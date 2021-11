COMUNICADO: El test rápido de antígenos SARS-COV-2 de JOYSBIO detecta la variante OMICRON

JOYSBIO, uno de los principales fabricantes mundiales de pruebas de la COVID-19, ha dado a conocer que sus pruebas están disponibles en todas partes, identificando variantes novedosas y peligrosas

TIANJIN, China, 30 de noviembre de 2021 /PRNewswire/ -- JOYSBIO, uno de los principales fabricantes mundiales de pruebas rápidas de flujo lateral, se muestra orgulloso de poner anunciar que sus pruebas están disponibles en todo el mundo. Además, han podido demostrar que su prueba puede detectar el nuevo Omicron (B.1.1.529). Esta variante fue objeto de una reciente reunión de emergencia de la OMS, además de ser la causa de que muchos países establezcan prohibiciones a la hora de viajar.

El kit de prueba rápida de antígeno JOYSBIO SARS-COV-2 es capaz de detectar variantes de SARS-COV-2, entre las que se incluyen B.1.1.7 (Alpha), B.1.351 (Beta), B.1.617.2 (Delta), P.1 (Gamma) y B.1.1.529 (Omicron). Más información acerca de todo ello disponible en https://en.joysbio.com/covid-19-antigen-rapid-test-kit/.

"La variante Omicron sigue teniendo aún algo de misterio. Parece ser más fácil de transmitir", comentó Rick Zhang, director de desarrollo comercial de JOYSBIO. "Según los datos de secuenciación de la nueva variante, el dominio de la proteína diana de nuestro kit de prueba no se ve afectado. Por este motivo, los kits de prueba rápida del antígeno SARS-COV-2 producidos por JOYSBIO pueden detectar la variante Omicron".

El informe de la OMS, que se ha realizado hace solo unos días, contiene algunos indicios preocupantes. "Esta variante tiene una gran cantidad de mutaciones, algunas de las cuales son preocupantes. La evidencia preliminar sugiere un mayor riesgo de reinfección con esta variante, en comparación con otros VOC".

"Se recuerda a las personas que tomen medidas con el objetivo de reducir su riesgo de contraer la COVID-19, incluidas medidas sociales y de salud pública comprobadas, como el uso de máscaras bien ajustadas, la higiene de las manos, el distanciamiento físico, la mejora de la ventilación de los espacios interiores, evitar los espacios abarrotados y vacunarse" - https://www.who.int/news/item/26-11-2021-classification-of-omicron-(b.1.1.529)-sars-cov-2-variant-of-concern

El kit de test rápido de antígenos JOYSBIO COVID-19 proporciona resultados en tan solo 15 minutos.

La prueba JOYSBIO es extremadamente precisa. "Según el análisis clínico realizado a 492 muestras, la sensibilidad de detección es del 98,13% y la especificidad del 99,22%" (https://en.joysbio.com/covid-19-antigen-rapid-test-kit/). Se ha utilizado y probado frente a las variantes del SARS-COV-2, demostrando tener la misma sensibilidad, precisión y rapidez.

"En JOYSBIO, estamos comprometidos a mantenernos al día con todas las variantes de SARS-COV-2. Seguimos mejorando nuestras pruebas existentes y desarrollando nuevas según sea necesario. Cuanto antes se sepa que están enfermos, antes podrán tomar medidas proactivas medidas para evitar la propagación y cuidarse a uno mismo", destacó Zhang.

Zhang indicó que la protección de las vidas es la misión de JOYSBIO, todos y cada uno de los días.

Acerca de JOYSBIO

JOYSBIO (Tianjin) Biotechnology Co., Ltd. es una empresa de biotecnología china centrada en I+D que desarrolla, fabrica y suministra kits de prueba rápida de diagnóstico médico in vitro (IVD) de alta calidad, así como kits de reactivos personalizados revolucionarios para todas las partes del mundo. JOYSBIO fue fundada por un equipo de profesionales con muchos años de experiencia combinada técnica, de marketing/ventas, operativa y de fabricación en esta industria.