COMUNICADO: THC BioMed lanza sus resultados para fin de año (1)

VANCOUVER, Canada, 13 de noviembre de 2020 /PRNewswire/ -- THC BioMed Intl Ltd. (CSE: THC) ("THC BioMed" o la "Compañía") se complace anunciar sus resultados financieros para el año fiscal finalizado el 31 de julio de 2020.

Información destacada anual:

-- Ingresos anuales de 4.178.179 dólares -- EBITDA (ganancias antes de impuestos sobre intereses, depreciación y amortización) de 1.167.003 dólares

RESUMEN DE ESTADO DE INGRESOS (PÉRDIDAS) TOTALES 31 de julio 31 de julio 2020 2019 Ingresos $ 4.178.179 $ 1.489.603 Coste de ventas (3.074.092) (1.502.452) --- Beneficio bruto antes de ajustes de valor justo 1.104.087 (12.849) Cambio neto en el valor justo en activos biológicos 2.139.877 1.515.266 --- Margen bruto 3.243.964 1.502.417 Gastos totales 3.405.554 14.201.764 --- Pérdida neta y total para el año $ (161.590) $ (12.699.347) === === RESUMEN DE LA HOJA DE BALANCE En cuanto a 31 de julio 31 de julio 2020 2019 --- --- Activos corrientes $ 8.039.001 $ 5.217.996 Activos totales $ 21.774.654 $ 18.058.337 Pasivos corrientes $ 5.569.427 $ 3.290.724 Pasivos totales $ 6.901.682 $ 4.603.731 Capital laboral $ 2.469.574 $ 1.927.272 Déficit acumulado $ 27.309.521 $ 28.400.635 --- --- RESUMEN DE ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO === 31 de julio 31 de julio 2020 2019 Pérdida neta y total para el año $ (161.590) $ (12.699.347) Efectivo, final del año $ 751.459 $ 991.155 MEDIDA DE GANANCIAS NO IFRS 31 de julio 31 de julio 2020 2019 Pérdida neta y total para al año $ (161.590) $ (12.699.347) Add back Interés 314.237 74.616 Depreciación y amortización 1.014.356 604.692 --- EBITDA(1) de operaciones continuas 1.167.003 (12.020.039) Gasto de acreción en obligaciones convertibles 26.513 Valor justo de ganar acciones para ser emitidas 3.377.877 Tasas financieras 4.458.153 Cambios en el valor justo realizado en activos biológicos incluidos en el inventario vendido 1.269.559 175.055 Compensación basada en acciones 698.494 3.903.587 Ganancia no realizada en los cambios en el valor justo de los activos biológicos (3.409.436) (1.690.321) --- EBITDA ajustado(1) $ (247.867) $ (1.795.688) --- --- (1) Estas medidas no IFRS se definen en los MD&A de la compañía para el año cerrado el 31 de julio de 2020.

COMENTARIOS DE LA DIRECTIVA

"Las ventas en el cuarto trimestre mejoraron sobre las ventas en el tercer trimestre debido a la cantidad de producto vendido. Los precios de ventas generales para el cannabis en el mercado minorista son más bajos, ejerciendo presión sobre los productores autorizados para mejorar las eficiencias de producción. Aunque el trimestre cerrado el 31 de julio de 2020 resultó en una pérdida de 642.989 dólares, para el año cerrado el 31 de julio de 2020, la pérdida neta y completa fue de 161.590 dólares. Nuestro enfoque ahora está en la produccón de nuestra bebida de cannabis, THC Kiss, y nuestros Pure Cannabis Sticks que mejorarán nuestro margen bruto", dijo el director general y consejero delegado de THC BioMed, John Miller.

