente.

Mientras tanto, Sweeva 6500, galardonado con los premios CES Innovation Awards, es el robot aspirador insignia de TCL. Utiliza la tecnología de navegación LiDAR para mapear toda su casa y limpiar en filas estrechas, lo que garantiza que nunca se pierda un lugar. Con tecnología LED UVC, esteriliza su piso mientras barre, matando bacterias y virus para agregar otro escudo de protección.

Acerca de TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) es una empresa de electrónica de consumo de rápido crecimiento y una de las principales competidoras en la industria internacional de televisiones. Fundada en 1981, opera en más de 160 mercados a escala internacional. Según Sigmaintell, TCL fue la segunda empresa con un mayor volumen de ventas en el mercado internacional de televisiones en 2019. TCL está especializada en la investigación, el desarrollo y la fabricación de productos de electrónica de consumo, desde televisiones hasta dispositivos de audio y electrodomésticos para las casas inteligente.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1685706/image_1.jpg