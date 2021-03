COMUNICADO: THC BioMed envía las THC Kiss Gummies a la Provincia de B.C. y lanza la nueva plataforma de e-commerce

THC.CSETHCBF- OTCTFHD.F

VANCOUVER, BC, 10 de marzo de 2021 /PRNewswire/ -- THC BioMed Intl Ltd. ("THC BioMed" o "la compañía") se complace al anunciar que ha enviado sus THC Kiss Gummies a las tiendas de cannabis de B.C.

Los THC Kiss Gummies cuentan con el extracto de cannabis Kiss propio de la compañía. Cada uno de los paquetes de THC Kiss Gummies cuentan con 4 chicles que presentan un total de 10 mg de THC.

El vídeo del día Hacienda censura la conducta del Rey emérito

THC BioMed se complace al anunciar al mismo tiempo la actualización de su página web y plataforma e-commerce para integrarse mejor en el mercado del cannabis recreacional. Están en marcha las mejoras en relación a todo ello.

Acerca de THC

El tiempo de hoy

THC BioMed es una de las empresas de cannabis que presenta una licencia activa más antiguas de Canadá. Consiguió su autorización por primera vez en lo que respecta al tratamiento del cannabis en 2013 siguiendo una exención de la Sección 56 de Health Canada en virtud de la Controlled Drugs and Substances Act, y ha sido un Productor con Licencia según el régimen actual desde el año 2016. Su finalidad es ser un líder dentro del espacio de bebidas y comestibles.

THC BioMed es un productor con licencia Cannabis Act de cannabis médico y recreacional. Cuenta con licencia para cultivar y comercializar cannabis seco, de extracto, comestible y tópico. La compañía se encuentra en el marco destacado de la investigación científica y el desarrollo de productos y servicios relacionados con la industria del cannabis médico. El equipo administrativo cree que THC BioMed está posicionada correctamente para estar al frente de su industria de rápido crecimiento.

Información prospectiva:Este comunicado podría incluir información de declaraciones de futuro integradas en la legislación de valores de Canadá, relacionada con los negocios de THC BioMed. La información de futuro se basa en algunas expectativas clave y presunciones realizadas por medio de la administración de THC BioMed. En algunos casos, se pueden identificar las declaraciones de futuro por medio del uso de palabras como "podrá", "podría", "debería", "espera", "pretende", "planea", "busca", "anticipa", "cree", "estima", "predice", "potencial", "continúa", "posible", "pudiera" y variaciones de estos términos y expresiones similares o los términos negativos o expresiones similares. Las declaraciones de futuro en este comunicado solo sirven hasta la fecha de este comunicado, e incluyen que THC BioMed estará al frente de esta industria de rápido crecimiento. A pesar de que THC BioMed cree que estas expectativas y presunciones en las que la información de futuro se basa sean razonables, las diligencias debidas no deben situarse en la información de las declaraciones de futuro porque THC BioMed no puede asegurar que demuestren ser correctas. THC no tiene ninguna intención u obligación de actualizar de forma pública cualquiera de la información de futuro, ya sea como resultado de la aparición de nueva información, eventos futuros u otros, que sean diferentes de la normativa de valores aplicables.

La Bolsa de Valores de Canadá (CSE) no ha recibido y no acepta responsabilidad sobre la precisión o veracidad de los contenidos de este comunicado.

Contacto - Director general y consejero delegado: John Miller, THC Biomed Intl Ltd., T: 1-844-THCMEDS, E: [email protected]

Sitio Web: http://thcbiomed.com//