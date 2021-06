COMUNICADO: The Body Shop anuncia su compromiso de obtener la certificación 100% vegana para 2023

--The Body Shop anuncia su compromiso de obtener la certificación 100% vegana para 2023 y pone en marcha un sistema de recarga

La empresa de belleza activista se convertirá en la primera marca de belleza mundial en certificar el 100% de las fórmulas de sus productos por The Vegan Society en los próximos dos años

LONDRES, 2 de junio de 2021 /PRNewswire/ -- The Body Shop ha anunciado hoy que para finales de 2023 toda su cartera de fórmulas de productos* estará certificada por The Vegan Society y llevará su marca comercial vegana. The Body Shop fue también la primera empresa de cosméticos en hacer una campaña contra las pruebas con animales de cosméticos en 1989, con la creencia fundamental de que los animales no deben ser dañados en la búsqueda de la belleza.

The Vegan Society representa el estándar de oro mundial en la certificación vegana y adopta un enfoque extremadamente exhaustivo de la certificación, comprobando cada proveedor y fabricante de materias primas. En el caso de The Body Shop, son más de 3.700 materias primas. Actualmente, el 60% de los productos de The Body Shop son veganos.

La empresa también ha anunciado que va a poner en marcha un ambicioso despliegue de estaciones de recarga en 500 tiendas de todo el mundo este año, y en otras 300 tiendas en 2022. The Body Shop también ampliará su programa de reciclaje en las tiendas "Return, Recycle and Repeat" (Devuelve, Recicla y Repite) a 800 tiendas en 14 mercados para finales de 2021.

Lionel Thoreau, director global de la marca, The Body Shop, dijo: "Pasar a ser 100% veganos es un paso natural para nosotros y la belleza vegana es un paso crítico en nuestros esfuerzos de sostenibilidad y medio ambiente. Esto, junto con nuestros programas globales de recarga y reciclaje en las tiendas, hace que The Body Shop sea un destino para los clientes con mentalidad ética."

Chantelle Adkins, director de desarrollo empresarial en The Vegan Society, comentó: "La ambición de The Body Shop de conseguir la certificación de marca 100% vegana en toda su importante cartera de formulaciones demuestra su sólido compromiso de ofrecer lo mejor en productos eficaces y respetuosos con el planeta".

Al comentar la iniciativa de las recargas, Thoreau añadió: "Queremos que las recargas se conviertan en algo habitual, fácil y accesible para todos. Este es sólo el primer paso de un plan de cinco años para desplegar estaciones de recarga en todo el mundo".

* Para diciembre de 2023, nuestro objetivo es que todas las fórmulas de nuestros productos estén certificadas por The Vegan Society. Es posible que las antiguas fórmulas que no han sido certificadas por The Vegan Society sigan presentes en el mercado en ese momento, ya que esos productos se venden así.

The Body Shop International

The Vegan Society

