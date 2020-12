COMUNICADO: Test rápido de coronavirus, celebrando la Navidad sin infectar a nadie

news aktuell // En muchos lugares, la llegada de la Navidad se mezcla ahora con la incertidumbre: ¿Puede la Navidad convertirse en un "evento de propagación masiva", como advierten muchos políticos? "No", Roland Mei*ner, director general de nal von minden GmbH en Moers (Alemania), está convencido: "Puede proteger a sus familiares de la mejor forma posible haciéndose el test de coronavirus previamente." Para la fiesta en sí, hay también consejos que minimizan el riesgo de contagios de coronavirus.

Es cierto que este año vendrán menos invitados en Navidad. Pero tampoco quiere exponerlos a ningún riesgo. Un test rápido de coronavirus puede aclarar rápidamente la situación y puede realizarse inmediatamente antes de Nochebuena. El resultado está disponible en tan solo 15 minutos. "Sería recomendable realizar un test rápido de coronavirus a todo el mundo antes de Navidad", asegura Roland Mei*ner. "Especialmente si desea pasar las fiestas con familiares mayores, como los abuelos. Porque ellos pertenecen al grupo de riesgo".

Según Mei*ner, es importante prestar atención a la alta calidad del test rápido, porque solo así el resultado es fiable. Por ejemplo, el test de antígenos NADAL* COVID-19 de nal von minden GmbH tiene una especificidad de diagnóstico por encima del 99,9%, y una sensibilidad de diagnóstico del 97,56%. La especificidad significa que todas las personas sanas analizadas también son reconocidas como sanas. La sensibilidad indica que todas las personas enfermas también se reconocen como tales.

De momento, el test solo puede ser realizado por profesionales médicos. En muchos lugares se está debatiendo en estos momentos si los ciudadanos se podrían realizar el test ellos mismos. Sin embargo, las legislaciones de los distintos países de la UE todavía no lo permiten plenamente. El mismo Mei*ner considera que estos "test caseros" son relativamente poco problemáticos: "No hay que subestimar a los ciudadanos. La mayoría de la gente podría realizar el test rápido de coronavirus en casa de forma responsable. Pueden hacer lo mismo que con un test de embarazo. El test rápido de coronavirus no es mucho más complicado".

El test rápido no es la única medida recomendada para pasar la Navidad libre de coronavirus.

Los mejores consejos:

· Haga un test rápido previamente

· Invite a pocas personas

· Ventile bien la habitación más a menudo

· Lávese las manos con frecuencia

· Mantengan más distancia entre sí en la mesa

· Si es necesario, use también una mascarilla protectora en casa

· No permanezcan únicamente en el interior, sino que vayan a pasear juntos

· Contacte por videollamada con los familiares que no puedan asistir

· Se puede jugar a juegos también virtualmente con varias personas

· Si tiene síntomas de resfriado, es mejor que evite visitar a sus familiares.

